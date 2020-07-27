能力強≠高收入！無法變有錢的真正理由

事實上，能力與收入並非成比例。

「岡崎真好啊，自己創業，有錢又有閒，太讓人羨慕了。你看我，不只要付房貸，還一直被小孩的教育費、孝親費追著跑。我也想過著和你相同的人生，但已經太遲了吧。」

這段對話是在2018年邁入尾聲的10月，我與上班族時代同年進公司的同事久違相聚，互相報告近況時出現。

「你為什麼會覺得太遲了？」

「因為我有家庭了啊，年紀也快40了，現在哪有辦法挑戰新事物啊。只能這樣當一輩子上班族，這就是我的命。」

「很多人都是40歲後才創業的喔，我覺得還沒做就放棄也太可惜了吧。」

「你說的確實沒錯，但我和你不同，背負太多東西了啦。

常聽人說『放棄夢想後就長大成人了』對吧？我已經學會放棄了。到付完房貸為止，只能放棄夢想乖乖工作啦。

老了之後會怎樣？要是知道那種事，我就不用這麼辛苦了。

但肯定會船到橋頭自然直，雖然時候還沒到，就不知道會怎樣發展。不過啊，不抱著『到時肯定有辦法』的想法，就沒辦法繼續撐下去啊。」

能力強「≠」高收入

這個朋友十分優秀，工作能力遠遠將我拋在腦後。

要是能力決定收入及生活方式，他肯定賺得比我多，有比我更加幸福的人生才對。

但是，他為什麼沒有過上那樣的生活呢？

答案就是「能力與收入並非成比例」。

幾乎所有人都認為，只要能力增長，收入就會增加，就能擁有幸福生活。但事實上，能力與收入並非成比例。

那麼，是哪點不同造成收入差距呢？

那就是「工作方法的差異」。

認真工作

拼命工作

在知名企業工作

運用證照工作

以上這些事項，與

有錢也有閒，擁有富饒人生

是兩個完全不同的問題。

舉例來說，有個人很認真在超商打工。不管他怎麼拼命工作、提升能力，時薪最多1500日圓。一天工作超過20小時，月收也才好不容易能達到100萬日圓。

這就是超商打工這種工作方法的極限。

2018年3月，大企業會計年度結算報告中顯示，部分上市公司的員工平均年收約為620萬日圓。所以在大企業裡工作，也不代表收入能增加，現實沒有想像中美好。

現在是個若不正視「能變得幸福的工作方法」，人生就很難有所好轉的時代。

會有怎樣的人生，取決於工作方法。

所以，你現在非做不可的事，就是從「只是認真工作」的態度中畢業。

認真工作非常重要，但有很多事情無法只靠認真工作改變。如果不配合將來理想的生活方式選擇工作方法，根本不可能擁有富饒生活。

(本文摘自岡崎勉明著《為什麼他有錢又有閒？上班族也能財務自由，人氣創業導師的最強富人法則》，三民書局提供)

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