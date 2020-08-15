週末想進修 如何跟另一半開口？

在開始學習之前，必須預先計算好具體的學習時間，設定明確的讀書計畫才行。

職場人的週末學習，實際執行起來困難重重。即使知道如何騰出時間，也不容易付諸實行。週末一早爬不起來，只想懶散度過一天，這正是職場人的真實心聲。如果是已婚或育有子女的職場人，更是心有餘而時間不足。我最常被問到的問題是：「婚後還要照顧小孩，週末怎麼有時間學習？」在這種情況下，即使有心學習，也挪不出學習的時間。這時就需要旁人的協助。

職場人想要在週末學習，必須要有「學習的意志」和「旁人的協助」。該怎麼做才能獲得以上兩點？

走出戶外

如前所述，想要確保週末的學習時間，最重要的是時間安排（起床時間）。起床後，最好走出戶外，穿著舒適的衣服到住家附近的咖啡館吧！或直接報名補習班上午時段的課程也好。到了人多的地方，自然會感到緊張，也會加強學習的意志。好的開始，是成功的一半。

向親友暫借時間

結婚後，我們必須照顧小孩和操持家務。如果沒有家人、親戚等周遭親友的幫助，現實環境並不允許我們學習。這時應試著取得親友的諒解，在一定期間內向他們暫借時間。我身邊有不少朋友為了各種目的的學習，請求另一半諒解。因為這段時間的學習免不了某些人的犧牲，務必要妥善向另一半說明，請求對方的諒解。想要更有力地說服親友，請記住以下幾點訣竅。

第一，說服對方自己目前的學習同樣有利於對方。

假設現在職場的收入不高，正考慮離職，想用「考證照可以為跳槽加分」的理由來說服另一半。這時可以具體說明原因，例如「我為什麼想跳槽（收入）」、「跳槽將為對方帶來什麼好處（經濟上的充裕）」等，藉此請求對方諒解。

第二，具體設定希望對方體諒的時間。

上面所舉的例子說明跳槽需要證照，那麼想要考取證照，需要花費多長的時間，這個問題必須事先告訴對方。對方要知道自己何時得體諒你，又得包容你到什麼時候，才能對此預做準備。所以在你開始學習之前，必須預先計算好具體的學習時間，設定明確的讀書計畫才行。

第三，一定要拿出成果，這是最重要的。

好不容易請求親友諒解，週末專心學習，最後如果沒有達到考取證照的目標，必定免不了親友的埋怨。之後為了再度挑戰，恐怕還得再次請求諒解。由於時間上的限制，職場人的學習其實相當急迫。

(本文摘自李洞宰著《下班後1小時的極速學習攻略：職場進修達人不辭職，靠「偷時間」高效學語言、修課程，10年考取10張證照》，采實文化提供)

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