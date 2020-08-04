中小企業應該避免的5大燒錢陷阱

在經濟蕭條時，每一毛錢都是很重要的；同時，績效的風險也極其重要。

這裡有好幾種在中小企業常見的浪費現金的方式，使他們踩下加速邁向破產的油門。雖然我只提出以下這幾種，但其實光就這個問題，我就可以單獨出一本書討論。

陷阱1 避免在還沒有建立起衡量成功的標準之前就聘請顧問

丹娜，一位非常傑出的專業軟體開發工程師，就犯下了這個錯誤。她的生意應該可以做到兩千萬美元的年營收，她應該與全球前500 大企業的公司合作；但她如今反而掙扎於避免讓她的公司熄燈。丹娜雇用了一家應該可以支援業務以創造營收的公關公司。那家公關公司不斷告訴她：「再幾個月」就可以順利完成他們的工作，而這個藉口一用就是三年。以每個月1 千美元的費用而言，你可以很快算出她究竟花了多少錢在這場騙局上。雖然公關經營的確需要一些時間才能看出成果；但一個計畫周全的行銷策略，應該在3 到6 個月之內就可以逐漸看到成績。

請建立責任制度！事先確定你要如何評估他們的效益─而且需要在多久的時間內做出這樣的成果。判定成功的其中一種衡量指標可能會是，在你的公關宣傳活動之後，有多少人是直接因為這個活動而聽到、讀到或是體驗到你的品牌。另外一個衡量指標可能是營收的增加。若是在一段合理的時間週期後，公關公司仍舊沒有達到這些指標，就直接炒他們魷魚吧。

陷阱2 避免雇用沒有責任感的業務員

有一位建築師約翰，雇用了一位能言善道的業務員。這位業務員在還沒有做出任何一毛錢業績前，就先替自己談到了15 萬美元的固定年薪，再加上員工福利。在擔任此職務四年後，這位業務所做的業績，仍舊連公司付給他的薪水和福利費用的一半都不到。（請記住，雇用一位正職人員的實際費用，往往大約是他薪水的兩倍。）因此，保守估計，約翰用以支付這位業務員的薪水和福利的實際費用大約是一年25 萬美元。將這驚人的數目乘以四年，你會得到對公司而言的實際費用─100 萬美元。我認為這是一筆非常可觀的費用。

如果你選擇雇用一位正職的業務員或經銷商，請清楚表達你將如何評估他們的績效，以及該在什麼樣的時間以內達成。別害怕，請詢問他們你該在何時開始預期看見成效。接著，將至少一部分的業務酬勞與完成這些評估指標連結起來。這樣一來，每個人都應該會更有動力做出好業績。

陷阱3 避免聘用海外員工

許多公司因為海外的每小時薪資遠比北美地區來得低，而選擇雇用在遙遠世界的另外一端的人力資源。但當你雇用位於海外的人員時，就等於將你的公司交給了位於另外一個時區、你無法監管到的員工；他們擁有不同的文化價值觀、說著不同的語言，而且可能無法勝任你交給他們的任務。我的經驗告訴我，雖然他們的時薪很低，但卻可能需要花費兩倍的時間來完成一件任務。結果就是，你可能會比預期燒掉更多的錢，同時也因為那些凌晨三點鐘的電話會議而犧牲了自己的寶貴睡眠。

請三思，然後在你走上這條路前，再好好想一遍。我非常尊敬提倡工作外包的企業家兼暢銷作家蒂莫西．費里斯（Tim Ferris），但我從來不曾對我外包後所得到的結果感到滿意。我聽從了他的建議，花了1,500 美元，並且在一個月後開始後悔。而且，我的確認為睡眠時間是很神聖的。

陷阱4 避免做太複雜的公司網站

軟體的選擇性每天都在改變，而選擇出什麼才是對你公司最好的，是一個艱巨的任務。科技迷總是希望採用市面上最新、最炫的軟體。是的，軟體可能的確很酷，但這些軟體通常都沒有經過足夠的實務測試。我曾以慘痛的代價學到，無論是想要上傳影片或語音，採用未經充分測試的軟體，只會增加你網站當機的機率。一旦發生問題，你還得花大錢找軟體工程師來開發一套客戶程式，好讓你的手機App 或網站能夠與這個軟體結合。接著，軟體工程師也得再教你的網站管理員該如何更新這些玩意。以一個小時要付150 美元計算，你會在一眨眼的時間就燒掉上千美元。這個過程還有一個額外的風險：你將需要花太多時間來管理你的網站計畫，沒有時間去做可以為公司帶來收入的活動，例如打電話給客戶。

陷阱5 避免追求線上廣告及社群媒體等「魔法子彈」

線上廣告和社群媒體方案可能非常誘人，但也可以讓你迅速燒錢，且如果你無法有效管理，很可能浪費你很多時間。幫你開發並經營網路活動的行銷顧問也帶來風險，就如同聘請一位SEO（搜尋引擎最佳化）達人一般。無論你網站搜尋排名是否提升，也不管你的營收是否有任何成長，你都需要支付這些人一大筆錢。你將看到營業費用迅速而大量的增加。

你雖然不能不利用網際網路以及社群媒體，但你必須確定你真的知道該如何評估這些行銷計畫有沒有成功，同時也應該知道，若是其中一個或幾個行銷計畫沒有帶給公司實際的價值，該何時喊停。

當然還有很多方式可以讓一間小公司迅速燒光現金，而我很希望你能避免掉絕大部分的燒錢方式。

別誤會我的意思，我並不是叫你永遠別聘用顧問、海外人才、或是最搶手的網站設計師；我是在告訴你，請將你投資在這些人士的現金視同公司的重要命脈。為了公司的存續，這些現金投資必須要能在一定時間內為公司帶來足夠的現金流入。在經濟蕭條時，每一毛錢都是很重要的；同時，績效的風險也極其重要。請設定好明確的績效衡量指標，並且確保你的薪資合約並不會讓你得持續付薪水給績效很差的員工。將公司的網站保持在簡單、好操作的介面。先用內容來測試市場接受度；請等到造訪人數大幅增加，再投入較多現金打造華麗的網站。在你所嘗試去做的事情中，不可能每一件都成功，但身為一間中小企業經營者，控管損害以及保護公司的存續，是你的責任。有一位非常成功的企業家告訴過我，最成功的中小企業經營者並不是那些永遠不會犯錯的人；而是那些會更快修正計畫的人。請成為這種人吧。

(本文摘自作者唐恩‧富托普勒著《財務報表，中小企業賺錢神器：王牌講師親授，10堂課終結數字恐慌症，把財報變獲利神隊友》商業周刊提供)

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