檢視自我領導力 你能通過「30秒電梯測驗」嗎?

麥肯錫的著名的「電梯測驗」：在搭電梯的三十秒內，清晰準確地向對方講明白自己的觀點。

一位業務員去客戶公司拜訪業務部王經理，在電梯裡，他碰巧遇到了該公司的張總經理。於是，業務員主動打招呼：「張總好，我是××公司的××，又見面了。」總經理禮貌性地回了一句：「你好，今天你來做什麼啊？ 」這時該怎麼回答？ 直接說「我來找業務部的王經理」嗎？

如果這樣說，結果只能是總經理「哦」了一聲，然後雙方沉默三十秒，等電梯到了，各走各的路。



業務員可能沒意識到，他剛才浪費了這幾個月以來最重要的三十秒。



為什麼？ 因為他接下來要和業務部的王經理溝通兩三個小時，然後王經理會再花三十秒向張總匯報。而剛才就有三十秒直接向張總匯報的機會，他卻把它浪費掉了。



那要怎麼做呢？ 應該充分利用這三十秒，有策略地進行溝通，讓張總聽完後忍不住說：「你剛才說的有點兒意思，我給你十分鐘，來我辦公室坐坐。」



這就是來源於麥肯錫的著名的「電梯測驗」：在搭電梯的三十秒內，清晰準確地向對方講明白自己的觀點。電梯測驗是一種極具價值的溝通訓練，不僅因為對方的時間有限，更重要的是，它也在測試：你是否真的理解自己在做的事情，能想得非常明白，講得極其清楚？ 風險投資機構CTR的羅傑．布瓦斯韋特（Roger Boisvert）說：「在進行商業匯報時，尤其就我本人而言，如果不能通過電梯測試，就不應與任何人討論。」



回到開篇的案例。業務員也許可以說：「張總，我來向業務部王經理匯報我們的一項研究。我們通過數據分析發現，如果按照購買者的七個標籤分類來重組銷售漏斗，六個月之內，銷售業績最多可以提高百分之五十。我們已經把這些標籤更新到CRM（客戶關係管理）系統中了。我把三個用新系統提升銷售轉化率的經驗整理了一下，來向王經理匯報。」你猜，業務員說完這段話，張總有沒有更大的可能性會請他到辦公室詳細談談呢？



有人認為，三十秒的時間太短，所謂「電梯測驗」都是客戶、投資人等「甲方」強人所難的要求。但是，一則好的電視廣告必須只用十五秒，就要使消費者產生強烈的購買欲望。三十秒的時間足夠播放兩則廣告了。



很多人之所以覺得三十秒短，是因為沒有理解這三十秒到底應該溝通什麼。其實就是一個詞： why。一個結構化的溝通，無外乎講三件事：why，what 和how。課程寫作的祕訣在於努力回答「how」的問題，而電梯測驗的祕訣在於用三十秒努力回答「why」的問題：給我一個極其充分的理由，讓我願意再多給你十分鐘，詳細聊聊「what」和「how」。



再來看業務員的回答：「六個月之內銷售業績提高百分之五十」，這是一個大大的why ；「購買新版的CRM系統」是一個小小的what ；「三個用新系統提升銷售轉化率的經驗」只是一帶而過，但如果總經理有十分鐘，可以再聊聊這個how。



再舉個例子。投資人常說：「請用一句話講清楚你的商業模式。」



很多創業者覺得，自己沒日沒夜地幹了那麼多年，豈是一兩句話就能講清楚的？ 別急，試試打出「why」這張王牌—「摩根大通每年購買十幾萬小時的文書律師服務，審核貸款合約；我們的人工智慧律師進化了三年多，擁有和律師一樣的判斷力，並把十幾萬小時的審核時間縮短到幾秒；如果能推廣到全球的銀行，將節省不可估量的費用，我們也必將從中獲得巨大收益。」



「把十幾萬小時的文書律師服務時間縮短到幾秒」，這是一個大大的why ；「人工智慧律師」是一個小小的what ；「進化了三年多」只是一帶而過，但如果投資人有十分鐘，雙方可以接著聊聊這個how。



怎麼練習，才能擁有這種高超的溝通能力呢？ 其實，網路給了我們一個比搭電梯更好的方法—發微博。普通人的語速大約每分鐘一百六十～一百八十個字，主持人大約兩百五十～三百個字，而一條微博通常只有一百四十個字，如果讀出來，差不多正好三十秒。所以，可以經常發微博，用一百四十個字講清楚大why、小what 和一帶而過的how。

(本文摘自劉潤著《每個人的商學院・個人基礎：強化自我領導力，建構超群思維格局》，寶鼎出版提供)

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