是財經寫作 還是「雞湯」寫作？

編按： 一位離鄉者回憶的農村童年，一位學運份子追憶的八○年代青春，一位編輯人含英咀華的職場筆記。 本文摘自新書《回憶的敘事：一個編輯人的微筆記》。

台灣財經寫作「雞湯化」的源頭，已經不可考了。我有時甚至會懷疑，是不是自有財經寫作以來，寫作風格就已經「心靈雞湯化」了。

當然，既是一個行業普遍的現象，我也無意歸咎於任何特定的媒體；但二○○○年以來，市場影響力大增的《壹週刊》與《商業周刊》，自難免有帶頭標榜的嫌疑。



如今，效尤者開枝，徒孫散葉，大量的財經報導將企業的成功，簡單化約成個人意志力，甚至道德感（對家族的責任、對社會的使命）的展現。而這些個人意志力與道德感，則又清一色與窮困、受挫、壓抑的成長經驗脫不了干係。

「身分對比」與「成功心法」，是炮製心靈雞湯的兩大配方。於是，常見的標題語言有二：一類如「小秘書變身價二十億大總裁」、「從電焊女工到Google 台灣總經理」、「細姨之子，羽絨霸主」；另一類如「用熱情做好細節，實現不可能」、「別人看到併吞難度，他看到擴張機會」、「只要做對的事，財富像趕不走的影子」。

心靈雞湯的勵志故事，自然通俗討喜，但「雞湯化」對財經寫作文體的侵蝕，已到了全業界傾斜的局面，實在不能不有所警惕。近來，「文青寫財經」對企業家的塗脂抹粉，也讓身為同業的我深感不安了。

「心理途徑」當然也是探查企業人物的方法之一，但有鑑於心理的主觀性與不確定性，這種自我言說的內容，縱使不是最不重要的，也應該是被擺在最後面的。特別是在探究具體的財務數字之前，這些都可能只是大言不慚而已。

多年前，因為工作的關係，有較多的機會接觸美國的財經雜誌，我往往訝異於他們行文的冷靜，甚至以台灣業界的標準來看，連封面標題也到了「索然無味」的地步。其中，企業報導「非心理途徑」的結構因素分析，更讓我見識「硬派財經」媒體的寫作風範。

台灣的文青寫作者離真實的財經世界太遠了，他們根本沒有興趣探索財經世界運作的邏輯，而往往自認為僅憑自己一枝好筆，就可以把各式企業人物寫得光彩四溢。其實，他們入錯行了，廣告行銷業也許更適合他們。

任何稍具常識的人都清楚，財經世界從來都是複雜的，它也許不似政治世界那麼「髒」，但也遠遠不是一塵不染。在財經世界，所有的基本競爭力（產品、服務、技術、成本），也都是在時代、趨勢、政策、人脈、機運的擺盪中，或遭無情淘洗，或攀緣而上。

我當然不否認，像李嘉誠那樣的人是「能做肯拚」的，但世上「能做肯拚」的人並不稀缺。誰能否認李嘉誠在中國的政治人脈「投資」，不是他「事業成功」的主要關鍵？江澤民的失勢，李嘉誠的先走一步，不正是最好的說明？

對財經世界，三千年前的《傳道書》說得比當代文青透徹：「我見日光之下，快跑的未必能贏；力戰的未必得勝；智慧的未必得糧食；明哲的未必得資財；靈巧的未必得喜悅。所臨到眾人的是在乎當時的機會。」

說到底，其實也不必過度歌頌所謂的「成功企業家」，他們展現的只是資本市場的本能而已──努力把自己的利益「最大化」，而留下大量的外部性社會成本。他們不是不道德（immoral），而是非道德（amoral）──他們根本不談什麼道德。

(本文摘自作者康文炳著《回憶的敘事：一個編輯人的微筆記》，允晨文化提供)

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