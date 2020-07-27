全世界最富有的人 貝佐斯也會做蠢事

當一個人打造出全世界最有價值的公司，比地球上所有人都還要有錢，他們的生活絕對不會只往一線發展。

貝佐斯是個矛盾的人。

他創造了超過五十萬個新的工作機會，但他的公司也不斷提升機器人和AI技術，並將這些知識散播給全世界的業者，因而威脅到數百萬人的生計。

他經營亞馬遜錙銖必較─甚至使用老舊的門板來當辦公桌面。但他累積了勝過地球上所有人的財富，而且揮金如土。他的財產包括要價六千六百萬美元的私人噴射機灣流G650ER，以及坐落在洛杉磯、舊金山、西雅圖、華盛頓特區和紐約市的房地產。除此之外，還有面積四十萬英畝的土地，這些土地大都位於德州西部。

最近一次，是在二○一九年中，一口氣在麥迪遜廣場公園附近的時尚高級住宅區，買下曼哈頓第五大道兩百一十二號共四層樓的三間公寓（包括頂樓豪華公寓）。這幾間公寓打通後有四百八十六坪的生活空間，含十二間房間、十六間衛浴、一間宴會廳、一間圖書館、一部私人電梯，以及一百六十一坪面公園和市景的露臺。售價：八千萬美元。

他在網路上將自己塑造成居家型男人，喜歡早上在家閒晃、看報紙、和四個孩子一起吃早餐，偶爾隨手做個藍莓巧克力碎片煎餅。有時候甚至還會負責洗碗。但在二○一九年，他和結縭二十五年的麥肯琪離婚，追求身材火辣、曾經擔任福斯新聞主播的直升機飛行員。這位前主播的前夫是在好萊塢極具影響力的人力仲介經紀人。《紐約郵報》的頭版標題寫著：「亞馬遜貽笑大方」（Amazon Slime）*。

他承諾捐贈二十億美元促進幼兒教育及改善遊民問題。但許多公眾人物視他為殘酷資本家，他為紐約市的第二總部爭取到減稅優惠，讓當地的學校和公共服務無法收取應得的經費。（儘管亞馬遜能帶來的稅金，將比減稅額高出數百億美元，還能為社區帶來工作機會。）

這些矛盾顯示貝佐斯就是一個平凡的人，他有偉大的一面，也會做蠢事。但在另一方面，這些矛盾也指出，他就像大自然的驚人力量，手中掌握無與倫比的資源，以曲速乘著整個大時代而來，矛盾是必然結果。當一個人打造出全世界最有價值的公司，比地球上所有人都還要有錢，他們的生活絕對不會只往一線發展。貝佐斯本人服膺於塔雷伯在二○○七年的著作《黑天鵝效應》提出的「敘事謬誤」（narrative fallacy），要求高階主管都要讀過這本書。塔雷伯認為，人類基於生理特性，傾向將複雜狀況過度簡化。根據這個思路，貝佐斯可能並不會受人生中的矛盾所困擾。

貝佐斯的人生敘事謬誤在於，他是個野心勃勃、聰明睿智的高階主管，他最在乎的是能否讓顧客滿意。他會把工程師逼到快瘋掉，要他們想出能受大眾歡迎的新發明，例如Kindle閱讀器、亞馬遜電視盒、搭載Alexa的智慧音箱，好讓他的尊榮會員感到高興。他會花很多時間、砸很多錢，讓亞馬遜繼續成長和跨足新的產業，例如媒體、廣告、雲端運算和保健產業。這些也許真的能呈現貝佐斯的特質，但正如所有的敘事謬誤，這樣無法看出事情全貌。跳脫敘述框架，會有複雜而不同的視野。

貝佐斯身上帶有三種人格特質，使他不同於其他平凡的創業家。第一，他相信足智多謀是一個人的最大優勢；第二，不論真相會將他帶往何處，他都情願面對真相；第三，他善於擘劃未來，他的思考單位不是只有一兩年，而是幾十年和幾百年。這幾點特質能夠解釋他的人生矛盾，說明了貝佐斯何以是……貝佐斯。

*譯注：Slime原意為令人不快的黏狀物，在口語中可用來指不光彩的人事物，或對伴侶不忠的人。《紐約郵報》用與Smile（微笑）類似的字當標題，放在亞馬遜的微笑標誌裡，暗諷貝佐斯對婚姻不忠。

(本文摘自布萊恩．杜曼著《貝佐斯經濟學：徹底翻新我們的工作及生活方式，全世界都要適應》，大塊文化提供)

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