你明白巴菲特的複利觀念嗎？

如果明白巴菲特的複利觀念，便不難理解為什麼他的生活那麼節儉，因為剪個頭髮真的算是耗費巨資！

據說愛因斯坦曾把複利稱為世界第八大奇跡，並說「明白複利的人賺取複利，不明白的人支付複利」。在寫給合夥人的信中，巴菲特一再利用幽默的故事教導投資人：在投資致富這件事上，沒有任何一個要素像複利一樣威力無窮。在投資計畫期間堅持利用複利的力量，絕對是最好的策略。

投資計畫本質上就是一種複利計畫：我們持續將投資獲利再投入，使得每筆新增獲利產生投資報酬。假以時日，利滾利的好處會成為整體報酬愈來愈重要的一部分。最終的投資結果取決於年化報酬率與時間兩個因素。

複利的威力源自於其拋物線的特性：時間持續愈久，複利的作用愈大。因為複利確實需要頗長的時間才能彰顯威力，所以許多人低估它的意義。如果你早早明白複利的道理，並給予它足夠的時間，你就大致具備成功投資人的條件。不幸的是，很多人不是短視便是缺乏耐性，因此未能充分利用複利的優勢。

如果把時間放在橫軸，資產價值放在縱軸，複利發生作用，就會呈現出拋物線的圖形，如下圖。

來看一個例子。假設有10萬元，1年報酬率為10％，5年之後，複利累積下來的總金額比沒把投資報酬再投入的單利多7％左右，這不算很厲害。但是，10年之後，複利累積下來的總金額將比單利多30％左右。15年之後，「令人脈搏加速」的結果開始呈現出來：此時複利的優勢擴大至70％左右。

複利的作用是指數式成長，動能會愈來愈強。20年之後，複利的優勢會擴大至125％左右，沒有什麼比這更強而有力的了。如果把投資獲利花掉，那總報酬會顯著減少。投資人會讓利滾利的好處成為創造財富的主要力量，耐心地做這件事。

複利的重要性怎麼說都不誇大，這可以解釋為什麼波克夏公司副董事長、在合夥事業年代就是巴菲特朋友的查理．蒙格（Charlie Munger）曾說：巴菲特把10美元的理髮費用看成是花了30萬美元一樣。他其實說得很保守，如果巴菲特將1956年省下10美元的理髮費用轉而投資在合夥事業上，那這筆錢到今天已經超過100萬美元（10美元持續58年以複利22％的速度成長）。如果明白巴菲特的複利觀念，便不難理解為什麼他的生活那麼節儉，因為剪個頭髮真的算是耗費巨資！

巴菲特在二十幾歲時就已經確信複利的力量會使他致富。在創立合夥事業之前，他回到奧馬哈，當時的財產只比10萬美元多一些，而他基本上認為已經可以退休了。他打算之後大量閱讀，或許去大學上一些課。他對複利的威力極有信心，還因此擔心發大財後對家庭不好，他希望孩子能成熟理智，不想養出驕縱的小孩。雖然避免寵壞小孩是可以理解的願望，但別忘了巴菲特當時才二十幾歲，而且只用一筆相當有限的資金在投資。

這自然衍生出一些忠告，如果你能量入為出、保持儲蓄的習慣，那麼即使投資報酬率只略高於平均水準，財務就不會有什麼問題。不過，耐性至關緊要。複利的力量無法催促，你必須給它足夠的時間。想想瑞德（Ronald Read）的例子：他是佛蒙特州一名加油站員工，因為持續把一小部分薪水投資在支付股息的優質股票上，數十年來累積800萬美元的財富。

巴菲特數十年來都住在同一間房子裡，他的生活和投資方式既務實又滿足。他生活節儉而且很有耐心，因此得以盡可能把錢用在投資上，享受複利的好處，加上他能創造高投資報酬率，因此有能力把持有的波克夏股份全部捐給蓋茲基金會，成就人類史上最大的一筆慈善捐贈。他是我所知道最幸福的人，他成年後每天大部分時間做的工作，恰恰是他想做的事。

(本文摘自傑瑞米‧米勒著《巴菲特的投資原則：股神唯一授權，寫給合夥人的備忘錄（增訂版）》，天下雜誌提供)

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