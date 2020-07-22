為什麼有錢人不在超商買水？

財務方面不自由的人，他們有許多用途不明的支出。

你平常會在超商買水嗎？

如果你是理所當然在超商買水喝的人，那麼，你應該需要花費很長的時間才能擁有財務自由吧。

這是因為，你很有可能已經養成浪費的習慣了。

舉例來說，水真的非得在超商裡買嗎？你或許是因為覺得麻煩，所以每次都在超商裡買水，但仔細想一想，或許在超商買水更麻煩。

透過網路購買就能直接宅配到家，既不浪費時間也不浪費勞力。不僅如此，同一瓶水還能以低於半價的價格買到。某一個牌子的水，在超商買要花110日圓，而在網路上買只需要40日圓。

只要先思考再行動，不僅可以省錢，也能節省勞力與時間。

一次購買寄送到家，或是一次放一箱在辦公室裡，就能一口氣節省成本與勞力。

越是為錢所苦的人，越可能做出「這點小錢沒關係吧……」的花錢方法。

抱著「只是在超商買水而已，沒什麼關係吧」、「反正都打七折了，沒什麼關係吧」之類的想法。

其實，這些「這一點而已」長久累積下來，就會成為一筆巨大支出。

注意「用途不明的支出」！

有一次，我的導師告訴我「財務方面不自由的人，他們有許多用途不明的支出」。

於是，我試著確認了自己的支出。

確認之後，果不其然，有許多用途不明的支出。「大概是超商吧」、「大概是投自動販賣機吧」、「大概是喝酒錢吧」等等，有許多我自己也不確定的支出。

這就如同水龍頭沒有關緊，自來水在不知不覺中流個不停，就在你沒有發現的時候，錢不斷從你的口袋流走。

你的情況又是如何呢？

請試著重新審視自己的金錢使用方法。可以寫下來當然最好，只是回想一下也沒問題。

如果你的錢在不知不覺中減少，或總在發薪日前便早已花光光，那你可能有很多用途不明的支出，也可能已經養成浪費的習慣了。

某位知名經營者，在去他的辦公室時發生這樣一件事。

據說他看著理所當然鋪在門口的踏墊，說了這句話：

「這個踏墊真的需要嗎？花了多少錢買這塊踏墊啊？」

他是想要表示花錢買踏墊很浪費嗎？還是只想要讓員工別亂花錢而已呢？

我認為以上兩者皆非，他應該想要表達「就算只是小錢，也要思考『真的需要嗎？』後再花錢」吧。

不是因為理所當然該放踏墊而放踏墊，而是該思考放踏墊後會有什麼效果才放。如果效果相對於費用表現不佳，就該檢討是否取消。他肯定是希望大家意識這類不需要的支出，才說出這句話的吧。

說到大家可能浪費的支出，大概就是「不知道為什麼買的保險」、「貴得莫名其妙的房租」吧，還有手機約以及使用頻率不高的健身房會費等等。

請容我重新問一次，你是否有「不知不覺的支出」以及「用途不明的支出」呢？

想要獲得財務自由，首先就從重新審視自己無謂的支出開始做起吧。

我至今見過許多財務自由人，這些人大多不會亂花錢，但如果是必要的事情，多少錢都捨得花。

財務越不自由的人越容易亂花錢，卻在真正必要的事情上省錢。 首先，就從澈底戒除亂花錢的壞習慣開始做起吧。

(本文摘自岡崎勉明著《為什麼他有錢又有閒？上班族也能財務自由，人氣創業導師的最強富人法則》，三民書局提供)

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