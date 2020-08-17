不要一廂情願愛上你的股票

巴菲特：「如果你在錯誤的路上，奔跑也沒有用。」

成為成功投資者的關鍵到底是什麼？這點很重要，它意味著要往哪個方向去努力才能成為成功。先確定方向再努力，免得白費力氣。那是要學好基本面分析？學會看懂財務報表？學會追蹤主力籌碼？學好技術分析判斷多空？還是千線萬線比不過一條電話線，得到市場內線消息最重要？以上所有的努力都是在發掘會漲的股票（或是找到會下跌可以放空的股票），但是投資的難處是「就算我每次做的事都一樣，也不會有一樣的結果」，上次讓我賺錢的方法，這次卻賠錢了，上次長紅突破盤整買進讓我賺錢，這次長紅突破買進卻讓我套牢；上次公司發布營收利多消息讓我賺錢，這次公司發布利多消息卻讓我賠錢；上次鎖定主力籌碼買進賺錢，這次卻讓我賠錢。

投資充滿不確定性，我到底怎麼樣才能「確定」買進會賺錢？這是大多數投資人很想知道的事。

交易行為決定帳戶賺賠

在一次我舉辦的投資講座，有一位聽眾講座結束後跑來問我：「我在交易外匯保證金，請問你有沒有準確的空點？保證金放大五百倍槓桿，我沒有辦法接受些許的錯誤，我研究了幾個月都找不到一定會下跌的空點。」

我回答他說：「放棄吧，我研究了十幾年也沒有答案，不用浪費時間在這上面。技術分析是機率，永遠有對和錯的時候。你應該把重點放在交易方法、資金管理勝於技術分析。放大五百倍的槓桿沒辦法接受些微錯誤，那你去掉槓桿就可以忍受錯誤了。」

由這位朋友的表情可以看出，這不是他想聽的答案，他並不想要這麼做。

我可以理解他的想法和需求，他想要有準確的買進點和放空點，我曾經想過一樣的事，最好是買在最低賣在最高。

我也曾花很長時間埋首於技術分析的書籍當中，從家裡一整面放滿技術分析和投資書籍的書櫃，就可以知道這些書本陪我度過多少漫漫長夜，學習技術分析是這樣的迷人，大家都期望用它來預測行情，我也曾去拜師學藝，老師教我很多，知識增長不少，但經過一次又一次的交易經驗累積，我發現幾件事情：

1. 我沒有辦法找到確定會漲的買點。

2. 就算我成功買在最低點，也不等於我得著財富。

3. 只要我想要賣在最高點，就會太早賣，錯過後面行情。

4. 漲跌是機率，重點在買進之後的部位處理，不在買進之前的判斷分析。

5. 技術分析沒有答案，交易行為才是影響賺賠的原因。

以前我總以為能夠準確預測行情走勢，就等於得到財富，殊不知影響帳戶賺賠的不是進場點，而是進場以後的交易行為。如果沒有良好的交易行為，買在起漲點又如何？有一次我參與一個討論投資的聚會，一位老師和他的學生在台股收盤後的討論，討論的題目是當天台指期的操作，這位老師是一位技術分析很厲害的老師，據他所說他的勝率有九成（就先姑且相信吧），那天行情大漲151 點。

這位老師說：「我在最低點進場期貨多單。」

學生說：「老師，根據你教的技術分析，不是應該在上漲36 點的時候才出現進場訊號嗎？」

老師說：「因為我是老師，我用更高階的技術分析找到起漲點。」

學生說：「可是你賺10 點就出場了。」

這位學生雖然進場比較晚，但是他幾乎到走勢的末端才獲利出場。老師比學生早進場，但是學生賺的價差比老師大，是老師厲害還是學生厲害？判斷行情的走勢選擇進場點，只是交易的起步，買進之後的部位處理才是真正重要的事情，我有位分析師朋友說過這樣的話：「當我手上沒有部位，專心給客戶分析行情時是準確的，當我自己也忍不住買些股票想要賺錢時就開始不準了。」這句話反映了一件事，就算一位具有良好判斷能力的專業分析師，也可能因為手上持有部位而變得不再客觀，進而影響判斷，如同愛情是盲目的，聰明的人也有糊塗的時候，千萬不要一廂情願地愛上你的股票。

順著人性交易個結果

「如果你有兩檔股票，一檔股票賺十萬，一檔股票賠十萬，今天你急需用錢你會賣掉哪一檔股票籌資金？」 大多數的投資人會選擇賣掉賺錢的股票，因為賺錢出場是舒服的，賠錢出場是痛苦的，這影響了人的交易行為，我們會選擇舒服的方式交易，拒絕實現痛苦。但是如果換個題目問，得到的答案就會完全相反。

「今天你有兩家店，一家店每個月賺十萬，一家店每個月賠十萬，如果你要關掉一家店你會選擇哪一家？」，這個問題再清楚也不過，應該沒有人會選擇收掉賺錢的金雞母，然而，卻在投資的時候，會選擇賣掉賺錢的金雞母留下賠錢貨，你不覺得很有趣嗎？

投資的不確定性會導致投資人兩種交易行為，一是害怕獲利不見而想要獲利入袋，二是會期待虧損的部位回成本。「賺一點就跑」和「捨不得停損」，是投資人最常見的兩大交易錯誤行為。試想，如果我們一直保持這樣的交易行為會有甚麼樣的結果。

技術分析是機率，漲跌充滿不確定，買進的點，總有對有錯，對的那一次不管行情走多遠，不管我們是不是買在起漲點，或者買在行情的中途，我們都會因為想要落袋為安而賺一點就跑，交易行為導致我們的交易結果賺錢永遠是小賺。

至於錯的那一次，當然也可能最後回本，但是也有賠更多的情況發生，如果我們總是對賠錢的部位抱著期待，最後只有三種結果：

1. 上帝保佑回本出場。

2. 熬過賠錢小賺出場。

3. 賠大錢出場。

捨不得停損的交易行為，讓我們賠錢出場的時候永遠是賠大，因為我們的交易行為，導致我們投資交易會是小賺、大賠、小賺、大賠⋯⋯讀者若把帳戶淨值數字連成曲線圖，可以看出，就是一個空頭走勢。

贏家反人性交易

順著人性所導致的結果是大賠小賺，那麼只要違反人性交易就可以成為贏家囉？

是的，股票市場之所以贏家不到兩成，並不是因為這些贏家智商特別高，或是知識特別豐富，而是這些贏家有著與眾不同的心理素質和交易行為。贏家贏在不與那90% 的大眾做同樣的事情上。對一般人來說，停損是痛苦的，贏家必須果斷停損。對一般人來說，賺錢就想走；對贏家來說，必須忍住不吃棉花糖，願意放棄眼前的小利去追求大利益。

那些贏家生存的年代或許不同，操作的商品或許不同，賺錢的方式或許不同，但是賺錢的道理是共通的。

華爾街名言： 「讓獲利持續奔馳，讓虧損馬上停止。」

李佛摩名言：「看好手中虧損的股票，賺錢的股票會自己照顧自己。」

索羅斯名言：「判斷對錯並不重要，重要的是在正確時獲取了多大的利潤，錯誤時虧損了多少。」

巴菲特名言：「投資股票的第一原則：不要賠錢。」

順著人性有太多有害於投資的行為，要成為贏家，就要一一剷除，並且反著做。要扭轉帳戶淨值大賠小賺的空頭走勢，必須要改變交易行為，反過來做就成為大賺小賠的多頭走勢。

影響我們帳戶走勢的是我們的想法、交易行為，是買進之後的部位處理，而不是何時買進。就算我們買在低點也未必能夠大賺出場，因為早就獲利了結，就算我們追在高點也未必會賠很多，因為懂得停損。交易在買進之後不在買進之前，所以，研究買進之後部位該怎麼處理，怎麼改進自己的交易壞習慣、改善自己的交易缺點，這才能真的讓我們改變帳戶走勢的趨勢。

(本圖文摘自獨孤求敗著《獨孤求敗贏在修正的股市操盤絕技》，今周刊提供)

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