先別急著罵孩子尿床！背後原因可能是不安

大人雖然只是出於好玩或開玩笑的心情，但是卻可能在孩子的心裡留下難以抹滅的恐懼，進而影響身心健康。



萌青是個可愛的小女孩，今年已經上小四了，但很讓媽媽煩惱的是萌青會尿床，帶著她看了好多醫生，中西醫都試過了，但效果卻很有限。

我治療過好幾個類似的孩子，都已經快要進入青春期了，卻還有尿床的問題，或是白天精神不濟，總是睡不飽、叫不醒。這些孩子經常是腎經或膀胱經出了問題，而背後的原因，往往都跟孩子有著強烈害怕不安的心念有關。

一般說來，小孩子的腎經如果堵塞，就容易出現疲累、睡不飽的狀況，而要是膀胱經堵塞，就可能會有尿床或頻尿的困擾。雖然去看中醫可以幫助調整經絡，但若沒有處理導致經絡堵塞的根源心念問題，就算診療的當下或幾天有改善，沒多久經絡又會繼續堵塞，問題又會再次上演。

我跟萌青媽媽說：「你和先生的感情如何？很多孩子的腎經或膀胱經堵塞，是因為害怕或不安，除了日常生活中可能讓孩子感到不安的事情，例如父母經常吵架，甚至大打出手，或是父母管教嚴格，動輒打罵，也有很多孩子是因為怕黑或怕鬼，而這都跟後天的環境和教育有關。

「父母如果摩擦頻頻、惡言相向，孩子往往會受到很大的驚嚇，也會因為不知道該怎麼辦或擔心父母離婚，而產生強烈的恐懼不安，所以萌青已經小四了還會尿床，白天精神很差，應該是腎經跟膀胱經的能量卡住了，而這很可能是萌青對於爸媽三天兩頭就吵架，以及過度擔心學校功課等種種壓力所造成的結果。如果希望孩子能夠戒除尿床或早上叫不起來的問題，就要想辦法調整夫妻的溝通方式，以及你對孩子的管教方式。」

有些父母師長會用威脅的方式管教孩子，或是不時喜歡講講鬼故事嚇唬孩子，孩子因為不懂，很難區分事實和虛擬的情節，所以常會造成內心不必要的恐懼害怕，大人雖然只是出於好玩或開玩笑的心情，看著孩子嚇成一團的樣子也許覺得很有趣，但是卻可能在孩子的心裡留下難以抹滅的恐懼，進而影響身心健康。

有的孩子很怕黑、有的很怕鬼、有的怕被父母打、有的害怕考試，也有的害怕父母吵架離婚……如果孩子有特別感到不安害怕的事情，就可能會有尿床、頻尿、睡不飽、精神萎靡等症狀，要根治這些問題，就要去處理孩子的情緒能量，幫助孩子調整心念，否則就算針灸或吃藥暫時疏通了經絡，解決了症狀，但是只要情緒一起來，經絡又會塞住，導致治療總無法達到預期效果。

小孩如果尿床或是早上怎麼也叫不起來，父母先別急著動怒或大聲喝斥，孩子通常不會故意尿床或賴床，父母必須幫助孩子一起找出原因，才能真正解決問題。家庭氣氛和諧，父母懂得溝通且互相尊重，不輕易吵架威脅，也不會總是把離婚掛在嘴上，創造一個安全和樂的家庭，孩子才能安心快樂的成長，不會帶著恐懼，終日惶惶不安。

(本文摘自作者許瑞云、鄭先安之著《心念自癒力：突破中醫、西醫的心療法》天下文化提供)

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