破解IC設計業財報 聯發科資產負債表這樣看

IC設計業成功的要素，首先必須要有資金及優秀的人才去從事特用IC的開發，而且設計出來的IC必須符合中美大國或國際大廠的規格，否則不會被採用。

IC設計公司的商業模式可分為三種：

1.發展智財

設計IC的方法有其邏輯架構，有些IC設計公司會發展一些在設計IC時，可被重用的模組，IC設計公司透過這些模組來設計IC，可以省下很多時間，這種可重用的模組叫做矽智財。英國的ARM（安謀）就是靠授權這種矽智財及出售相應的軟體開發工具給IC設計公司來獲利，是這個商業模式中的翹楚。

2.研發自有產品

就像晶圓代工業不是在製造晶圓（那是環球晶這種公司在做的工作），臺灣大部分IC設計公司主要的工作也不是為客戶設計晶片（那是ASIC業者如創意電子在做的工作），臺灣IC設計公司的主要商業模式是設計晶片、請Foundry廠及封測廠生產及封測後，拿回成品去賣給需要的廠商。這和Nike公司設計完鞋子請寶成或豐泰生產後，拿回鞋子自己賣的商業模式是一樣的。

所以IC設計公司這個名稱，除非本業是做ASIC晶片（客製化晶片）的公司，否則已經名不符實。聯發科、高通、博通都是這個商業模式的翹楚。

3.設計客製化晶片

IC的應用愈來愈廣，有些非IC設計公司基於產品規格，例如特定玩具中的IC、新型冷氣中的IC等，市面上販售的現成IC無法滿足其需求，而需要一顆符合其產品規格的特殊規格IC來配合。

這種特殊規格的IC我們稱之為特用IC (ASIC) ，特用IC具有品樣繁多，批量少、時間急的特色，從而形成另一塊商機。這塊商機，「真的IC設計公司」可以用最短的時間將這顆特用IC設計出來。創意、智原主業之一就是為眾多公司設計其獨特的IC。

近年來AI盛行，特用IC需求大增，這些公司的股價也就水漲船高，高到高不可攀了。

臺灣絕大部分IC設計公司的商業模式是第二種，也就是研發自有產品，即便是設計特用IC的公司，其營收中也往往有很大一塊屬於自設自銷。表2-3說明臺灣IC設計業的獲利模式及競爭利基。

IC設計業成功的要素，首先必須要有資金及優秀的人才去從事特用IC的開發，而且設計出來的IC必須符合中美大國或國際大廠的規格，否則不會被採用。聯發科前幾年業績不佳，據說就是其4G高階晶片不符合某國標準所致。

即便開發出符合標準的IC，也不能停手去坐享專利期間的好處，因為電子業進步的速度飛快，現在是4G當道，但5G才是明日之星，而據稱已經有人在提6G了。所以我們會發現IC設計公司每年都要花費巨額的研發支出，去開發新世代或新應用的IC。

另外由於IC設計公司之間競爭激烈，想要服務好客戶，對於大型的IC設計公司，最好的方法是提供客戶全方位的產品，讓客戶一次盡可能購足所有種類IC，因此我們會發現IC大廠間併購頻傳，例如聯發科併購晨星，可以減少競爭並提供客戶面板驅動IC；併購立琦則可以提供客戶各項類比IC。圖2-2是IC設計業的競爭利基。

投資人Notes

台灣IC設計業總營收名列全球第二大。

IC設計業必須不斷投入新產品研發以跟上技術迭代。

台灣絕大多數業者的商業模式為販賣所設計IC之銷貨收入；少數則為代其他業者設計IC之服務收入。