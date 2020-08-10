投資股票 張明輝：消息面比財報面更重要

產業知識可以學習，如何看懂財報也可以學習。

投資者在投資股票時，究竟是消息面重要？還是財報面比較重要？ 很多人猜我一定會說財報面比較重要！很不幸的是，猜錯了！我認為消息面更加重要！

因為消息面透露的是企業現在，甚至是未來可能的獲利預估，而財報數字顯示的只是企業過去的獲利情形，讀者雖然可以根據財報的獲利結構，去推測企業未來可能的獲利情形，但終究不如消息面來得及時。

投資人或經營者愈早取得消息，在別人還沒有反應過來之前就採取必要行動，可以獲得先行者優勢，這是早知者的好處。

但是如果這個消息是假的呢？或者消息過於樂觀或悲觀呢？所以投資人一定要記住，必須要有產業與財報知識來證實或評估消息面，否則就會陷入資訊的陷阱，最後「怎麼死的都不知道」。所以對於入手的消息，我們必須評估消息是否正確，而非照單全收。

評估一項消息是否正確，最直接和有效的方法就是，從這項消息的權威人士得到證實。例如一年前就有打球的朋友提到譜瑞-KY會很好，經過詢問一些IC設計業的朋友得到的答案是，伴隨著5G與全球資訊量的大幅成長，高速傳輸的重要性與日俱增，而譜瑞-KY就是從事高速傳輸晶片設計有成的企業。

以財報數字檢驗市場訊息

可是，對於缺乏求證管道的投資大眾，評估消息是否正確的條件不外乎：

具備產業知識。如果沒有產業知識，怎麼被「騙到死」都不知道。 具備財報知識。充足的財報知識可以幫助我們判斷，一個消息對公司財務的影響是什麼？影響多大？我們甚至可以從財報來反推消息面是否「有鬼」。

產業知識可以學習，如何看懂財報也可以學習。具備特定產業知識的人，往往可以更容易看懂該產業的財報，而藉由研究與比較同產業內不同公司的財報，也會讓我們獲得很多寶貴的產業知識，甚至能了解個別公司的優勢所在。

為了說明以上兩點的重要性，我用中國最大晶圓代工廠中芯國際2019年第三季的盈利消息為例。

該公司在2019年12月公布第三季的營收，其財報中揭露表示：「2019年第3季營收為8.165 億美元，較2018年同期的8.507 億美元，營收衰退 4%。毛利為1.698億美元，較 2018 年同期的1.745 億美元，衰退2.7%。第3季單季淨利達到1.15億美元，較2018年同期增加333.5%，每股EPS為0.02美元。」

接著媒體報導：「週二（12日）中芯國際（0981-HK）於港股盤後公布 2019 年 Q3 財報，純益達 1.151 億美元，大幅高於市場預估的中位數4,830萬美元，甚至高過市場預估的頂標 1.02 億美元，年增率高達333.5%。中芯國際聯合首席執行長趙海軍、梁孟松表示，由於客戶庫存消化、公司產能利用率提高、先進光罩銷售增加，故刺激了中芯 Q3 財報數字大幅優於市場預期，並看好 Q4 營收將繼續維持成長動能。」

此消息公布之後，中芯股價隨即大漲。

從這則消息中得知，中芯第三季營收與毛利皆衰退，但盈利卻大漲。這個獲利改善的消息與我的產業知識和財報知識是相違背的，明明2019年半導體產業整體在前三季的市場不佳，且營收和毛利皆下跌，那麼中芯財報中「獲利率大增」又是從何而來？何以利潤會大幅上升？

於是我進到香港股市網站「香港交易所」，查閱該公司的財報。從表1可看出，毛利確實比前一年衰退2.7％，這家公司的利潤之所以增加，是經營開支減少及業外收入增加所致。

於是我再細看其經營開支（表1-2），發現相關開支都增加，主要是「其他經營收入」增加才導致經營開支變少。而「其他經營收入」的來源則是轉售子公司股票獲利8,140萬美元，以及政府補助5,830萬美元，才是真正造就經營開支大幅減少的原因。

再看表1「其他收入，淨額」增加的原因，是因為中芯轉投資的企業在第三季有獲利，因此按權益法認列投資收入達1,956萬美元所致（詳表1-3）。

於是我們可以從財報反推，顯然消息面所說的，因「客戶庫存消化、公司產能利用率提高、先進光罩銷售增加使中芯 Q3 財報數字大幅優於市場預期……」是有問題的！

事實上，直至2019年第三季，中芯本業的獲利一直不見起色、甚至繼續衰退中，主要靠政府補貼與處分部分轉投資來獲利，在經營上可說是虧損得一塌糊塗。

以產業知識追究消息下的真相

再來看另外一個例子，2020年第一季新冠肺炎疫情導致股市大跌，在一片哀嚎聲中，以壽險為主力的國泰金控，發布旗下國泰人壽第一季獲利達152億元，較去年第一季成長236%。消息傳出，市場一片嘩然，一些證券分析師認為不可思議，問我為什麼會這樣？

國泰金控是一家公司治理良好，各項表現都相當傑出的公司，不可能在財報上造假。我告訴他們，壽險業有一項獨特的會計原則規定，大意是壽險業在股票及受益憑證上的投資，在賣出前因為市價的起伏導致的評價差異（市價－成本），大多可以遞延到賣出時，才根據實際成交價格認列投資損益。這應該是理論上虧損，但結果卻是賺錢的主因。換句話說，2020年第一季壽險業之所以「帳上」沒有大虧，其實是拜壽險業這項獨有的會計規定所賜！

下表是我整理四大上市壽險公司2020年第一季比較真實的「大虧數字」。讀者如果想要搞懂這些數字的意義，歡迎您加入我們的「修仙成神」俱樂部，用心參閱本書第一部分的第6章銀行業與第7章壽險業財報的章節。

再看另外一個例子。有媒體報導，國內某家電子通路商接到一筆100億元的訂單，光看這個消息面，「感覺」該公司可以賺很多錢，對未來的財報「應該」會是一個正面的消息。

然而經詢問，這是原廠安排的轉單交易，毛利率只有1%，以該公司的規模而言，1%的毛利減掉相關的費用後，獲利可說是介於「有跟沒有之間」。如果不懂財報，不清楚這家公司的營運規模，會以為100億元的營收很大，可以賺很多錢，殊不知事實上只是白忙一場。

(下一篇：破解IC設計業財報 聯發科資產負債表這樣看)

(本文摘自作者張明輝著《大會計師教你從財報數字看懂產業本質》，商業周刊提供)

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