褚士瑩：我存在 所以我休息

回到事物的根本去觀察時，才能掌握生命細微而持續的變化，在這過程中，身心得到了真正的休息。

老實說，我實在厭倦極了勤奮。

從小看名人的自傳，發現成功人士總是睡得出奇地少。他們總是不斷地強調自己每天只睡四小時，這對於從小就貪睡又懶惰的我來說，實在是個壞消息。

從小懶散的我被師長洗腦，開始把懶散當成敵人，而「休息」根本就是懶散的同義詞。「想要成功，就不能休息！」似乎成了人生的潛規則。

貼在書桌案頭的座右銘，自然就是「零碎之光陰，足以成大事」，作文裡面還要引述「懸樑刺股」這種成語，現在回想起來，未免也太可怖。漢朝的孫敬刻苦好學，每天一早就起來就讀書，直至深夜。因為疲勞瞌睡，常會不知不覺打起盹來。他就把繩子的一頭懸在屋樑上，一頭繫著頭髮。這樣，一打盹，頭皮就會被扯痛。後來，他終於成為儒學大師。戰國時的蘇秦因為遊說秦國失敗，家里人不理他，就發憤自學。每當瞌睡時， 就拿錐子刺自己的股（大腿），直至鮮血淋漓。後來他成為有名的學問家。現在想起來，想唸書就唸書，為什麼要弄到血流成河！

甚至連美國總統川普（Donald Trump）也對外說自己只需要三到四小時的睡眠，暗示「除非你犧牲睡眠，否則別奢求成功」。但是老實說，哪個有常識的人會相信川普口中說出來的話呢？ 他就算明明白天打高爾夫球、晚上在電視機前面打盹，也不會承認吧？ 如果成功人士就要像川普那樣的話，老實說我一點也不想要成功！

更糟糕的是，我發現因為勤奮不休息的「成功人士」，通常也都死得很早。「睡眠到底要幾小時才足夠？ 」顯然是備受爭論的議題。無論再多的科學研究指出，每天晚上睡足七到九個小時最為理想，但仍有「一些人」認為反正死了可以大睡特睡，所以活著的時候寧可犧牲睡眠，也要擠出更多時間工作。對我來說，是完全違反理性邏輯的。

這可能是為什麼，我特別欣賞一行禪師，他是我們這個時代著名的佛教禪宗僧侶、作家、詩人、學者暨和平主義者，也是入世佛教的主要提倡者。曾經有佛教僧侶在他參訪以後，問一行禪師對於寺院管理有什麼建議，原本大家等著大師說出智慧箴言或是讚美的話，結果他卻一開口讓所有人跌破眼鏡：「你們為什麼都天還沒亮就起來念經，睡飽起來再唸不是比較好嗎？ 」

一行禪師倡導的中心思想，就是「靜觀」（mindfulness），表面上什麼都沒做，但是靜觀作為一種休息，既不是等待，也不是安靜不動，而是積極地觀察事物的根本。也只有回到事物的根本去觀察時，才能掌握生命細微而持續的變化，在這過程中，身心得到了真正的休息。

而「靜觀」，正是科普作家、英國BBC廣播公司主持人克勞蒂亞．哈蒙德，在她的《休息的藝術》（The Art of Rest）這本書裡面描述的第一種休息。

這本書列舉的十種休息，來自於一項有史以來針對休息所進行的規模最大之全球性調查，對象包括了來自一百三十五個城市的一萬八千人所做的「休息測試」（The Rest Test）結果，定義出真正的「休息」，並非「睡覺」或「什麼都不做」，而是讓我們能夠帶領自己進入一個舒適的放鬆狀態，讓身體可以得到真正的安靜閒適。

我喜歡休息，不只是因為懶，而是我相信休息是一種存在的重要方式，實際上，更是哲學家海德格說的「親在」（Dasein），為存在本身而存在，而不是為成為什麼東西而存在。笛卡兒可能說錯了，人的基本特性不在於「我思」，而是在於他不僅「存在」，而且能夠思索並理解「存在」的意義。因此海德格顛倒笛卡兒的命題：「我在，故我思。」

勤奮的時候，我並不存在。當我們在忙的時候，甚至意識不到自己的存在、意識不到時間的存在，一天就過去了，一生就過去了。

然而休息，不但讓我們意識到自己真實的存在，甚至展現出我們存在世界上的意義。

(本文作者為褚士瑩，作家、國際NGO工作者。摘自克勞蒂亞‧哈蒙德著《休息的藝術：睡好睡滿還是累？比睡眠更能帶來活力與幸福的10道休息建言》，商周出版提供)

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