驚悚短篇》雨衣內的聲音

編按：看不見的，往往更駭人；救贖，卻總藏在恐怖的另一端……。以下摘自驚悚推理短篇小說《你敢不敢一起來？：路邊攤詭誌錄》。

「每次這種天氣上班都會塞車，真的很煩！」

下雨天的早晨，老公出門前總會丟下這句話，這是他無可奈何的抱怨。畢竟只要下雨，許多原本是騎機車上班的人就會改成開車出門，因此造成車流量增加而塞車，老公有時甚至會罵：「渾蛋，我可是每天都開車上班啊，你們這些騎機車上班的傢伙可不可以有原則一點，不要因為下雨就換開車啦！這樣會塞車你們不知道嗎？」

有時我很想笑他，你這種抱怨根本是在罵自己吧。

我們家只有一輛汽車，都是老公在使用，而從幼稚園載女兒上下學的任務，就落在了我的身上，因為老公公司的方向跟幼稚園剛好相反，所以我只能一肩扛起這個責任，每天騎著機車載女兒到幼稚園，下雨天也不例外。

雨天時我騎機車載女兒的方式跟多數父母一樣，先穿上那種很大件馬褂式的雨衣，再叫女兒從後座鑽進雨衣裡面，從後面抱住我。這種載法有個好處，就是如果女兒忘了戴安全帽的話，從外面也看不出來，不過我從來沒有過就是了。

那一天，明明早上載女兒去幼稚園時還是豔陽高掛，但傍晚去接她時，整個天空卻風雲變色，雨下得特別大，整個天空轟轟作響，我顧慮著女兒的安全，小心翼翼地騎著車，並不時確認女兒的小手是否有緊緊抱住我的身體，儘管雨聲轟隆作響，不過我還是可以聽到女兒的聲音。

她通常會在我載她回家的這段時間，跟我說些幼稚園裡發生的趣事，老師教了什麼、討厭的那個男生今天又做了什麼蠢事之類的……不過今天她卻沒有跟我說話，而是一個人躲在雨衣內發出清脆的笑聲，偶爾會停止，低聲說幾句我聽不清楚的話，然後又繼續笑著，心情似乎很不錯。

也許是今天在幼稚園裡發生了很好玩的事情，所以一直在笑吧，我想。

回到家後，我脫下雨衣並幫女兒整理溼掉的衣服，一邊問她：「今天在學校發生什麼事呀？怎麼這麼開心？」

女兒神秘地一笑，把食指舉到嘴脣中間對我「噓」了一聲，代表這是不能說的秘密。

上次她對我做這個手勢，是因為有喜歡的男同學，也許這次是因為那位男同學找她一起玩了吧。我沒有想太多，著手開始幫女兒更換溼掉的衣服，反正不管女兒有什麼秘密，她都會在隔天主動跟我說。

隔天早上，當老公去上班，我如常要騎機車送女兒去幼稚園，不過一起床就看到天空又不停地降下暴雨時，心情真的是好不起來，一大早就要全身溼淋淋的出門，任誰心裡都不會舒服的。

不過女兒看到雨勢，倒是顯得非常開心，她一邊吃著早餐的煎蛋，一邊雀躍地問：「媽咪，今天又可以穿雨衣了嗎？」

「是啊！」

「太好了！」女兒接下來說了一句我無法理解的話。

「那我又可以聽阿姨講故事了！」女兒說。

「阿姨？」我完全無法理解女兒指的是什麼，女兒這時把她昨天的「秘密」跟我說了。

昨天回家路上，當她蓋在雨衣裡面時什麼都看不到，耳邊只能聽見機車的引擎聲跟雨聲，這時雨衣裡出現一位不認識的阿姨，用極為溫柔的聲音，在黑暗悶熱的雨衣中跟她說了相當有趣的故事。

我問女兒那是什麼故事？她卻說想不起來，只記得非常有趣，讓她開心地一直大笑，就算被悶在雨衣裡面騎車，也不會無聊。聽完她敘述的一切，讓我陷入了迷惑之中。

我很確定，昨天載她回家時，絕對沒有，也不可能有什麼阿姨跑進來我穿的雨衣裡面，若這是女兒的童言童語，以她的年齡來說，想像力也太豐富了吧？

「今天路上又可以聽阿姨說故事了！」女兒的早餐還沒吃完，她就已經開始期待待會的路途了，而我開始擔心……該不會昨天回家的時候，被什麼「東西」跟上了吧？畢竟載女兒上下學的那一段路，常常有重大車禍，本來就意外頻傳，如果女兒說的是真的，就是有「東西」在作祟。該把這件事告訴老公，要他開車回來載女兒上學嗎？不過時間已經來不及了，眼前還是要先載她去幼稚園才行。

我牙一咬，決定先穿上雨衣載女兒上學再說。當她跳上機車鑽進雨衣時，愉快地哼著幾句童歌，好像很期待再次聽到那個阿姨說故事，而我則提心吊膽，寧願相信那只是女兒的童言童語，而不是真的被跟上了。

當騎車出發一段路後，就跟昨天一樣，女兒開始在雨衣內發出開心的笑聲。我靜下心來，努力屏除機車跟道路上的其他雜聲後，似乎也可以聽到，在我身後的雨衣內，真的有一個陌生女人，正在用一種相當魅惑的聲音在講話。

我確確實實聽到了她的聲音，這個女人就躲在我的身後，跟我的女兒一起藏在雨衣裡面。

當母親的怎麼能忍受這種情況？趁著路口沒有其他人，我直接在路邊一停，轉頭大聲一吼：「給我走開！離我女兒遠一點！」

我也不知道我是對誰在吼，只希望這樣可以把對方趕走，接著側腹傳來一陣冰冷的觸感，雖然看不到雨衣的內側，但可以透過肌膚感覺到，在雨衣內，出現了一雙冰冷、纖細的成年女子手掌，正輕輕撫壓著女兒的手臂，我突然感覺到，對方並沒有惡意。

雖然她的肌膚極為冰寒，但手掌撫壓的方式，是充滿關愛、保護的觸摸，那是母親在騎機車時，確認孩子有沒有確實從後方抱住自己的方式。

這時我的耳邊傳來一句溫柔的女聲：「妳的孩子真的很可愛，請保護好她。」

側腹那冰冷的觸感，隨著聲音的最後一個字一起消失了，對方似乎已經離開了。

女兒這時從雨衣內發出抗議：「媽咪，妳把阿姨嚇走了啦！」

我愣了一下，才說：「啊，對不起……」

我催動油門重新上路，同時安慰著女兒，女兒則氣噗噗地不再跟我說話。

我實在不應該這麼罵對方的，出現在雨衣內的女人，我想她曾經也是一位媽媽……或許，她在之前也曾經這樣載過自己的孩子吧。

(本文摘自路邊攤著《你敢不敢一起來？：路邊攤詭誌錄》，圓神出版提供)

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