在務虛與務實間搖擺的李登輝總統

無法做到既「務虛」，又「務實」，只好在理想和現實之間左右搖擺。

與兩蔣後的其他臺灣領導人比較，李登輝最具爭議性，但他的視野最廣。李博覽群書，懂中文、英文和日文。有一次，在我們研究小組開會時，他問：「你們讀過戈巴契夫的新思維了嗎？」當時在座的畢英賢是國關中心俄情組召集人，而我則是政大俄羅斯研究所所長。我倆低頭不語，顯然是沒有讀過，因中文版尚未問世；而李總統看的是日文版，早已先睹為快。或許就因李過去的特殊背景，使他對俄國發生的事特別感到興趣。

李的興趣不止於此，他對與自身相關的事務都有興趣，而且不放過吸收相關知識。李醫療小組的一名醫生告訴我，幫李看病要有充分準備，否則難以回答他的專業醫學提問。我曾陪同一位外籍科學家拜訪李總統，結果李足足談了一小時，客人連插話的機會都沒有。但外賓告訴我，李說的不完全是外行話。

李登輝原本應該是個理想主義者，他的理想從為「中國」服務，到為「中華民國」服務、為「中華民國在臺灣」服務，最後到為「臺灣」，甚至為「臺獨」服務。這番心路歷程的轉變，有內因，有外因，也有是他政治人格的投射。

李說他在競選第八任總統時，選舉主題是「開創中華民族的新時代」。主軸既非臺灣，也不是人民，而仍舊是中華民族。直到一九九六年競選第九任總統，才提出「主權在民」的主張，強調「經營大臺灣，建立新中原」，要融合臺灣不同歷史背景的族群文化，形成一個和大陸完全不同的新族群。

從此，李因無法做到既「務虛」，又「務實」，只好在理想和現實之間左右搖擺。此外，李不喜歡中共，和美國沒有互信，故無法玩平衡的遊戲，也不能選邊站。所以，只好在中美之間擺盪。

李登輝善於用人，省籍不是他主要的考量因素。蘇志誠曾提醒我，在李身邊許多是外省籍人士。事實確是如此，但李很在乎「忠誠度」，他對於他的追隨者於公於私都很照顧，這是他卸任後，影響力歷久不衰的一個原因。

李登輝重權謀，認為要做出最周全的決策，政治家在面對問題時，絕不能只做直線的思考，有時稍做迂迴，反而更容易解決問題，也就是迂迴行進，避免直接迎擊。李登輝也善於操弄民粹，他承認，「一個民主制度快速發展的社會，政治必然存在迎合大眾之所好的危險性」，但他認為，「此一問題，只有靠時間才能解決」。我認為，李或許覺得時間不是站在他這一邊，他對臺灣的使命感，讓他沒有耐心等待。他必須冒「迎合大眾之所好的危險性」，把許多他無法處理的問題，訴諸於民粹的力量來解決。

李登輝於任內，建立了國安會、陸委會和海基會「一條鞭式」的大陸政策制定和執行體系。但李的風格，不會完全照制度面走。李很尊重學是「紙上談兵」，所以把研究群組縮編為幾個小圈圈，採臨時任務編組的方式成立幕僚小組，由幾名可以信賴的學者進行研究並獻策。蔡英文召集的「兩國論」小組，就是其中一個案例。而蘇志誠在協調和整合方面，扮演重要角色。

根據前總統府資政曾永賢的回憶錄，當時總統府幕僚小組有很多事情，都是透過蘇志誠直接呈報李總統，再由李交派各相關單位。曾認為如此確可爭取時效，「相當有效用」。在這種情況下，陸委會和海基會都只能扮演政策執行的角色。蘇起在「兩國論」的決策過程處於「狀況外」，應是可以理解的。

(本文摘自趙春山著《兩岸逆境：解讀李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文的對治策略》，天下文化提供)

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