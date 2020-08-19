自拍效果好！圈粉只要幾秒鐘

艾倫‧狄珍妮(Ellen DeGeneres)二○一四年主持奧斯卡金像獎的頒獎典禮電視直播時，布萊德利‧庫柏(Bradley Cooper)和一群知名的演員合拍了一張自拍照，狄珍妮直接在推特帳號「@TheEllenShow」發表這張照片的推文。這張照片為盛大的場合增添了有趣又即時的獨特性。

演員在照片裡擺的姿勢與平時的形象很不搭，而且這不是狗仔隊拍的照片，照片裡只有狄珍妮、庫柏、傑瑞德‧雷托(Jared Leto)、珍妮佛‧勞倫斯(Jennifer Lawrence)、梅莉‧史翠普(Meryl Streep)、查寧‧塔圖(Channing Tatum)、茱莉亞‧羅勃茲(Julia Roberts)、布萊德‧彼特(Brad Pitt)、露琵塔‧尼詠歐(Lupita Nyong’o)與安潔莉娜‧裘莉(Angelina Jolie)，他們就像一般人一樣擠進大合照。自拍捕捉到的這一刻，讓這些演員顯得更有人情味，因為他們的名氣總是讓一般人覺得有距離感；但這個時候他們突然看起來變得平易近人又很真實。

後來那張照片很受粉絲歡迎，推特的伺服器因此當機了大約二十分鐘。在奧斯卡金像獎頒獎典禮的現場直播結束之前，那張照片變成「轉推」最多次的推文。事隔多年，我們現在寫這本書時，那張自拍照已經累計二十二萬一千六百九十四則回覆、三百三十九萬六百七十九次轉推、兩百三十八萬三千七百八十四個讚。

有沒有其他更具說服力的理由，能解釋這麼多人被這一刻吸引呢？

與另一個人或幾個人一起自拍，是進入其他人私人空間的難得機會，彼此的距離不到一‧五英尺。除非你們的關係很親密，否則平常在社交場合很少有機會離別人這麼近。人多的電梯是另一個例子，雖然電梯是一個適當的近距離社交空間，但我相信多數人都認為在電梯裡找陌生人一起自拍會很不自在。(嗯，也許只有第一次這麼做時會有點尷尬吧……)

兩人以上的自拍照具有特殊的意義，因為他們的身體在自拍時，都會朝同一個方向。他們的頭通常很靠近，臉部也面對同一個方向。此時，他們處在親密的空間裡，因為必須為了擠進鏡頭而把頭挨近。這種方向一致的拍照姿勢就像他們在「攜手合作」，有力地展現出彼此都有共同目標，縱使只在彈指之間。

有些人認為自拍是無聊又幼稚的行為，但這是過於保守的想法。其實，自拍能有效又直接地表達情感。想想看，兩個互不信任的人保持一‧五英尺的距離，每次見面時都可能覺得很難堪或倍感威脅。反過來說，兩個以上的人面向同一個方向時，比如都看著前面的鏡頭，他們都會欣然接受這種近距離的接觸。看似不起眼的自拍過程，卻能突破彼此親近的障礙！

自拍不但讓人有安全感，也是令人愉快的拍照方式。

主動邀請名人一起自拍，是一種既隨意又不會冒犯到名人的親近方式。多年前，向名人要簽名也有同樣的作用。開口請求一起自拍，讓我們有機會短暫接近自己欣賞的體育偶像、作家、演員，或可能會當選下一屆美國總統的人。

詢問名人願不願意一起自拍是很簡單的事，因為最壞的情況就是名人拒絕你而已。就算你被拒絕，也總比沒有試過來得好。名人答應你，算你賺到；名人拒絕你，你一點兒損失也沒有。

自拍照可以當作永久的回憶錄或紀念品。像我就很喜歡和遇到的人一起自拍，多年前我和太空人尼爾‧阿姆斯壯(Neil Armstrong)一起自拍過，他是第一個踏上月球的人喔。

如果你經常被邀請一起擺姿勢自拍，我建議你：帶著愉快的心情自拍！每當你和另一個人自拍，那個人很容易就會成為長期支持你的粉絲。

我曾經有機會和一位總統候選人一起自拍，我發現她有絕妙的辦法可以滿足許多像我這樣耐心等著合照的人的請求。她會借用對方的智慧型手機，找到理想的拍照角度後，拍下幾張照片，然後把手機還給對方。她很熟悉智慧型手機的操作介面，自拍的速度驚人，大概一個人七秒鐘，比緊張的粉絲摸索手機的時間還短。

那麼，這位自拍技巧如此嫻熟的人是誰呢？正是希拉蕊‧柯林頓。

我請教希拉蕊對自拍的想法，她說這些年來她已經親自拍了好幾萬張自拍照，所以她不但能更有效率地與公眾互動，還能讓支持者在社群網路分享有她入鏡的自拍照，例如支持者會發文寫道：「希拉蕊‧柯林頓親自拍了這張照片喔！」這種建立粉絲圈的技巧輕鬆有趣，也讓我感到欽佩。

在臉書等社群網路與朋友互動，以及與實際坐在身旁的人互動，其實各有各的好處。現代人的生活彷彿一場巨大的社會實驗，使用行動裝置固然有社交的局限性，效用卻很顯著。你現在就可以開始縮短你與他人之間的互動距離，並且試著與那些你平常接觸不到的人創造親近感，藉此發展你的粉絲圈。要玩得開心點喔！

(本文摘自大衛．梅爾曼．史考特、玲子．史考特著《讓訂閱飆升、引爆商機的圈粉法則：流量世代，競爭力來自圈粉力》，采實文化提供)

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