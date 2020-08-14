抖腳有益健康？還能穩定情緒！

你一開始或許會覺得「沒水準」而難為情，不過這個動作有百益無一害，不做就太可惜了。從今天起就開始抖抖腳吧！

我寫文章的時候，會在桌下故意「抖腳」。雖然很難看，但抖腳這個動作其實對身體很好，有很大的功效。

這個動作三大功效如下：

①緩和膝蓋疼痛

剛起床或坐太久的時候，你有沒有感覺膝蓋關節卡卡的呢？

這是由於睡覺時關節內的代謝變慢、停滯所引起的現象。

因此，早上起床後，稍微動一動，就能放鬆關節，讓關節的動作變順暢。

我在第59頁說過「（活動身體）讓關節內的體液循環變好，關節的動作就會變流暢」，反過來講，身體越不動，關節就越僵硬。

但是，如果方法錯誤導致膝蓋負擔過大的話，膝關節可就要哀號了。「適度活動」非常重要。

而「抖腳」換句話說，則是「不讓關節承受體重重量、微幅的關節運動」。

沒錯，抖腳完全不會造成膝關節的負荷，是很棒的「運動」，既安全又能長時間活動到關節。

因此，我很推薦膝蓋有問題的人，可以在私人空間做抖腳運動。

②促進下半身的血液循環

抖腳的第二種功效，是改善下肢的血液循環。

長時間坐著辦公，腳會變得沉重或水腫。

這是因為下肢血液循環不良的緣故。

下肢血液循環不良，也會造成心臟的負擔。「坐太久」其實是對身體很不好的行為。最近，「久坐不動所帶來的傷害等於抽菸」的說法也引起熱烈討論。

不過，抖腳可以改善下肢末端的血液循環。

而且，由於微幅的肌肉運動會產生熱能，因此也有助於改善虛冷症。如以一來也可以進一步改善膝蓋疼痛。

③穩定情緒

抖腳的第三個效果或許會令你感到意外。抖腳可以消除壓力和穩定精神狀態。

腦內有一種叫做血清素的神經傳導物質（荷爾蒙）。它的別名為快樂荷爾蒙。

當我們情緒穩定、感到幸福的時候，腦內就會分泌血清素。而血清素有一項特質是，有韻律地活動身體，可以增加血清素的分泌。

有韻律的運動指的就是「抖腳」。請積極且有節奏地抖動雙腳吧！ 這樣可以促進大腦分泌血清素，穩定情緒，讓你變快樂。血清素也能幫助你消除膝蓋疼痛。

看完以上內容，抖腳的功效是不是很令你驚訝呢？

據說有抖腳習慣的人比較不容易罹患骨關節炎，且實際上也有醫院應用抖腳來進行骨關節炎的復健治療。近來，甚至也有醫生不再說男抖窮女抖賤，而認為「抖腳有益健康」。

你一開始或許會覺得「沒水準」而難為情，不過這個動作有百益無一害，不做就太可惜了。從今天起就開始抖抖腳吧！

既然要抖腳，就要知道正確的「抖法」，請參考下列方法。

• 坐在一張可以讓膝蓋呈90度的椅子上，立起骨盆，坐正。

• 坐定後，請採取下腹部一定會用力的「零負擔姿勢」（第106頁）。

• 後腳跟離地2～3公分。

• 單腳腳跟抬起，邊放下邊抬起另一腳的腳跟。

• 一開始速度放慢，習慣之後再有節奏地做這個動作。

請試試單腳或雙腳同時進行。試過之後，找出適合自己的方法。這麼一來，你自然就會養成這項良好的癖好。

不過，搭車或開會時請避免下意識的抖腳，以免引起他人反感。

(本文摘自鈴木登士彥著《徹底終結膝蓋痛 10分鐘神奇甩甩體操》，商周出版提供)

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