醫師平常吃什麼？4大營養素不藏私推薦

編按：面對生活習慣造成的各種身心慢性疾病，劉博仁醫師從營養、基因到功能醫學角度提出健康的新思維、新作為。以下摘自《功能醫學5+1 劉博仁不藏私的養生祕密》。

規律的生活之外，很多人也好奇我平常會吃些什麼，幫助好眠。以下是我自己常吃的食物，也建議大家將這些食物納入日常的飲食中。

色胺酸

色胺酸是改善睡眠品質很重要的一種胺基酸，因為色胺酸會製造血清素，而血清素可以抗焦慮、安定神經，促進腦部刺激褪黑激素的形成，有助於控制與維持睡眠和清醒的週期節律。

一般含有色胺酸的植物性蛋白質，以大豆製品、豆漿、豆腐等豆類為主。此外，小米或牛奶都有，香蕉裡的色胺酸則是水果中含量較高的一種。動物性蛋白質來源，包括鮭魚、鯖魚、鱈魚或是雞肉也都含有色胺酸。

礦物質

礦物質對睡眠也很重要，特別是鈣、鎂、鐵。

鈣：幫助肌肉安定，合成色胺酸，含鈣的食物包括芹菜、金針菇、牛奶、杏仁、核桃。

鎂：可以安定大腦和神經系統、自律神經，香蕉、豆類、核桃、馬鈴薯都有鎂。

鐵：造血的礦物質。缺鐵會造成貧血，而讓人感覺心神不寧。婆婆媽媽們都知道，動物肝臟是補充鐵質的食物來源，但我建議少吃，因為內臟毒素會稍微多一點點。建議以瘦肉、蛋、紅鳳菜、蛤蠣、堅果等食物來補充鐵。

維生素

維生素C，能幫助排除導致疲勞的廢棄物或物質，因此可以補充奇異果、百香果、綠色蔬菜、黃瓜等蔬果。

維生素B群，可以幫助修復某些神經、促進神經系統代謝，芝麻、燕麥、糙米、麥類、小麥等含有維生素B群。

而維生素E是一種很好的脂溶性抗氧化物，促進血液循環，可以幫助修復神經的髓鞘，有助於降低動脈硬化。芝麻、花生、杏仁等堅果類都有維生素E。

麩醯胺酸

現代人非常忙碌，大腦在白天處於亢奮狀態，所以晚上也會亢奮，導致難以入眠。如果想讓大腦放鬆，需要一種名為GABA 的傳導物質，而這個傳導物質需要麩醯胺酸來幫助合成。芝麻富含麩醯胺酸，也有色胺酸、維生素B6 、菸鹼酸和鈣等，所以芝麻是我蠻推薦的食物之一。

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(本文作者劉博仁著《功能醫學5+1 劉博仁不藏私的養生祕密：跟著做，身心靈免疫力全面升級，50歲仍有30的青春活力》，天下生活提供)

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