洪仲清：沒什麼成功是隨便的

「失望的時候，不妨回頭看看自己來時的路，你就知道走下去比走回去容易太多。」

最近在一個活動之後，一位高階主管特地送我一程。他跟我閒聊，「等一下你要休假了齁？」

當時是周末，這問題是合情合理。不過，經他這麼一問，我心裡一列未完成的待辦事項瞬間浮現腦海。壓力感像浪一樣打過來，我像怕嗆到所以憋著氣，一時間還沒回過神來應對這位朋友，有了短暫的靜默。

「還是你沒有休假？」他或許覺察到了我的內在。

我倒是因為這句懂我的話，盪開了微笑，帶著些微苦澀。是啊，每天在臉書上的時間，至少四小時啊，還不包括其他的工作與生活。

所以別人問我在忙什麼，我不知道怎麼回答的時候，就把這四小時先拿出來講。我在忙的事很雜，零散瑣碎，變動又大，很多工作常同時進行，有時不知道要先講哪一件!?

但這四小時大家都能想像，上我的版面略略看看，大致上就有個底。我一周大致上要看三、四本書以上，不敢說每本書從頭到尾每個字都精讀，但在重點處常反覆思索，好把具有啟發性的文字摘錄出來上網討論。

「沒有休假」，這是一個很貼近，但還算保守的說法。

不知道是不是這陣子用眼過度，眼睛常感覺痠疼。一忙起來，幾天睡不夠，也是常態。如果痛風跟著發作，那時分分秒秒就像沒有休止的重訓。

很慶幸的是，我很少對自己失望，似乎是明確知道我已經盡了力。但疲憊感是我的老朋友，我一直想放下一切去閉關，不過，再看看手上這些我喜歡的工作或活動還沒完成，我又捨不得，想再給自己一些時間。

「從生存挨到生活，把喘氣變成呼吸，並不是一件容易的事。」

我不常提到我的工作狀態，即便對我的家人。或許我內在的共鳴，是當我看到這些懇切的文字之後，感覺被理解、感覺千里之外有人也像我一樣，為了自己的熱愛而拚搏。

有人或許看到了雞湯，我則感受到了某種微妙的友誼。

對世界有活活潑潑的好奇，乍看是一件很美的事情。然而，要為了這樣的好奇，燃燒自己的熱情，我猜不是每個人都撐得下去。

「你很輕易就會活成別人期待的樣子，一路遺失那個獨特的自己。」

要把漂亮話活出來，變成自己的美好人生，任誰都知道，那要付出極大的代價。不想順著他人的期待生存，那通常要用努力、挫敗來鋪墊成自己的踏腳石。

憑藉著一己之力，走在前方，那就免不了背後遭人議論。這世界不缺貶低與批評，但缺少自律之後的自由遼闊。

沒有什麼成功是隨便的！一時幸運會有，但要能持續，需要磨練出一顆難以被摧折的金剛心。

「買名牌的執念，其實是對於社會認同和階層定位的執念。」

不過，這世界多的是想要抄捷徑、省力氣的小聰明。極度渴望被認同的心理，常讓人忘記經營內在靈魂的價值，急急忙要把自己捏塑成這社會歡迎的形狀。

把虛飾的名牌穿戴在自己身上，什麼偶像戲劇熱門就著迷什麼，哪個景點成了聖地也去打卡上傳，聽說能賺錢就拼命往那衝，哪一種價值觀受吹捧就宣稱自己信仰．．．。

為了快速走到某個想像中的未來，又不想經歷汗水與淚水，沒把馬步紮穩好好揣摩自己是誰，終究在某個轉折踩空落地。

社群網站上把自己的生活填充得熱鬧喧囂，一坐下來談吐便感覺空洞無聊。

不是不能有熱愛，而是這熱愛是根基於踏踏實實地認識與接納自己，自然由內而外。這熱愛，從自我，到關係，乃至於延伸到整個生命，是杯滿自溢。

要由內而外，而不是人云亦云，那就要經歷充分的自我對話。我在版面上常分享長文，一起在臉書閱讀成長的朋友，經過歲歲年年，往來對話也都具有相當的水平質量。

腹有詩書氣自華。

「一個人能選擇自己嚮往的那一種，並且認真地生活下去，就是值得尊重的。」

每時每刻，腳步要邁開，都是取捨。

大量閱讀、努力工作，那生活就得簡單，或者人際往來把握住少即是好的原則，才有緩衝與餘裕。每個人的話都要在意，那無異於糟蹋自己。

要生活得美，就別輕易把他人的醜惡放心裡。我們相信自己值得美好，那幸福就能登門報到。

寧可孤單，也不在人群中寂寞。不管飲食娛樂怎麼簡單，喜歡就好，日子是自己在過，處處評論與干涉他人生活，其實反倒是交出了自己的大好時光。

可以有糟透的關係，但不能放任我們成為糟透的自己。世上最要把握的，是自己跟自己的關係。

「你有價值，你的愛才有價值。」

我愛你，不光是因為你的樣子， 還因為，和你在一起時，我的樣子。

我愛你，不光因為你為我而做的事，還因為，為了你，我能做成的事。

—羅伊·克里夫特〈愛〉

判斷我們適不適合在關係裡繼續投入，除了看對方的言行，別忘了，要看看在關係中的自己，是什麼樣子。

「你有價值，你的愛才有價值。」

「真正懂愛的人，都懂得不斷提升自己，而不是讓自己越來越低。」

我們本身過得豐盛、活得精采，在面對關係，可以少費一點力。

因為我們知道自己要的是什麼，清楚表達，勇敢承擔。失落了，頂多就是回到自得其樂，因為我們一直是個獨立的人。

可以不依賴，我們自己足夠就牢靠，因為我們可以把自己養得好。那些勞碌沮喪，不就是要跟老天換一份自主，一個珍貴的心安理得。

如此，才能愛得細緻，不糾纏難看。

「知道什麼是將就嗎？是一種無可奈何的讓步，是一種充斥著不甘心的屈服。」

看這本書，學不盲從，學不在關係裡將就。成功並不隨便，對自己也別隨隨便便。

推薦這本書，讓作者帶著我們做自己，有沒有人愛都自在！

(本文作者為洪仲清，臨床心理師。摘自林宛央著《超越自己就美，管她什麼完美：你不一定要打造女王之路，但要活出最好的自己！》，幸福文化提供)

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