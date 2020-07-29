最好的路 向來都是最難走的

這世界很功利，它看的是一個人的實力。

如何將一手爛牌越打越好，最重要的是，真的別太懶。

時間可以改變外表，還有腐蝕夢想。

早在很多年前，孫儷是電視劇《情深深雨濛濛》裡，一個連正臉都瞧不見的舞蹈演員。二○○三年拍攝《玉觀音》的時候，她的片酬一集只有兩萬元。因《玉觀音》成名，她後來努力拍了很多好的電視劇。拍《甄嬛傳》的時候，她一集的片酬漲了很多。二○一五年，拍攝《羋月傳》時，片酬再漲。

和她合作過的演員接受採訪時說：「孫儷非常勤奮認真。」孫儷說讓她感動的卻是蔡少芬，拍攝《甄嬛傳》時她剛懷孕，為了詮釋好角色，蔡少芬不聽任何人的勸導，跪地幾個小時，和陳建斌老師演對手戲。

很少有人能想像，除了拍《玉觀音》的時候休息過三個月，孫儷幾乎沒有一天好好休息過。每天半夜三更背劇本，同時還要照顧家庭。

這樣的人不紅都難。

和身邊的好友聊起這些明星，感慨她們辛酸難言。R說：「一集給我那麼多錢，什麼辛酸我都接受。」

其實錯了。我們習慣把夢想實現的順序顛倒，不是因為一集的酬金高，所以堅持背劇本，而是因為用心背劇本，所以她的片酬就是比別人高。

別埋怨，這世上真的沒有什麼成功是隨隨便便的，你不拼命，永遠沒有機會。

每當有人問我：「你為什麼那麼喜歡孫儷？」我能想到的答案就是：她是那種每一天都在超越自己的「稀有動物」。

這種超越，沒試過，你永遠不會知道有多難。

人生這個大戰場，不進，其實已經是在退步。比如我自己。

以身材為例，作為一個女人，我永遠希望今天的自己比昨天更美：要A4腰(小於二十一公分的小蠻腰)、要高級臉、要馬甲線。然而，最近我發現自己長得越來越醜了。

A4腰算什麼？我的贅肉可以讓A4紙反過來；高級臉，不存在，我的氣質叫「土味」；馬甲線就更不用提了，我到現在也不知道長在自己身上是什麼樣子。

不想被醜肆虐，我發誓要減肥。

然而，仰臥起坐，只有仰臥沒起坐；慢跑只有慢，沒有跑；游泳只有泳，沒有游。

別說超越過去的自己，我能保證明天的體重和今天一樣，就已經謝天謝地。

而那些真正敢和自己較量的人是什麼樣子？

想起那些當紅的天后，進了演藝圈一個比一個精瘦美。每個下戲後幾乎都泡在健身房，每天數小時的運動量，讓她們有了A4腰、有了馬甲線，還可以反手摸肚臍。

你說這個世界很功利，一點都沒錯，它看的是一個人的實力。

前幾天朋友R和我說，他準備放棄夢想。他從初中開始學習畫畫，一直夢想成為一名優秀的畫家，開辦個人畫展，現在他決定回到小城市，過簡單的生活。

他放棄時那難受的模樣，讓我有瞬間震動。那天晚上我拋給讀者群一個問題：你們的夢想實現了嗎？

一時間，群組裡熱鬧地討論起來。

「我的夢想是成為中國首富，現在一個叫馬雲的替我實現了。」

「我的夢想是當個演員，可是你看我現在胖得連眼睛都看不見。」

「我的夢想是當個飛行師，現在只有坐飛機時才會想到飛機的樣子。」

……

長久的沉默，大家都有些許惆悵。

過了很久，一個讀者說：「人最痛苦的事情，是我本來可以，卻沒有。」

那天之後，我突然明白為什麼我們要努力實現夢想，因為不想有遺憾，為什麼又放棄夢想，因為堅持太難了。

可是，最好的路，向來都是最難走的。

一九九九年創辦阿里巴巴的馬雲，考重點小學失敗，考重點中學失敗，考大學考了三年，還好始終沒放棄。

夢想是要腳踏實地的，是和眼淚相關的，不哭過長夜的人，不足以做為夢想。

一九九六年，已經成名的主持人楊瀾，懷著孩子時，念了哥倫比亞大學的碩士學位，做了一檔電視節目《楊瀾視線》，懷孕了尚且用命去拼，只是為了一個夢想：做出高水準的訪談電視節目，她最終獲得好評。

這世上根本就沒有毫無道理的成功，他們夢想的實現，也許正是因為比我們多堅持了一點。

當我們不能堅持，不拼到無能為力，根本沒資格向老天要好運氣。

當然，拼命的姿態是一定要有的，但拼命的方向也一定要對。

有段時間朋友圈很流行一句話：「你不優秀，認識誰都沒用。」乍聽之下很有道理。這句話的初衷是好的，鼓勵每個人都要非常努力，因為當你足夠閃耀，自然有人來找你。

有時候你認識的人對你很有用，你卻覺得他沒用，不過是他不能為你所用。我一直認為，在成功的道路上，人脈必不可少。但所謂的人脈不一定要很成功，是他能在關鍵時刻讓你堅持下去。重要的根本不是你認識了誰，而是你認識的人能讓你成為誰。

中學時我發現自己喜歡寫作，當時的班主任語文老師非常支持，常常用自己的錢購買一些書籍送給我，並幫我把文章發表在當地的報紙，說真的，如果沒有她的信賴、幫助與指引，寫作這條路我早就放棄了。

在前進目標時我們容易走進死胡同，認為你必須很厲害，才會有人幫助你，或者只要有貴人相助，你就能變得很厲害。然而這兩者從來不矛盾，夢想要有，背後為你指點迷津的人也要有。

你想超越過去的自己，就一定要明白自己的方向在哪裡。比不努力更可怕的是，你從來不知道自己要什麼。

最初的夢想要戴上隱形的翅膀，才能帶你飛過絕境。夢想一定要有，哪怕最終沒實現，至少也曾真真切切。

我們一路急功近利，忘記給夢一個臂膀，我不要你感嘆我本來可以，我要你說我很可以。

(本文摘自作者林宛央著《超越自己就美，管她什麼完美：你不一定要打造女王之路，但要活出最好的自己！》，幸福文化提供)

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