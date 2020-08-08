「三八」「二百五」怎麼來的？罵人文化學問大

比起日本話、泰雅族語中沒有半句髒話，「術業有專攻」，罵人罵了四千多年的中國人才會發展出一整套的罵人文化……其實我們每個人雖然都愛講話（據說監獄裡最殘酷的刑罰就是把人關在獨居房，不准他跟任何人講話，通常這個囚犯很快就發瘋了，可見人真的是群居的動物），但也常常「不知所云」（不是亂講話，而是不知道自己講的話是什麼意思，或是怎麼來的），例如「不管三七二十一」這句話大家常常講，當然也都懂，就是不顧一切、非幹不可，準備壯烈犧牲（也沒那麼嚴重啦！）的意思。

「不管」後面為何要接「三七二十一」？

但你有沒有自問過：為什麼是不管三七二十一呢？為什麼不是不管三九二十七呢？或者九九乘法表上面任何一個組合呢？你看吧！「事出有因」、「學海無涯」，永遠有我們不知道的事，永遠要有求知的精神。

其實這是戰國時代的蘇秦，專門煽動各國聯合起來對付秦國（另一個跟他對著幹的叫做張儀，專門煽動各國分別和秦國合作，這兩個都算是縱橫家，聽說他們的師父就是有名的鬼谷子），有一次秦王出動百萬大軍要打齊國，齊王兵少怯戰、有意投降，蘇秦卻勸他說：「不會啊，我們齊國首都臨淄有七十萬戶，每戶出三個壯丁，就有二百一十萬人，比他們還多一倍，怕什麼？」齊王一聽有理，膽氣大增，馬上下令迎戰秦軍，果然就—打敗了！

臨淄有七十萬戶沒錯，問題是誰跟你保證每一戶都會有三個壯丁？所以說蘇秦「不管三七二十一」，把齊王害得好慘，屍橫遍野，只留下了這一句成語，讓大家不知所云的用到現在。

二百五的來歷

故事還沒結束：秦王一聽原來是蘇秦在背後挑撥，就逼著齊王要人，齊王無奈，只好懸賞一千兩銀子，下令全國捉拿蘇秦，生死不論。

結果一共竟然來了四個人，都說自己把蘇秦殺了，卻又都拿不出證據。齊王在心裡暗笑，因為他早就把蘇秦偷藏起來了—但這是周杰倫「不能說的祕密」，被秦王知道不得了！只好把一千兩銀子平均發給四個人，每人兩百五十兩。所以後來就罵不正經、胡說八道的人是「二百五」。

你可能會說：這種冷到北極去的冷知識，有什麼需要知道呢？知道了又有什麼用呢？不瞞你說：有一次我去上胡瓜的電視益智節目，就是因為答對了這一題，得到了十幾萬元的獎金（當然有誠實納稅），那你說到底有用沒用呢？

古人說：「書到用時方恨少」，多讀書，把書的內容記起來總是好的，就像你和另一個人去應徵同一份工作，老闆問了一個問題，對方說「我馬上Google 一下」，你卻能直接把正確答案說出來，你覺得老闆會錄取誰呢？

只有累積大量的知識，並且把這些知識「內化」，才能在這個資訊氾濫的時代裡面，及時掌握正確而且有用的資訊，否則你只會Google ，天知道Google 來的知識到底是否正確？連維基百科都可以有人自己上去修改了，應該還是正式出版的書籍和雜誌比較可靠一點吧！聽爺爺（不是我爺爺，也不是爺爺我，是泛指老人家）的話：多讀書，多讀書總是錯不了的。

好了，再說下去又要說我離題了（咦？離題不就是我最大的本事嗎？不然哪有那麼多話好說？），還是回來繼續罵人。

三八的由來

另外有一句「三八」，和二百五的意思差不多，臺語有一句「三八假賢慧」，是很好的對照組。但如果罵女生三八還加一個「姬」，那就更難聽了。那三八又是怎麼來的呢？

話說宋朝有一個叫做魏野的文人，認識了一個名妓叫做張八（八是她的排行，比起李師師或是陳圓圓，她的名字實在太遜了，但應該沒有影響到她的業績），有人要求魏野寫首詩（以前文人跟妓女在一起都是吟詩作對行酒令，不一定幹那件事的），他也就當場發揮，寫了「君為北道生張八，我是西州熟魏三，莫怪樽前無笑語，半生半熟未相諳。」這首詩。

意思就是說我魏三爺（想必也是排行）在西州這裡雖然混得很熟，但是跟妳這個北邊來的張八卻還陌生，所以我跟妳喝酒沒有嘻嘻哈哈，這是因為大家還不夠熟的關係，等一下把妳「框﹂起來再帶妳「出大場」，相信我們就可以很熟—呸呸，我又忍不住在亂講了，別理我！

平心而論，這首詩沒有寫的很好，但是卻造就了一個成語：「生張熟魏」，用來形容歡場女子的送往迎來，而詩中的「三八」也就被用來批評那些行為隨便的人（以前專指女性，現在已經通用了）；而且現在的意思也沒有那麼嚴重，只要有點荒唐、放肆，都可以說他（她）「你怎麼那麼三八」？

至於三八婦女節，那是國際通行的節日，剛好設在三月八日，一點都沒有借機諷刺女性的意思（何況又不是我國自己訂的），請大家千萬不要誤會。我們自己訂的大概只有一個八八父親節，當然是取爸爸的諧音。那麼美國的父親節 一定不會是八月八日，他們的母親節和我們一樣，都是五月的第二個禮拜天，那麼他們的父親節是哪一天呢？這個不一定要是中文系的，中文系的也未必會，如果你知道我也幫你按一個讚。

(下一篇：你讀的書不是書？急急如律令是官方特急件)

(本文作者苦苓著《苦苓開課，原來國文超好玩！》，時報出版提供)

延伸閱讀

吃粽子、賽龍舟 你知道「端午」這兩個字怎麼來的？

日本上班族都是超時工作？但她卻想實踐「準時下班！」

她請5個月無薪假「帥氣流浪」 家當竟被一把火燒毀