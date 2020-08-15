膝蓋差的人 「肛門」也鬆弛!?

肛門的鬆緊度，與「年輕和老化」有直接的關係。

三十幾年來，身為手技療法施的我為許多人診療過身體，有一件事我可以很肯定地說。

那就是有膝蓋痛問題的人，通常「肛門」也是鬆弛的。

這突如其來的粗俗字眼或許會嚇到你。但由於非常重要，所以我想稍微做個說明。

當我們把人類視為生物來看，你知道哪的部位最能表現出「活力」和「生命力強弱」的差異嗎？

你可能會以為女性會表現在肌膚的好壞、男性會表現在勃起功能上，但這些都不是我的答案。

我的答案是「肛門」。

肛門的鬆緊度，與「年輕和老化」有直接的關係。

所有活力四射、到處奔馳的動物，肛門都非常緊實，無一例外。

但是，一旦生病或變老，肛門的肌肉就會逐漸鬆弛。有養過寵物的飼主，應該多少都懂。

人類和動物都一樣。如果我說「大小便失禁」，有照顧過高齡者的人一聽就知道我在講什麼吧？

實際年齡還很年輕，肛門卻鬆弛的人，其實就是身體已經老化、生命力變弱了。實際上，這種人容易疲倦、容易喘，一有空就想躺下來休息。

反之，實際年齡大，但肛門還很緊實的人，無論活到幾歲都還是充滿活力。

換句話說，下腹部沒力的人，是肛門鬆弛、生命力薄弱的老年人。而下腹部強而有力的人，是肛門緊實且生命力強大的年輕人。

「下半身」有力和沒力的人

「肛門緊實」與「下腹部的肌肉力量」有密切關係。下腹部，也就是「腰」和「腹部」，是人體的中心部位。

而引發膝蓋疼痛的根本原因，就在於「腰部」和「腹部」肌力衰退。

總而言之，有膝蓋疼痛問題的人，下半身通常柔弱無力。

所以，他們的肛門才會鬆弛。

說到這裡，你就可以理解為什麼我在本節一開頭就肯定地說「有膝蓋痛問題的人，通常肛門也鬆弛」。

另外，現代人比古時候的人更少搬提重物。每天走路的步數變少，坐著的時間則明顯變多。

現代人光是過一般的生活，支撐身體的肌肉（核心肌群）就會逐漸衰弱，無一例外。

一輩子都能靠自己的雙腳行走

況且，若腳有問題，就會更不想活動。而這樣的情況，會導致每天活動的時間越來越少。

據說大自然中的野生動物，一旦無法靠自己行走就等於等死。

人類的生活環境雖然不像野生動物那麼嚴苛，但是我們仍然是動物。

人類一旦無法靠自己活動，除了頭腦的運作之外，內臟功能、關節活動等身體所有的機能都會急速衰退。

也就是說，一旦膝蓋有問題，會大幅影響身體整體的健康，令人逐漸失去生命力。

(本文摘自鈴木登士彥著《徹底終結膝蓋痛 10分鐘神奇甩甩體操》，商周出版提供)

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