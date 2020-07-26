想變有錢？切記：不會生錢的東西都是負債

不會生錢的東西，不管是車、不動產還是股票，全都是負債！

這類關於金錢的知識被稱為「金融素養」或是「金融IQ」。

幾乎所有人都不會去學習金錢的相關知識，所以大多人還沒學就覺得困難而放棄。

提升金融素養是個機會。

這是因為其他人都不學習，所以你出社會後才學也毫不嫌晚。而實際上，想要提升自己的金融素養，在獲得收入後實際使用這筆金錢來學習的效果最好，畢竟只是紙上談兵是不可能真的學會的。

我自己也有個讓我想要學習金融素養的動機。

那是在我當上班族第3年結束之時，當時我的父親剛去世半年，是我感覺得要好好思考照顧母親這件事的時期。

但仔細一看，雖然我每個月都有薪水，卻都在下次付信用卡帳單時幾乎花光。總是被繳款追著跑的現實，讓我深深感覺「再這樣下去真的可以嗎？」

就算拼命工作也無法改變現狀，總是被繳款追著跑的生活，這就稱為「rat race」，大家知道老鼠跑滾輪的那類玩具吧，就是那種不管再怎麼努力，還是一直在原地打轉的感覺。

更別說跑越快轉得也越快，反而更加辛苦。

就這樣，我越努力工作，卻越沒有錢也沒有時間，只有辛勞不斷增加。

應該有許多人和當時的我相同，現在也還沒脫離這個「rat race」，在其中掙扎著吧。為什麼會步上「rat race」這條路呢？

這是因為購買了以為是資產的負債。

前一陣子，一位老朋友對我說了這件事：



「岡崎，你以前說過，房子是負債，所以別買比較好，對吧？我當然反駁你『那怎麼可能啊』，現在我終於明白你的意思了。



現在的狀況與購買當時不同，我家變得太小了。但我家位置又沒方便到可以立刻找到買家，而且要花一大筆錢修繕，賣了也沒多少錢。當初覺得付房租很浪費才買房子，結果反而是付房租更便宜……」



正如我在前一章所述，有些人認為在資產的形成中，擁有自己的房子是件很重要的事情。但實際上，大多數狀況是支出更多，原以為留下資產，卻在付完房貸後，房子也沒剩下多少價值了。

不會生錢的東西，不管是車、不動產還是股票，全都是負債！

車子也相同。認為「車子=資產」也是個很大的錯誤。這是因為，就算有車，如果你還是不斷支出，那就是負債。

這是件很重要的事情，重新定義好金融資產與負債後，就是以下這樣：

金融資產=可以生錢的東西

負債=搶走錢的東西

不管是房子還是車子，只要不會生錢，還不斷從你的戶頭裡搶錢，那就是負債。

也有人會覺得股票也是資產，但這也是錯誤觀念，可以生錢的就是資產，如果反過來搶錢，那就是負債。

而不動產，如果沒有生錢，每年反而還被徵收固定資產稅，這樣也算是負債。

但實際上，即使是如此簡單的定義，想要實踐還真是相當困難。因為會被情感、周遭不可靠的意見耍得團團轉。

我不斷重申「房屋不是資產」，但如果你找父母或朋友商量，大概都會遭到劈頭否定吧。已婚者甚至可能對你說：「買個房子就是對家人的貢獻！」

就這樣隨波逐流，你自己也買了這個負債。

另外，最簡單明瞭的負債就是貸款及分期付款。想要買什麼東西時，「拿到獎金再付款就好了啦」、「如果賣光了會讓我心情更不好」、「我都這麼努力了，給自己一點獎勵也不為過吧」等想法，都會讓你創造出負債。

如果你接下來想要構築自己的資產，就要有自己的中心思想，別被周遭的意見及情緒帶著走，更需要培養自己的眼光，判斷對方是不是一個值得商量的對象。

(下一篇：為什麼有錢人不在超商買水？)

(本文摘自岡崎勉明著《為什麼他有錢又有閒？上班族也能財務自由，人氣創業導師的最強富人法則》，三民書局提供)

【財務自由FIRE】延伸閱讀

存多少錢才能退休？專家這樣算

FIRE不是有錢人專屬！你也可以做到財務自由

你活著不是為了工作─財務獨立後，人生始得自由

想獲取金錢與自由 必須背離消費主義

想退休？讓錢用不完的5個方法

北美｜年輕世代的FIRE計畫