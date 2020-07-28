做簡報很緊張？貝佐斯上台前這樣做

即使是貝佐斯，也不是一開始就很厲害的。

很多人都會說：「要做簡報，真是緊張死了！」，「一站到麥克風前面，要講什麼都忘光了。」我對這樣的人有一些建議，那就是：「只要你卯起來瘋狂練習，不管你有多緊張，也不會忘記你要講的重點是什麼，還會愈來愈上手喔！」

簡單來說，你只是因為覺得自己不擅長，然後缺乏練習而已。

貝佐斯在正式發表之前，都會不斷地進行演練

2012年，在美國洛杉磯有Kindle和Fire等數場記者發表會。貝佐斯離開總公司所在地西雅圖，在洛杉磯待了一週左右的時間，準備向媒體發表新產品。

在那之前，貝佐斯請公司員工陪他練習，我也是其中一個。貝佐斯在台上，偶爾站立、走動、停下來⋯⋯一邊說明，搭配一些動作，他談話時會穿插一些肢體語言和手勢。他把一連串的動作都做過一遍，向身為聽眾的我們尋求建議：「有沒有你們特別喜歡的地方？」「如果有需要改進的地方，請告訴我，好嗎？」

我們回應貝佐斯：「停止的位置太靠近螢幕了，這樣一部分坐著的聽眾，會不會看不到產品？」，「動作好像太多了，會不會反而影響到語言的傳達？」貝佐斯也把自己演練的過程錄影下來，事後觀看影片，發現還有很多需要改進的地方。

貝佐斯講究的不只是動作而已，「我再這樣調整一下，會不會讓對方更容易理解？」他也站在這樣的角度，改變他的措辭、說話速度和時機點。隨著動作和措辭的改變，照明和音響等效果也會跟著改變。

貝佐斯一天會進行好幾次排練，然後持續好幾天反覆練習。最後，他在正式發表會上，表現得特別成功。

即使是貝佐斯，也不是一開始就很厲害的。正因為他如此認真練習，才可以屢次充滿自信成功完成產品簡報——貝佐斯可以為了發表會徹底練習至此，我真的打從心底佩服。

將練習過程錄影下來進行檢討，你將有飛躍性的進步

想要提升簡報和演講技巧，我強烈建議大家把練習過程錄影或錄音下來，請別人觀看或聆聽，給你一些建議。尤其是錄影，現在用智慧型手機就可以輕易辦到，還可以同時錄音，事後很容易傳給別人，我特別推薦這個做法。

客觀檢視自己的表現，有助於你發現自己應該改善的地方。把一開始練習的影片，與練習了好幾次的影片比較一下，你就會發現自己有了飛躍性的成長，這是非常令人開心的事喔。

（下一篇：聽說 亞馬遜內部有一位仙杜瑞拉）

(本文摘自小西美沙緒著《Amazon故事公關行銷學：向亞馬遜創辦人貝佐斯學習溝通技巧，優化企業和個人品牌價值》，星出版提供)

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