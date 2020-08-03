卡內基的提醒！疲倦前休息 工作效率更高

疲倦之前休息一下再繼續工作，不只效率高，就結果來說，也能完成比平常更多的工作。

卡內基倡導一些簡單又實用的方法來減輕疲勞和壓力。

其中之一即為「在疲倦前休息」。雖然最理想的說法應該是「在疲倦發生前就休息」，卻又因太過理想化，讓人不禁想起了哥倫布立蛋的故事。

二次世界大戰時，在德國攻擊下守住英國的邱吉爾，還有發明家愛迪生等人，都因其不知疲倦、努力工作的作風聞名。然而事實上，他們並不是不會累，而是在疲倦之前就休息，再繼續他們的工作。

聽說他們只要稍微感到疲倦，一天當中不管幾次，都會躺下來閉目養神，或是稍微打個瞌睡，讓自己盡量維持在不疲倦的狀態下持續工作。

卡內基還舉了一個實業家的例子，這個實業家一直以來，都保持每天中午在辦公室小睡半小時的習慣，後來還活到九十八歲高齡。

在疲倦之前先休息一下，這似乎相當合理，然而問題是，如果工作時也採取這樣的作法，是否真能確實完成應該完成的工作？

這是任何人都會思考的問題。

不過，根據卡內基的說法，疲倦之前休息一下再繼續工作，不只效率高，就結果來說，也能完成比平常更多的工作。

這個方法不只對腦力勞動有效，對肉體勞動也很有效。根據一項調查，在疲倦之前休息一下再繼續工作的勞動者，與感到疲倦仍繼續工作的勞動者相比，前者一天達成的工作量比後者高出三到四倍左右。

卡內基寫道：「心臟看似全天候在工作，實際上一天平均只工作九個小時。」

對我們來說，要做到「在疲倦之前休息一下」可能有其困難，但正因為我們身處忙碌的現代社會，才更該認真考慮這個方法。 或許你會感到意外，但實際上似乎已有不少讓員工在「疲倦之前先休息（小睡片刻）」的公司存在。

(本文摘自荒木創造著《一看就懂！圖解 1小時讀懂卡內基》，商周出版提供)

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