成功關鍵！「飛輪」誕生在亞馬遜遇難之時

亞馬遜人時刻都在思考著如何在產品中添加人工智慧技術來優化服務體驗。圖／美聯社資料照
亞馬遜人時刻都在思考著如何在產品中添加人工智慧技術來優化服務體驗。圖／美聯社資料照

飛輪誕生在亞馬遜遇難之時。

二○○一年亞馬遜跌到谷底。網路公司大舉興起導致泡沫破裂，先前一路飆升價格過高的網路公司股票，例如eToys.com和快遞服務公司Webvan.com的股票，被埋入了網路的墳場。二○○○年至二○○五年，那斯達克證交所的股票損失了五兆美元的市值。亞馬遜也不例外，股票像自由落體一樣往下墜。一九九九年十二月，亞馬遜的股票約每股一百零七美元。二○○一年九月，只值五．九七美元。股市崩盤前夕，商業雜誌《巴隆週刊》（Barron’s）登出一篇絕望至極的文章，標題叫作「亞馬遜炸彈」（Amazon.bomb）。

二○○一年秋天，九月十一日紐約世貿中心和五角大廈攻擊事件發生，美國上下陷入愁雲慘霧。在亞馬遜，除了恐怖攻擊帶來的震驚情緒，公司迷失方向更讓情況加劇。亞馬遜在削減成本和開除員工，一舉一動莫不受到華爾街分析師的放大檢視，他們認為，亞馬遜會在那一年年底現金短缺。

大約就在那個時候，經營管理書籍《從A到A+》問世了，這是詹姆．柯林斯的領導學大作。書中詳盡研究了為何某些公司能歷久不衰，有些公司卻以失敗告終，後來陸續在全世界銷售超過五百萬冊。亞馬遜邀請柯林斯搭飛機到西雅圖指導他們的高階主管，並與貝佐斯和董事會見面。柯林斯在那裡告訴他們要打造新的成長引擎，也就是他所謂的飛輪。柯林斯回想：「我告訴他們，現在這種狀況，你不是隨著壞消息起舞，是要打造一個飛輪。」

柯林斯說，在與董事會見面的時候，貝佐斯「真的很敏銳，是個很好的傾聽者」。現在回想當時，柯林斯相信，這位亞馬遜執行長本來就是天生的「飛輪思想家」，他只是沒有用來描述這套模式的語彙。柯林斯描繪這套概念，在貝佐斯面前，將他從創立公司起就展現的方針和法則具體地呈現出來。柯林斯說：「傑夫就像一名優秀的學生，吸收知識並發揚光大，青出於藍的程度超乎你的想像。」

柯林斯向貝佐斯和董事會講解，每個偉大的公司、組織或體育團隊能夠成功，從來不是因為單一事件或單一概念。偉大不在於誰最先達標，也不在於大規模收購。成功是來自推動巨大的飛輪。柯林斯說：「剛開始出力推，要花很大的氣力來讓飛輪轉動。你不能放棄，要一直推，等到第二圈，你開始建立動力，讓飛輪慢慢累積動能，接著進入第四圈、第八圈、第十六圈、第三十二圈，然後是成千上萬圈、上百萬圈，飛輪生出了自己的動力。你要一直為它增加動力。」柯林斯表示，任何偉大公司的飛輪都不只是某個事業線；而是動力的基本結構，可以更新，也可以延伸到多元化的事業與活動。新科技可以成為有力的飛輪加速器，幫助飛輪從數百萬轉進化到數十億轉。

柯林斯告訴亞馬遜的高層，飛輪不只是畫成圓圈的優先要務清單。它是一種思考方式。飛輪的關鍵在於不是用力推一次就能讓它轉動。就像在問，巴菲特那麼厲害是因為哪一筆交易。不是單一行動或決策，而是依循連貫概念做出一連串正確決定─以亞馬遜的例子來說，就是「真正做到以顧客為中心」─隨著時間逐一累積，帶給公司前進的動力。

圖／大塊文化提供
圖／大塊文化提供

貝佐斯欣然接受這個概念。他和團隊描繪出亞馬遜的飛輪樣貌。現在我們知道，亞馬遜把全副心力放在為顧客降低成本和提升服務。因此，他的飛輪示意圖上，第一點是為顧客降低成本。透過降低成本，亞馬遜帶動了網站的瀏覽人次，吸引更多想接觸亞馬遜平臺漸增流量的第三方賣家（即飛輪的第二點），繼而為亞馬遜創造更多收益。如此創造規模經濟，有助於幫顧客降低成本（即飛輪的第三點）。這樣能吸引更多顧客，貝佐斯從飛輪轉動之初就做對了。這個循環很完整。他知道，如果他能讓員工把心力放在這些元素上─流量、賣家、選擇、顧客體驗─就能為飛輪的每一個位置施予更多動力。整個系統都在成長。貝佐斯深諳其中的關聯。

飛輪並非不會改變。貝佐斯經濟學的第二個信條─用心發明新事物─在此發揮作用。為了讓亞馬遜加速前進，他知道，公司必須透過創新，不斷更新飛輪的各項元素。意思是，亞馬遜人必須發揮創意思考，必須不斷問自己，能在飛輪的架構裡做出什麼創舉，或不一樣的事情，來讓顧客滿意和吸引更多第三方賣家。

貝佐斯說：「我們渴望走在前端和發明新事物。這和以顧客為念緊密結合，因為顧客總是不滿意，有時他們根本不知道自己不滿意，甚至以為自己是滿意的。他們總是想要有更好的方式，他們不知道怎樣才會更好。我提醒大家，以顧客為念不單是傾聽顧客的意見，還要替他們發明新東西。」每一項新創事物─兩日免運送達尊榮會員制、免費影視串流服務、Kindle、亞馬遜電視盒、Echo音箱、Alexa─都是為了吸引新顧客並讓現有顧客滿意，進而吸引更多第三方賣家、刺激業績，讓飛輪轉動更快，勢不可擋。

貝佐斯與柯林斯的會面非常關鍵，之後幾年，貝佐斯加強了他的創新引擎，飛輪轉得更快。他大舉投資，用來提升出貨速度、將機器人引進倉庫，發明Kindle、亞馬遜電視盒和Alexa這些裝置，並且推出AWS和尊榮會員制等服務。在飛輪的激勵下，員工每一天都專心致志，想辦法讓公司業務蒸蒸日上。

布萊恩．杜曼著《貝佐斯經濟學：徹底翻新我們的工作及生活方式，全世界都要適應》，大塊文化提供

(本文摘自布萊恩．杜曼著《貝佐斯經濟學：徹底翻新我們的工作及生活方式，全世界都要適應》，大塊文化提供)

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