張金鶚教室》非常辛苦的買房 到底好不好？

買屋好？還是租屋好？從來沒有一個最佳的定論。

把買屋當作投資和消費基本觀念很大不同，但是房地產本身就兼具投資和消費的特色，有些人的想法是只租不買，那就是把居住當作是純消費。我常在課堂上讓學生思考這件事：「雖然大多數的人都說要買房，但是『想買』跟『能買』是兩件事情，如果一個人非常辛苦的買房，到底好不好？」這個問題，的確是值得購屋人深思的問題。

其實租屋和買屋各有利弊，租屋有可能遇到壞房東，居住比較沒有安定感，但是租屋和買屋相比，經濟上的負擔相對比較小；而買屋，雖然可以實踐想要有一個「自己的家」的夢想，但是實踐夢想必須付出代價，而你願意付出多少？這個答案只有自己能給。

買屋好？還是租屋好？從來沒有一個最佳的定論。租買的選擇，首先要考量是購屋會不會超過自己的負擔能力？而租買的最大差別在於，租屋只有消費居住功能，而買屋除了消費外，還兼具投資功能。無論如何，只要購屋人事先做好規劃，買屋可以很自由。

持有時間的長短比「時機」更重要

四十八歲的袁先生從事商業設計工作，另一半開服飾店多年，經營得不錯。原本兩人在內湖購入一間套房，住了好幾年。

他和另一半曾經規劃未來兩人退休的日子，兩人都嚮往住在好山好水的地方，於是看中基隆市安樂區的新建社區，他們選在一樓，陽台不但可以遠望翠綠山林，空間寬敞可以放躺椅做日光浴，也可以邀三五好友烤肉歡聚，走出社區的巷口就有客運巴士前往台北市區，只要五分鐘路程就可以上國道三號，交通十分便利。

在買第二屋之前，袁先生也曾經被報章雜誌誤導，一心想找台北市中心的房子， 只是內湖小套房不管怎麼換，都只能擠進市中心老公寓，想著幾年後將退休，要爬樓梯的老公寓勢必造成不便，最後聆聽內心的聲音，以不到八百萬元購入基隆全新社區大樓，另一方面把內湖小套房脫手，在退休前將房貸減至最輕。

住進基隆新家之後，袁先生身心靈開闊，案子愈接愈多，另一半則在家研習廚藝頗有心得，自創手作廚藝教室，小有名氣，夫妻倆有空就到外木山走走，朝著他們理想的退休生活前進。

真正影響租買選擇的關鍵因素是財務負擔能力，以及個人的工作、家庭穩定度， 還有個人及家庭的居住與投資偏好價值觀，這背後隱含個人對報酬及風險的偏好與承受能力。至於購屋「時機」並非選擇關鍵，反而是持有的時間長短更重要。若未能確定在自有房子住滿五～七年以上，應該考慮優先選擇租屋，以免短期買進賣出，不但要付出相當的交易成本，還要付出許多精神處理房屋買賣，承受不輕的心理負擔，未必划算。

(下一篇：張金鶚：怎樣才能不做屋奴做屋主？)

(本文作者張金鶚著《住房自由的人生：房地產專家張金鶚教你活用七三法則、大數據，找回居住自主權》，天下文化提供)

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