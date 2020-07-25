黎智英管理心法？壹週刊內部流傳的「黎十條」

編按： 一位離鄉者回憶的農村童年，一位學運份子追憶的八○年代青春，一位編輯人含英咀華的職場筆記。 本文摘自新書《回憶的敘事：一個編輯人的微筆記》。

大約二○○五年，我去一家商業性的週刊應徵某職位。

在公司附近的咖啡廳裡，年輕的總編輯看著我準備的簡要履歷說：「康××，我不懷疑你的能力，但看你換這麼多工作，不是耐挫力差，就是沒有職場目標吧！」語氣是論斷，而不是詢問。



我當然抵死否認，強調經過人生一番波折與探索，我現在終於找到自己未來要全心投入的目標了──你猜的沒錯，這目標就是當時要應徵的工作內容。

其實，那時我心裡的OS 是：這太準了吧！只是我不是耐挫力差「或」缺乏職場目標，而是兩者都有啊！至此，我開始對女性主管心存敬畏，總覺得她們比男主管更想、更會洞察人心。

我進入該週刊時，該週刊的聲勢可謂日正當中，總編輯急切地想將「過去的成功經驗模組化」，大力建制編輯流程的「SOP」化。

儘管自己的雜誌做得更成功（至少賺更多錢），年輕的總編輯依然對《壹週刊》心存敬意。當時，從《壹週刊》出來的高階編輯不多，總編輯希望我多談談《壹週刊》的作業模式。

她說：「《壹週刊》組織這麼龐大，應該有很多書面的作業流程指導吧？」

我實在想不起來，《壹週刊》有什麼書面作業資料，只好回說：「我在那裡三年，就發了一張我們稱為『黎十條』的A4 紙。」

「黎十條！」對標題語言一向十分敏感的女總編輯一聽，興致很高，要我趕快拿給她。我當然曉得她會失望的，因為兩派的管理路數根本不同嘛。果然，我印一份給她，就再沒下文了。

但我還是覺得「黎十條」是黎氏管理的精髓，在《壹週刊》風雨飄搖之際，尤其值得整理，分享有緣人。黎智英用英文條列的「我們的信念」，試著譯寫如下：

一、成功的關鍵在於「簡單」。永遠要讓我們的工作事項保持單純。當你發現工作變得複雜的時候，重新思考或乾脆不做這個工作；當一再去除複雜，難以理解的事物便會變得容易明白。



二、「聚焦」是簡單的極致。不要問我們可多做些什麼事，應該問我們可少做些什麼事。你做的事項越少，就越能夠集中精力，做到最好，獲得成功。



三、工作者首要的功課是「承擔」。承擔是任何事情的起始，而成長則是我們做任何事的收穫。承擔讓我們得以成長。人只能從錯誤中學習，而沒有承擔就沒有錯誤，自然也就沒有任何學習和成長的機會。



四、「謙虛」讓我們從知識中汲取智慧，「傾聽」讓我們從資訊中學到知識。謙虛敞開我們的心靈，傾聽讓我們得到啟蒙。這正是溝通的要義，而溝通是我們所做一切事情背後的動力。



五、「真實」是最大的力量，「誠實」是最佳的策略。真實激發信任，誠實帶來自信；而信任與自信的結合，就構成我們最大的工作動力。



六、我們一切所為，都是為了解決問題，而不是為做而做。僅僅為做而做，不會帶來任何價值；唯有解決問題才能帶來價值。如果讀者覺得我們的文章無聊、乏善可陳，那我們就有責任解決他們的問題。



七、讀者（顧客）的問題是我們工作的導向。每當我們坐下來開會時，永遠要問的第一個問題是：「我們開會是為了解決什麼問題？」再來要問：「這問題和我們的讀者（顧客）有關嗎？」如果無關，那就不用開這個會；因為，無關於讀者（顧客）的會議，都是不重要的會議。



八、「新鮮」讓我們的產品得以銷售，而「創新」就是要讓我們的產品永保新鮮。我們必須隨時經由「嘗試錯誤」來保持產品的創新與新鮮。創新不是已知知識的再運用，而是發現新的知識來達成；唯有「嘗試錯誤」才能發現什麼是新的。



九、我們所解決的每一個問題、改正的每一個錯誤，都引領我們向前邁進一小步。隨時發現錯誤、面對錯誤並改正錯誤，對我們是很重要的；因此，錯誤和問題是我們珍貴的資產，因為他們是進步的基石。



十、人才是我們最重要的資源，而時間是人才最珍貴的資源；浪費時間就是浪費人材。時間管理為所有管理中最重要的課題，所以我們必須珍惜時間，開會前必須先有充分的準備。

(本文摘自康文炳著《回憶的敘事：一個編輯人的微筆記》，允晨文化提供)

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