李登輝：回顧歷史真相的重要性

當我們將古老的地緣、血緣等要素融入「新台灣人」這個概念，建立民主社會之際，最重要的就是回顧「歷史的真相」。

對於歷史過程中發生的被殖民經驗、各式悲劇與其主謀者，我們一方面予以嚴厲批判，另一方面也要懂得超越自我的悲傷，諒解他者的處境。這也是建構今日台灣的要素之一。因為「歷史的真相」是無可爭辯的事實。如果我們完全否定歷史或曲解歷史，便無法將自己的歷史擺在主體上。不僅如此，就連我們所建構的理念，終究只是空中樓閣罷了。

新時代的台灣人應藉由「釐清歷史真相」，把握現在，抱持信念，朝未來邁進。

我曾多次強調，不應該以來到台灣這塊土地的先後順序，做為是否為台灣人的判斷標準。「族群」的人口規模也與此無關。這類論述不過是將現在的台灣人民視為「偶然的集合體」。

不論是台灣的原住民、明清時代遷到台灣的移民，或是一九四九年前後從大陸來的軍隊及平民，所有的人都想在台灣這塊土地上打造一個理想的鄉土。而且，不同背景、經驗的人多元碰撞後，力道相互增強，從而產生的強韌連帶感──這一定能讓新時代的台灣人這個理念變得更有深度、更充滿活力，也更豐富。新時代的台灣人彼此之間的連帶，也是開拓台灣未來無限可能性的根源。因為對全體台灣人來說，台灣已從「異國」變「故鄉」了。新時代的台灣人一定要揚棄過去那種「被人拋棄」的漂流者意識。 經過半世紀的經濟奇蹟與政治革新，帶來了第一階段的「台灣經驗」。尤其是十幾年來的民主改革，解決了許多以前留下的歷史課題。現在，我們力圖以更穩健腳步，實施更深化的民主改革，以積累第二階段的台灣經驗。



在這過程中，人民的台灣意識應該會更為增強。現在正是所有台灣人超越過去的恩怨，攜手共創新局面的時候。台灣是否能成為正常的民主國家，邁向一流國家的行列，關鍵在於：新時代台灣人的意識強化工作到底會不會成功。由此可知，愛台灣這塊土地的人、以台灣為優先的人、認同民主台灣價值的人，才符合新時代台灣人的定義，才是今後台灣需要的人。 前總統李登輝與夫人。圖／中時報系資料照

(本文摘自李登輝著《新．台灣的主張》，遠足文化提供)

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