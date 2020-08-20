為什麼手上的股票不會漲？

太早獲利出場是投資人的痛，最讓人捶心肝的是和巨大獲利擦肩而過。

幸運女神為何不眷顧我，手上的股票都不太會漲？因為漲不停的股票你早賣掉了。

我交易選擇權，也教授選擇權投資。有一天學生問我：「老師，今天我選擇權空單BUY PUT 20 點買進，賺4 點就出場，收盤價格漲到105 點，這已經不是第一次了，請問這種症頭有辦法治嗎？」

我：「有。」

學生：「如何治？」

我：「咬手指。」

學生：「⋯⋯。」

的確，太早獲利出場是投資人的痛，最讓人捶心肝的是和巨大獲利擦肩而過。我想這也是眾多投資朋友共同的問題，要怎麼抱得住部位，也不是旁人跟你說抱你就抱得住，這不是技術分析的問題。

道理大家都懂，但就是抱不住，我建議大家，很想要做什麼事情的時候，分散自己的注意力可以打斷想做的事。像是狗班長西薩教官都碰一下狗狗的肚子，分散狗狗的注意力，打斷狗狗想做的事情。當你手指頭舉起來要點滑鼠的當下，請舉高一點，塞進自己的嘴巴裡，咬一下你就醒來。

我有一位朋友，他是專業投資人，很會選股，選的股票多半會上漲，他隨時有一百多檔股票名單在觀察，檯面上熱門的股票、業績成長的股票，都在他的觀察名單內。航運股萬海（2615）是他鎖定的標的物，他在行情發動前2014 年8 月14 日就以15.5 元買進，他早外資三天買進，在他買進第四天，外資開始買進萬海1127 張股票，就這樣萬海在外資買盤湧入之下連漲了五天，將股價推高到19.25 元。以成本價15.5 元計算，七天已經創造了22.6% 的報酬率，每百萬資金為他創造22 萬元的獲利，他很滿意這次的操作，在隔天漲不動的時候以18.9 元將股票賣掉。

你知道發生什麼事？價格經過幾天的整理再度發動漲勢，2014 年9 月9 日漲到21.4 元，創下兩年內新高，如果他沒有賣的話，他可以創造38%的投報率，每百萬資金可以擁有38 萬元的獲利，他可足足少了43% 的獲利！他「損失」大把鈔票，這可讓人高興不起來，可是要用更貴的價格買回來實在嚥不下這口氣，他開始詛咒這檔股票下跌。

就這樣，他不想再看到這檔股票，這檔股票最後的高點是38.8 元，2.5 倍的獲利，22% vs. 2.5 倍的獲利，這還不是最慘的！翻開他的筆記，早在2010 年的時候就注意到儒鴻（1476）這檔股票，當時價格26 元，儒鴻在2012 年~2014 年啟動一波大多頭，最高價來到407 元，和他當時的26 元相比翻了快15 倍。和朋友討論這種擦身而過的財富時大家都很有共鳴，這檔我早就注意它了，只是我現在半張都沒有，如果當時買進持有到現在就發了。幸運女神為何不眷顧我，手上的股票都不太會漲？因為漲不停的股票我早賣掉了。

如果你也有太早獲利出場錯失大把鈔票的遺憾，那麼請你在「惡魔卡」上寫下：獲利抱不住，請在「天使卡」上寫下，抱住獲利部位。

如果你賣掉部位後不願意再追回錯賣的部位，請你在「惡魔卡」上寫下：不願意買回錯賣的部位。請在「天使卡」上寫下，錯賣買回。

(本圖文摘自獨孤求敗著《獨孤求敗贏在修正的股市操盤絕技》，今周刊提供)

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