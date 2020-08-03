剷雪也有性別歧視？男女用路模式不同

編按：對女性不友善的體制與設計多不勝數，有些甚至出人意料，以下摘自新書《被隱形的女性》。

一切都始於一個玩笑。2011年，由於瑞典發起性別平等運動，卡爾斯庫加鎮（Karlskoga）的官員不得不以性別角度重新評估所有政策。當一條又一條的政策接受嚴格檢視，其中一位不幸的官員打趣道，至少那些「強調性別的人」不會去管鏟雪這件事。可惜的是，他的發言反倒讓那些「強調性別的人」開始思考：鏟雪是否也有性別歧視？

與此同時，卡爾斯庫加鎮的鏟雪人員就像大部分的行政部門一樣，會優先清除主要幹道上的積雪，人行道和自行車道上的雪則是最後才處理。然而，這種優先順序影響男女的程度大不相同，因為男性與女性的交通方式不同。

雖然我們沒有各國依照性別分析的長期資料，但現有的性別資料分析清楚顯示，女性採取步行和使用大眾交通工具的頻率遠高於男性。法國大眾運輸的使用者中，超過2/3的乘客是女性；美國費城與芝加哥的數據分別是64%和62%。同時，世界各地的男性通常以開車代步；一個擁有1輛私家車的家庭，最常用車的人通常也是男性——就連號稱女性烏托邦的瑞典也是如此。

男女之別並不止於交通方式，男女移動的原因也大不相同。男人的用路模式通常比較單純：每天出門上班，來回通勤進出市中心。相比之下，女性的用路模式複雜多了。世界上，75%未支薪的照護工作由女性負責，連帶影響了她們的用路需求。比方說，女性常見的外出動線包括先送孩子去上學，再去上班；接送年老親戚去看醫生，在回家的路上轉去買菜。這稱為「連鎖路線」（trip-chaining），由數項短程且彼此影響的路線組成。世界各地的女性出門時，經常都採連鎖路線。

倫敦女性帶孩子去學校的機率是男性的3倍，進行連鎖路線的機率比男性高25%；要是家中有一個孩子年齡超過9歲，這個機率就會增為39%。不只是英國，歐洲各地的男女數據都一樣懸殊；雙薪家庭中，女性在通勤路上接送孩子的機率是男性的2倍。要是家有年幼孩童，這項數據更加鮮明：有一名5歲以下孩子的職業婦女，其連鎖路線會增加54%；然而處於同樣情境的男性，其連鎖路線只會增加19%。

男女用路的差異指出，卡爾斯庫加鎮看似無性別之分的鏟雪先後順序，事實上完全不符合性別平等原則。因此地方議員改變了鏟雪順序，優先為行人和大眾運輸使用者考量。他們思考過後表示，這麼做絲毫不會增加鎮上的財務負擔，而且在深達3英寸的積雪中開車，遠比在積雪深達3英寸的人行道上推娃娃車（或推輪椅、騎單車）容易。

當時他們並沒有意識到，這樣的改變事實上還會替他們節省開支。瑞典北部自1985年起搜集被送到醫院的傷患資料，而這些傷患絕大多數都是行人；道路溼滑或結冰時，行人受傷的機率是汽車駕駛的3倍；所有道路意外的傷患中，行人就占了一半。而在這些受傷的行人中，大多數是女性。分析瑞典城市於莫歐（Umeå）地區的行人傷患案例可發現，其中79%在冬天受傷，而在單人意外中（也就是沒有涉及他人的事故），多達69%的傷患是女性。2/3的受傷行人是在結冰或有雪的路面上滑倒、摔跤，48％傷患的傷勢為中度到嚴重，最常見的是骨折和脫臼。在這些數據中，女性的傷勢通常也比較嚴重。

斯堪尼郡（Skåne County）的一項5年研究也呈現類似趨勢，且進一步發現受傷不但會增加醫療支出，也會造成生產力低下。整個冬季，行人跌倒所耗費的資源約莫為3,600萬克朗（相當於1.08億台幣）。然而，這樣的估計值十分保守：許多受傷的行人前往的醫院，不一定會把資料提交給國家交通意外資料庫；有些人前往私人診所；有些人選擇在家療傷。因此，醫療體系和生產力所受的實質影響可能更大。

就算這項估計值可能過於保守，但行人因結冰路面受傷的成本，是冬天道路維護成本的2倍。靠近斯德哥爾摩的索爾納市（Solna），這項費用則是3倍，其他研究結果顯示更懸殊的差距。不管實際數據為何，避免行人受傷，鏟雪時優先保障人行道的安全，顯然是對經濟有利的選擇。

2016年，一場意外讓鏟雪事件畫下句點。斯德哥爾摩的性別平等鏟雪計畫未能成功執行，另類右派在部落格上大肆慶祝。這是因為當年的降雪量遠遠超過往年，道路和人行道都積滿了雪，以致通勤上班族全都出不了門，上不了班。當右翼評論家急著慶祝女性政策推行起來問題重重，他們全都忘了卡爾斯庫加鎮已成功推行性別平等鏟雪政策3年之久。

而且右翼提出的觀點都不符實情。資訊網站「熱街」（Heat Street）宣稱，這項政策失敗的原因之一，是「需要前往醫院診療的傷患人數激升」——然而他們卻忽略了「激升」的是行人傷患數，2016年政策未能成功執行的問題，不在於把行人列為優先，而是鏟雪進度的效率不張。汽車駕駛人的確因此頗為困擾，然而超乎尋常的降雪量也波及其他用路人，不只是駕駛人而已。

隔年冬天的狀況大為進步：當我與斯德哥爾摩交通部委員丹尼爾．海登（Daniel Helldén）見面時，他告訴我長達200公里的單車、行人並行道，現在都以特殊工具鏟雪，讓它們在冬天雪季時也「像夏天時一樣平坦」，而道路意外也減少了一半，「成效十分顯著」。

(本文摘自作者卡洛琳．克里亞朵．佩雷著《被隱形的女性：從各式數據看女性受到的不公對待，消弭生活、職場、設計、醫療中的各種歧視》商周出版提供)

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