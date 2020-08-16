了解對方言行一致性 操控人心的第一步

大多數的人都懶得去了解對方，只會用自己的觀點，而不是對方的觀點去判斷事物。這正是人際、業務或感情上常見的失敗原因。

操控人心的基本原則，第一點是「了解對方的一致性」，簡單來講，就是要去「同理對方」，學會「換位思考」。

比方說，當問題產生的時候，我們追究其原因：

「為什麼會產生問題呢？」→「他沒注意到？」→「為什麼他會沒注意到呢？」→……

像這樣，藉由反覆問「為什麼？」找出問題最根本的原因。如果這個問題是與人際關係有關的話，那就針對對方的發言或行動來發問：

「為什麼他會這麼做？」→「他是討厭我嗎？」→「為什麼他討厭我呢？」→……

像這樣，一步一步不停地問下去，我們才能深入了解「對方行動背後真正的原因」。藉由「一一拆解」對方的發言或行為，我們得以掌握它們共同呈現出來的一致性。

每個人都有「規律」可循

一致性，也可說是行事原理，它是一個人「發言或行為的根本模式」。

比方說，在社交軟體上頻頻留下惡評的人，仔細看他的發言，你會發現他前後矛盾、自打嘴巴，這種人其實還挺多的。

譬如說，有人寫下一則留言：「聽不懂話的人都是沒藥醫的笨蛋，不用理他。」但另一則留言又說：「如果有人聽不懂的話，就要耐心解釋，直到他聽懂為止。」看到這兩則留言，我心裡想：「這個人是專門來搗亂的吧？」但仔細分析他的每一則留言後，我發現只要是回應女生的，他都會表現出擁護的姿態。這個人不單只是為了抒發自己的壓力，或者是好做口舌之爭而已，他的言行一再表現出他想要扮演護花使者的角色。所以，面對這種人，千萬不要想跟他辯贏，這樣只會激怒他，讓他口出惡言而已。相反的，你要跟他說「謝謝」，這樣就可以滿足他的虛榮心或成就感了。有人說：「人的行為沒有道理可言」，但事實上，還是有規律可循的。旁人眼中十分離譜的行徑，對本人而言，說不定是出於他的「一致性」所採取的合理行動呢。

比方說，開會總是遲到的上司，面對部屬的偶爾遲到就大發雷霆，質問：「你為什麼遲到！」你心想：「你自己還不是常常遲到！」覺得他標準不一，超想頂回去的。不過，上司會生氣的重點，可能不是因為你遲到，而是出於內心覺得「部屬必須尊敬上司」，這是一種價值觀上的一致性。可以想見，上司面對部屬遲到這件事，心理的反應是：「竟然有比跟我開會更重要的事！」他覺得「自尊心受傷了」，所以才會那麼生氣。因此，這個時候，如果你只是說：「抱歉，來晚了！」或是：「前面的會議拖到了……」之類的話，只會造成反效果。「這些都不是理由！」說不定上司會更加生氣呢。如果你再回嘴：「那怎樣才是理由？」此話一出，他不暴跳如雷才怪！

相反的，你要表現出以上司為第一優先的姿態：「前面的會議遲遲不結束，我好不容易才偷溜出來。」上司覺得被尊重了、有面子了，這時他就比較不會生氣，或許內心還暗自高興呢！

還有，上司每次開會都姍姍來遲，故意讓部屬等，或許也是因為這樣做，他才能感受到自己受到尊重吧。碰到這種上司，只要在眾人面前表現出對他的敬意，他就會很高興。明明他開會遲到了，你還對他說：「百忙中抽空過來，真是勞煩您了。」如此這般，想不得到他的另眼相看也難，對吧？會這樣？」逐漸摸索出對方言行的一致性，這樣，下一次你就可以預測到對方的發言或行動了。

了解對方言語和行為的一致性，是學習「操控人心」的第一步，也是最重要的心理技巧。

大多數的人都懶得去了解對方，只會用自己的觀點，而不是對方的觀點去判斷事物。這正是人際、業務或感情上常見的失敗原因。

為什麼多數人都如此呢？因為人類的大腦習慣採取「省電」運作的模式。要去理解對方的一致性，就必須站在對方的立場思考事情，但這樣做太花費腦力了。因此，我們常認為「正常來說、照理來說，應該○○」，這就是把「自己的一致性」套在對方的身上。

其實，每個人的想法都不一樣，你認為的常理、道理，在別人眼中，可能一點都不正常喔。

歸因思考：鎖定對方的慣用模式

如何鎖定對方的一致性？我認為最好的方法就是「歸因思考」，也就是歸納各種可能因素，從中抽絲剝繭分析出條理。不光是對方的言語或行動，還包括髮型、服裝、手錶、手機、口頭禪等，都是重要的線索。看到這些，你不妨在心裡問自己：

「為什麼他會選擇這個髮型？」

「為什麼他會有這樣的口頭禪？」

像這樣，深入去探索對方這麼做的理由。

然後，你先建立某個假設，去解釋這些所代表的意義，從多樣線索中找出「共同點」，這樣就可以鎖定對方的一致性了。下一章節就舉幾個我之前分析過的個案做例子吧！

別被對方惹毛

遇到自尊心強、口氣狂、態度兇的人，記得問自己：「為什麼他會如此？」啟動理性腦，別被他惹毛。不管你原本心裡想說的是：「跩個屁喔」、「不然你想怎樣」、「哧，你懂什麼」⋯⋯試著改用讚美詞或敬語：「你真厲害」、「真是感謝你」、「麻煩你了」，逆向操作，絕對會有意想不到的好效果。

(本文摘自山本昌哉著《智商前2％的天才都在使用、「OK」「YES」點頭率超高：最強「人心」操控心理學》，方舟文化提供)

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