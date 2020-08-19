想創業卻遲遲辦不到的「創業難民」

之所以會落入創業難民的下場，是因為「知識」、「人脈」、「資金」三種力量不均衡。

我把想要創業卻遲遲辦不到的人稱為「創業難民」。或許是因為想創業的人變多了，所以創業難民也跟著增加。之所以會落入創業難民的下場，是因為「知識」、「人脈」、「資金」三種力量不均衡。有些人光是不斷參加創業講座，沒有其他作為。即使一直抄筆記、寫重點，不採取行動就不會有改變。這是「知識」力量特別突出所造成的失敗模式。

有些人喜歡參加交流會，永遠都到處發名片，告訴別人自己「正在準備創業」，或者名片上總是印著不一樣的頭銜。也就是說，他們喜歡聊天，但卻沒有任何創業的舉動。這種是「人脈」特別突出，而且薄弱人脈持續增加的失敗模式。還有「資金」的問題更是棘手。

有些人想創業，卻一毛錢都不肯花。這種人即使花錢，也只願意花最低額度，而且心不甘情不願。就像願意搭車去百貨公司、卻只逛不買的人，午餐也絕對不會去餐廳消費，而是到美食街的試吃攤位吃到飽。我想實際上不會有這種把試吃當正餐的人，不過很多人想創業的人，因為這樣的思維變成「創業難民」。

診斷你的「創業成功程度」

我想很多人不知道自己目前「知識」、「人脈」、「資金」的力量到達什麼程度，也不曉得3種力量的分布。所以，我們來做個簡單的測驗吧。請憑感覺，以○或×回答下一頁的問題。○計為1分，了解你目前的創業等級。

創業成功程度診斷測驗

• 知識→有打從心裡喜歡、感到雀躍的事情

• 知識→不再自覺是上班族（依賴心、對時間缺乏成本意識）

• 知識→培養出自己擅長的領域，也知道客群在哪裡（需求）

• 知識→從資訊接收者轉變為資訊提供者

• 知識→可以說明自己的商業模式

• 人脈→有可以一起討論創業的朋友

• 人脈→獲得家人的理解和支持

• 人脈→身邊有創業成功的人

• 人脈→有可以一起努力的商業夥伴（不一定要共同經營）

• 人脈→創業後，有第一批客人

• 資金→有創業的資金（或可以籌措到資金）

• 資金→有可以發展事業的資金（廣告宣傳費等）

• 資金→有業績

• 資金→利潤（收入）與正職收入相當

• 資金→有足夠的存款作為家人1年以上的生活費

目前的創業等級= ________分

現階段，你在 「知識」、「人脈」、「資金」 方面，都是 × 多於○吧？接下來的目標，是把這些感覺變成具體的數值和條件，把所有項目都變成 ○ 。並且，磨練三方面的能力，讓自己最後可以拿到滿分。

(本文摘自新井一著《邊工作邊創業！》，商周出版提供)

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