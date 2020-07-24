頭痛、失眠不是裝病！小心慢性疲勞症候群

後疫情時代的第一要事，跟「發炎」分手吧！

疲勞的經驗人皆有之，但有一種値得臨床關注的疲勞稱為慢性疲勞症候群（chronic fatigue syndrome），或稱肌痛性腦脊髓炎（myalgic encephalomyelitis）。

根據美國疾病管制與預防中心的定義，當個案有連續六個月以上的嚴重疲憊，顯著影響日常活動或工作，且無法以其他身體或精神疾患作解釋時，若同時有下列八項症狀的四項以上，則可被診斷為慢性疲勞症候群：肌痛、多關節痛、經常性喉嚨痛、新發生的頭痛、頸部或腋下淋巴結壓痛、無法消除疲勞的睡眠、活動後疲勞持續大於二十四小時、短期記憶或專注力明顯缺損。其好發於二十五至四十五歲的女性，全球盛行率大約介於0.4 ～ 2.5% 之間。

雖然目前成因不明，但美國疾病管制與預防中心強調慢性疲勞症候群是一種生理疾病，不是單純的心理問題，病患不是裝病也不是別有所求。病患的免疫系統、細胞代謝、神經內分泌及自律神經系統都被發現有異常。

以免疫系統來說， 有些患者的淋巴球與自然殺手細胞功能異常，促發炎激素長期升高，而自體免疫抗體也會增加。感染、創傷、及環境毒物都被認為是誘發疾病的可能原因。

人體對上述刺激的反應本來就是發炎，因此有學者提出這樣一個解釋模型：發炎、免疫、氧化與亞硝化壓力(inflammatory, immune, oxidative and nitrosative stress）路徑的活化會引發疲勞與身體症狀，而病毒或細菌感染、生理或心理壓力皆會誘發或維持此路徑的運作。睡眠障礙是此症的重要特徵， 可能源自細胞激素對腦部醒覺功能的改變。

此外，慢性疲勞症候群也時常合併腸躁症的症狀，其血液中的 IL-6、IL-8、IL-1β 和TNF-α 都會顯著增加。有研究指出這些患者的腸道黏膜有低程度的發炎，包括肥大細胞活化及淋巴球增加，腸道菌叢也有所改變，導致發炎物質持續釋入全身循環，引起HPA 軸的過度活化。

我們也許可以透過益生菌調整患者的腸道環境，達到細胞激素及腸道功能的改善。 目前並無核可用來治療慢性疲勞症候群的藥物，但漸進性的有氧運動被認為可以有效緩解症狀，這不正是逆轉慢性發炎的最佳方法嗎？

(本文摘自黃智群、張芸瑄著《發炎世代：為人體的心靈、免疫、疾病找到和諧與療癒之道》，遠足文化提供)

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