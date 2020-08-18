驚悚短篇》記得靠上椅子

編按：看不見的，往往更駭人；救贖，卻總藏在恐怖的另一端……。以下摘自驚悚推理短篇小說《你敢不敢一起來？：路邊攤詭誌錄》。

我的房間不大。

以一個外地的學生來說，租的房間當然不用太大，擠得下一張床、一張書桌，再加上合理的租金，對我來說就很滿足了。

書桌剛好靠在床的旁邊，每天早上起床我要做的第一件事，就是必須把椅子靠好，才有空間可以下床。久而久之，這已經變成了一個習慣，不過，人類是很容易被習慣所蒙蔽的動物。

有天醒來時，因為要上早上八點的課，對大學生來說，這是件累人的事，所以我的情緒也特別沮喪，因此靠上椅子的力道也比較大。

當椅子「叩」一聲靠到書桌下面時，我才從「習慣」的蒙蔽中跳脫出來。

到底是從什麼時候開始，我養成了這個習慣？是從搬來這邊以後就開始了嗎？或是……不，或許該探討的事情應該是：為何我每天起床都必須靠上椅子？難道我睡前都沒有把椅子靠上嗎？那我怎麼上床的？

前一晚究竟有沒有把椅子靠上，不管怎麼回想都想不起來，但我卻記得每天早上都會靠上椅子以便下床……

或許每天晚上坐在書桌前看書或是打電腦時，都因為疲勞而在不自覺中沒把椅子靠上，直接爬上床吧，我這麼對自己解釋，畢竟不是什麼會影響到日常生活的大事，所以也沒放在心上。

不過有一天我突然心血來潮，想特別實驗一下，人就是這樣，有時候就是會突然想驗證一些無聊的事情。

那天晚上，我百分之百確定有把椅子靠回書桌下面後，才上床睡覺。

不過習慣真的是一個很恐怖的東西，隔天早上醒來後，還是順手往旁邊一推，把椅子靠上。

這時我才驚覺，剛剛做了什麼？昨天睡前還特別確定有把椅子靠好，而剛剛順手一推的習慣動作，代表了椅子是被拉出來的狀態。難不成自己在睡夢中把椅子拉出來？不然就是有「某種東西」在半夜裡拉了我的椅子。

那時我對這件事還沒有感覺到害怕，而是十足的好奇心升起，到底是什麼東西在半夜拉出了我的椅子？

後來在租屋處附近吃早餐時，遇到了一群跟我住同一棟公寓的學生們，因為是同屆，很容易就跟他們聊了起來，不知不覺中聊到了椅子半夜會被拉出來的話題。

我開玩笑地問：「你們房間也會發生這種事嗎？」

本來並不期待他們會回答，因為以為這種情況只發生在我房間裡，沒想到這個問題一出口，他們彼此之間面面相覷，氣氛頓時變得不太對勁。

然後其中一個人緩緩開口：「你這麼一說，我房間好像也會這樣耶……」

「嗯，我的衣櫃也是這樣，每天早上都會自己打開，本來以為是自己前一天晚上沒有關好。」

「我的廁所也是，燈都會自動打開。」

大家陸續說出自己房間的情況後，才發現原來每個人的房間都有類似的情況。有人是廁所的燈，常常早上燈都是開的，而他卻不記得前晚有沒有忘記關燈；有人是窗戶，早上起來是開的，而他卻不記得前晚到底有沒有把窗戶關好；有人是馬桶蓋，早上看見都是放下來的，而他自己卻不記得前晚有沒有把馬桶蓋掀起來；有人是放鑰匙的地方，早上鑰匙都會出現在書桌上，而他卻不記得前晚是把鑰匙放在口袋裡還是桌上。

多數的人，都把這類的情況歸類於「習慣」，也許養成了這樣的習慣，而自己沒有發覺吧？也許半夜會起來上廁所而忘了關燈；也許半夜覺得熱，而起來打開窗戶……

不過事實真的是這樣嗎？我很懷疑，畢竟我自己做過實驗，就算我睡前百分百確定有把椅子靠上，但起床時椅子還是被拉出來的。

當大家正在討論時，坐在旁邊一位本來全程保持沉默的同學開口了：「這沒什麼吧，這種情況不只發生在我們公寓，每間房子都會發生啊。」

大家紛紛轉過頭看他，問他為何有這種說法。

「我們所居住的土地，在之前一定有人過世，或是發生過一些不好事情，而造成有靈魂留在原地，不是嗎？」這位同學以靈異玄學的角度切入。

這樣說來……台灣這塊土地的歷史確實悠久，不管是荷蘭占據時期、日據時期或是近代，都很難說自己所住的土地，之前是否曾經發生過什麼事情。

「你們所說的那些現象，其實就是那些靈魂在宣示主權，祂們透過一些小小的動作來警告我們，這裡畢竟是祂們的地盤，算一種無傷大雅的警告，所以大家也不需要太過擔心啦。」

但有一些不信鬼怪之說的同學不相信這種說法，連我也半信半疑。

那位同學兩手一攤，無奈地說：「你們若不相信我也沒辦法，只是跟你們說，不要去挑戰這條界線，也就是不要試圖去找出真相，因為如果這樣做的話，那些靈魂會認為你在挑戰祂們的主權，一旦祂們這樣認定後，會發生不好的事情喔。」

這句話刺入我的心裡。這樣說的話，我之前的實驗，不就是在驗證這件事嗎？這樣的話，會被認定是在挑戰祂們嗎？

當其他同學們還在爭論這一點時，我的額頭已經流下冷汗，恐懼的情緒已經慢慢開始醞釀。

那天晚上我入睡前，特別對著書桌鞠了一個躬，煞有其事地道了歉：「對不起，以後不會冒犯您了。」雖然我對那位同學的說法仍是半信半疑，不過還是先道歉一下比較保險。

我雙手合十拜了一下後，這才上床睡覺，而那天晚上，卻第一次被椅子拉開的聲音吵醒。

我朦朧中撐開眼皮，看到椅子正慢慢被拉離書桌下方。一雙纖細慘白的腳，出現到椅子上，再站到椅背上，指尖面對著我，接著像是往前踢一樣，雙腳一晃，消失了蹤影。在這時我懂了，那些你以為是「習慣」而合理化的不自然事件，可能都各自代表了一個殘酷的真相……

下面這個事件，是一位女性讀者告訴我的：

讀大學時，女生宿舍有一個很有名的鬼故事，很後悔沒有先打聽清楚，不然我就不會住進去了。

搬進宿舍的第一天，我跟其他三位同屆的室友已經把行李整理得差不多了，有位學姐突然探頭進來說：「喂，學妹們，要睡了嗎？」

「學姐，差不多了。」宿舍雖然有門禁，不過並沒有規定幾點一定要就寢，不過大家搬了一整天的東西也累了，打算今天要早點睡。

「那就好，記得要早點睡，還有……」學姐眼神飄移了一下，「睡覺前記得要把椅子靠上啊，四張椅子都要。」

「學姐妳說什麼？」我們聽不太懂學姐的意思。

「沒什麼，那東西有時候會出現，有時候不會，以後妳們就知道了。」學姐語意含糊地說完後，就從門口消失了。

當時沒聽懂學姐其實是在警告我們，只覺得她語無倫次的，故意嚇我們嗎？也沒把她說的話放在心上。

到底那天晚上睡覺前，有幾張椅子是靠上的？幾張是沒有靠上的？大家都沒有去注意，不過肯定有椅子沒有被靠上……如果學姐警告得清楚一點，我們可能就不會犯這個錯誤了。

因為我的個性比起其他人更容易緊張、不安，所以新環境第一天的夜晚，我是最晚睡著的，其他三個室友已經發出了鼾聲，我仍躺在床上滿腦子亢奮，期待接下來的大學生涯。

然後我就聽到了那個聲音。

嗚、嗚、嗚、嗚、嗚……

難聽且令人難受的呻吟聲開始在房間裡響起，是從書桌那邊傳出來的。因為我睡在上鋪，所以轉個頭就可以看到書桌那邊的情況。

當時我沒感到害怕，因為本能的以為那聲音是某種「可以解釋」的原因所造成的，但我只把頭轉過去瞄了一下，就嚇得馬上轉回來了，心理不斷地浮現出那該死的八個字：我到底看到了什麼？

剛剛的那一瞥，我看到了無法解釋的畫面。

一個留著清湯掛麵髮型，身上穿著十幾年前電視劇才會出現的舊制服，年齡跟我差不多的女孩子，站在其中一張椅子上動也不動。

在深夜的宿舍房間看到這種景象，加上她不斷發出的「嗚嗚」呻吟聲，嚇得我幾乎想馬上辦退學，這就是學姐說的那個東西嗎？

我僵在床上動也不敢動，這時其他的感知也被放到最大，聽到那女孩除了站在椅子上不斷地呻吟外，似乎還有別的聲音。

除了呻吟，似乎還在說著什麼話，她的聲音低沉，像是從舊錄音機放慢速度播出來的一樣。

「一個睡著了……」

我想遮住耳朵，但是雙手完全舉不起來。

「兩個睡著了……」

我想踢醒旁邊的室友，但腳也完全無法動彈。

「三個睡著了……」

我唯一能動的地方，只剩眼皮，我閉上雙眼，以為能避開那可怕的聲音。

而下一句話聽得特別清楚，因為就是在我的耳邊響起的，甚至可以感覺到一股冰冷惡臭的氣息吹向臉龐。

「這個還沒睡……」

恐懼終於達到臨界點，我尖叫一聲，拿起棉被往床下扔，雙手雙腳不斷亂打斷踢，室友們終於被我吵醒了，一陣混亂之中，直屬學姐也趕到了。

相較於我的恐懼跟室友們受到的驚嚇，學姐們顯得特別冷靜。

「又出現了啊。」

「這次在第一天就出現了呢。」

「她其實沒有惡意的，不用擔心。」

學姐這才解釋清楚，如果在睡前椅子沒有靠好的話，「她」偶爾就會出現，不過這次是難得在新學期第一天就出現，不然學姐本來打算以後有時間再告訴我們的。

「她」出現時雖然嚇人，不過並不會傷害人，有幾個學姐之前也遇到過，但也有人在大學四年都沒遇過，我算是百年難得一見的幸運兒，剛住進宿舍就遇到。

「為什麼學校不請法師把她趕走呢？」

有一個室友這麼問，結果被學姐罵：「笨蛋！怎麼可以趕走！她可是大學姐啊！」

這位大學姐雖然不會害人，但我還是很好奇她出現的原因，所以手賤去查了一下學校宿舍之前的新聞。

果然啊，這棟宿舍在十幾年前，曾發生過學生在宿舍上吊的事情，雖然報導中沒有講明是哪一間，不過八九不離十就是我們這一間了。

難怪那位學姐要一個一個的數有誰睡著了……因為她當年就是趁著房間裡其他人都睡著的時候，站到椅子上上吊的。

要是我當時沒有尖叫把大家都吵醒的話，那位大學姐應該會一直在我的床邊盯著我，直到我睡著為止吧。

(本文摘自路邊攤著《你敢不敢一起來？：路邊攤詭誌錄》，圓神出版提供)

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