成功關鍵！「飛輪」誕生在亞馬遜遇難之時

飛輪誕生在亞馬遜遇難之時。



二○○一年亞馬遜跌到谷底。網路公司大舉興起導致泡沫破裂，先前一路飆升價格過高的網路公司股票，例如eToys.com和快遞服務公司Webvan.com的股票，被埋入了網路的墳場。二○○○年至二○○五年，那斯達克證交所的股票損失了五兆美元的市值。亞馬遜也不例外，股票像自由落體一樣往下墜。一九九九年十二月，亞馬遜的股票約每股一百零七美元。二○○一年九月，只值五．九七美元。股市崩盤前夕，商業雜誌《巴隆週刊》（Barron’s）登出一篇絕望至極的文章，標題叫作「亞馬遜炸彈」（Amazon.bomb）。

二○○一年秋天，九月十一日紐約世貿中心和五角大廈攻擊事件發生，美國上下陷入愁雲慘霧。在亞馬遜，除了恐怖攻擊帶來的震驚情緒，公司迷失方向更讓情況加劇。亞馬遜在削減成本和開除員工，一舉一動莫不受到華爾街分析師的放大檢視，他們認為，亞馬遜會在那一年年底現金短缺。

大約就在那個時候，經營管理書籍《從A到A+》問世了，這是詹姆．柯林斯的領導學大作。書中詳盡研究了為何某些公司能歷久不衰，有些公司卻以失敗告終，後來陸續在全世界銷售超過五百萬冊。亞馬遜邀請柯林斯搭飛機到西雅圖指導他們的高階主管，並與貝佐斯和董事會見面。柯林斯在那裡告訴他們要打造新的成長引擎，也就是他所謂的飛輪。柯林斯回想：「我告訴他們，現在這種狀況，你不是隨著壞消息起舞，是要打造一個飛輪。」

柯林斯說，在與董事會見面的時候，貝佐斯「真的很敏銳，是個很好的傾聽者」。現在回想當時，柯林斯相信，這位亞馬遜執行長本來就是天生的「飛輪思想家」，他只是沒有用來描述這套模式的語彙。柯林斯描繪這套概念，在貝佐斯面前，將他從創立公司起就展現的方針和法則具體地呈現出來。柯林斯說：「傑夫就像一名優秀的學生，吸收知識並發揚光大，青出於藍的程度超乎你的想像。」

柯林斯向貝佐斯和董事會講解，每個偉大的公司、組織或體育團隊能夠成功，從來不是因為單一事件或單一概念。偉大不在於誰最先達標，也不在於大規模收購。成功是來自推動巨大的飛輪。柯林斯說：「剛開始出力推，要花很大的氣力來讓飛輪轉動。你不能放棄，要一直推，等到第二圈，你開始建立動力，讓飛輪慢慢累積動能，接著進入第四圈、第八圈、第十六圈、第三十二圈，然後是成千上萬圈、上百萬圈，飛輪生出了自己的動力。你要一直為它增加動力。」柯林斯表示，任何偉大公司的飛輪都不只是某個事業線；而是動力的基本結構，可以更新，也可以延伸到多元化的事業與活動。新科技可以成為有力的飛輪加速器，幫助飛輪從數百萬轉進化到數十億轉。

柯林斯告訴亞馬遜的高層，飛輪不只是畫成圓圈的優先要務清單。它是一種思考方式。飛輪的關鍵在於不是用力推一次就能讓它轉動。就像在問，巴菲特那麼厲害是因為哪一筆交易。不是單一行動或決策，而是依循連貫概念做出一連串正確決定─以亞馬遜的例子來說，就是「真正做到以顧客為中心」─隨著時間逐一累積，帶給公司前進的動力。

圖／大塊文化提供

貝佐斯欣然接受這個概念。他和團隊描繪出亞馬遜的飛輪樣貌。現在我們知道，亞馬遜把全副心力放在為顧客降低成本和提升服務。因此，他的飛輪示意圖上，第一點是為顧客降低成本。透過降低成本，亞馬遜帶動了網站的瀏覽人次，吸引更多想接觸亞馬遜平臺漸增流量的第三方賣家（即飛輪的第二點），繼而為亞馬遜創造更多收益。如此創造規模經濟，有助於幫顧客降低成本（即飛輪的第三點）。這樣能吸引更多顧客，貝佐斯從飛輪轉動之初就做對了。這個循環很完整。他知道，如果他能讓員工把心力放在這些元素上─流量、賣家、選擇、顧客體驗─就能為飛輪的每一個位置施予更多動力。整個系統都在成長。貝佐斯深諳其中的關聯。

飛輪並非不會改變。貝佐斯經濟學的第二個信條─用心發明新事物─在此發揮作用。為了讓亞馬遜加速前進，他知道，公司必須透過創新，不斷更新飛輪的各項元素。意思是，亞馬遜人必須發揮創意思考，必須不斷問自己，能在飛輪的架構裡做出什麼創舉，或不一樣的事情，來讓顧客滿意和吸引更多第三方賣家。

貝佐斯說：「我們渴望走在前端和發明新事物。這和以顧客為念緊密結合，因為顧客總是不滿意，有時他們根本不知道自己不滿意，甚至以為自己是滿意的。他們總是想要有更好的方式，他們不知道怎樣才會更好。我提醒大家，以顧客為念不單是傾聽顧客的意見，還要替他們發明新東西。」每一項新創事物─兩日免運送達尊榮會員制、免費影視串流服務、Kindle、亞馬遜電視盒、Echo音箱、Alexa─都是為了吸引新顧客並讓現有顧客滿意，進而吸引更多第三方賣家、刺激業績，讓飛輪轉動更快，勢不可擋。

貝佐斯與柯林斯的會面非常關鍵，之後幾年，貝佐斯加強了他的創新引擎，飛輪轉得更快。他大舉投資，用來提升出貨速度、將機器人引進倉庫，發明Kindle、亞馬遜電視盒和Alexa這些裝置，並且推出AWS和尊榮會員制等服務。在飛輪的激勵下，員工每一天都專心致志，想辦法讓公司業務蒸蒸日上。

(本文摘自布萊恩．杜曼著《貝佐斯經濟學：徹底翻新我們的工作及生活方式，全世界都要適應》，大塊文化提供)

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