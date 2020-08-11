你不需要保有自我——但必須做到表裡如一。

剛進哈佛商學院教書的時候，我們這批初出茅廬的資淺老師，常會偷偷觀察經驗老到的教授都在做些什麼。我們仔細觀察每人的上課方式，還拿兩個問題來為他們打分數。

第一，他是否會向同學提出明確的問題，並要求學生簡潔作答？或者問：他給的問題是否模糊不清，只能讓學生神遊太虛，放牛吃草？

第二，他對學生有多麼推心置腹？有些教授給學生上了一整學期課，卻從不表露自己的心聲；有些教授就很樂意坦然面對學生，讓大家了解他們的個性、

癖好和幽默感。

當時還在建立個人教學風格的我算得上第二種人，雖然我很願意多多坦露自我，做個廣得人緣的好老師，但又不想在半個學生都不認識的教室裡傾吐自己的人生經歷。我希望求取某種平衡，將公私之間的分寸拿捏得恰到好處。

獲得終身教職以前，我曾在一次午餐時間湊巧跟已故教授艾索斯（Anthony

Athos）比鄰而坐，那時他名滿全校，位高權重。聽說他拿到博士學位才兩年，便因為教學精采登上《時代》雜誌封面故事〈萬人師表〉。我們聊著聊著，就談到教師所要面對的種種挑戰。教書這一行並不好混，於是我告訴他：除了課要教得好，還得保有自我。

「不。」他說：「你不需要保有自我——但必須做到表裡如一。」

先設好私人領域的界線

培養「表裡如一」的個人風采，能幫助你抵擋此生注定躲不過的明槍與暗箭，使你在內心受到最小傷害的情況下還能繼續存活。在職場求生存很辛苦，往往人在江湖，身不由己。我父親在商場打滾了四十五年，他就說過：商場如戰場，缺少人情味。

從事各行各業的人都會遭到種種小暗算，如果你野心很大，挨槍中彈更是家常便飯，不愉快的事也一再發生，尤其在遇到難關時，有些情況會惡化，有些公司會倒閉，不留情面裁員一萬人。

如果你把自我赤裸裸地帶進職場，等於是讓自己曝光，很容易成為別人攻擊的靶子。分開公私生活，才能保護自己的內在空間，處於這塊不被外力左右工作情緒的園地之中繼續保有自我。

換個角度看，活在辦公室外的那個你可以擔任你的後盾，供應你在職場奮鬥必備的生存力量。你在家中擁有的自主權遠大於職場，比較能做你想要的自己，也可以掌控大多數攸關個人前途的重要決定。

在家裡還有一個職場欠缺的好處：無論你多麼熱愛工作，工作都不會愛你，家人才能給你愛。因此，家庭可以說是逃離職場的幸福避難所，不但讓你獲得自主與回報，還能平衡你在職場上的情緒起伏，持續對你發揮保護防疫的功能。

分開公私生活，也能幫助你在家庭和職場過得更加游刃有餘，培養互不干擾的生活能力和工作實力。若干年前，我研究過幾位二十世紀美國企業家，例如汽車大王福特、鋼鐵鉅子卡內基、沃爾瑪百貨創辦人華頓（Sam Walton）。

觀察這些人的事業，可以看出幾個有助於他們成功立業的共通點。比方說，每個人都擅長將自己的產品價值簡單扼要地用一句清楚、好記的標語表達出來，福特如此形容自己創造的T型車：「它載你到目的地，再把你送回來。」

柯達相機發明人伊士曼（George Eastman）則如此描述自家相機：「你只管按快門，其他交給我們。」「言簡意賅」是企業家的無價之寶。

不過，這種特質對私生活卻沒什麼用處，因為家庭和企業屬於兩個世界。一句可以讓你跟潛在顧客建立穩固關係的標語，絕對無法幫助你跟別人展開心靈交流。

以溝通的深度區別公私

家人、朋友之間的親密關係既充滿微妙情感，也十分纖細敏感，維護這種關係所需要的溝通深度，絕對有別於職場的溝通。要將某個工作領域必備的技能和觀點轉移到至親好友身上，成功機率只有百萬分之一。所以，分開公私生活，各自建立適當的溝通方式，才能從中獲益。

大家不要誤會我的意思。我不是建議各位將自己切割成兩個極端，或鼓勵你們過虛偽的生活，也不是告誡你們在進辦公室以前，應先檢討一下自己的人格。把自己搞到那步田地，既非我所欣賞，也行不通。

原則要堅持，態度要柔軟

努力區別公私生活，不是社會新鮮人才要做的功課，而是人人終生都要持之以恆完成的作業，不管你有多少財富、成就或權力。無論是初入職場或即將退休，要把自我和工作分開，都有如執行高難度的平衡動作，但畢竟值得嘗試。

關於這點，伊士曼做了很好的詮釋。有位女士曾向伊士曼透露，她很欣賞他在商場上絕不輕易退讓的行事作風，伊士曼聽後如此回答：「想在世上生存，態度就得強硬，但也應當保留一點柔軟的心。」

(本文摘自戴西‧魏德蔓著《記得你是誰（暢銷15萬冊紀念版）：哈佛的最後一堂課》，天下雜誌提供)

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