換股會賺更多？羅布投資法則揭密

如果做得好，短期交易絕對是最安全的投機方式。

一位評論家認為，短期持股比長期持股更難叫人心安，並且也更加困難。他想安心地持有會增值的股票，而不想擔憂（他是這麼說的）進出。

當然，大家都想持有一檔在任何循環都非常突出的個股。但在現實中，很少人可以挑到這種個股，並在正確的時間持有它。更何況，一個循環裡的優勢股很少會是下一個循環的首選股。大多數人持有的股票在牛市一動也不動，他們看到自己心愛的股票毫無動靜，別人的卻狂漲，這種事一點也不叫人安心。當然，大家在漫長的熊市裡做多股票時都會擔心，這是常有的經驗。

我認為短期持股才會心安，因為我覺得，跟威脅相較之下，領悟一件事反而會讓你解脫。你可能買進一支個股，而它可能用緩慢而漫長的下跌來折磨你。一旦你認賠賣出，就成了潑出去的水，不值得惋惜。

短期持股可以讓人以務實的方式買到合適的股票，因為它是以市場波動和現價做基礎，而不是基於錯誤的預期。如果做得好，短期交易絕對是最安全的投機方式。

我們有必要重新定義「短期交易」（short-turn trading）。多年前，它可能是指數小時、數日或數周。現在，以投資角度而非以稅務角度而言，它是指六個月到一年半。

正確的短期交易方法是向上分批買進。假設我有能力買進1,000股。我認為 Studebaker會上漲，我先買進100股。結果，它該漲不漲，或者更糟的是，反而下跌。所以我把它賣了。不妨將這筆虧損視為保險，或買經驗，或是正確起步的必要成本。接著，我買進100股克萊斯勒，它一如我預料的起漲了。於是，我又加碼買進200股。它繼續漲，所以我又買了一批。諸如此類。

首先，假如這是一支好股，我就持有一堆合適的股票，而且初期風險很小。我只在100股的Studebaker賠了錢，剛開始我也只在100股的克萊斯勒冒險而已。後來我向上買進股票的風險主要是帳上獲利的風險，而不是把整筆資金賭在最初的買進。當然，還有其他危險。有時我們會失利，意外的災難性新聞一夜之間冒了出來，也會造成麻煩。不論這種事再怎麼罕見，或令人吃驚，如果你一直遵守這些原則，就能夠一直持有合適股票的合適數量，因為要買什麼股票以及買進多少都是由市場活動來決定的。

我說的買進是指建立一筆交易，所以我所謂的賣出就是結束交易。事實上，投資人可能是先賣出再買進，不過，原則是一樣的。當然，好好地結束一筆交易遠比建立一筆交易來得困難許多。當你建立一筆交易時，你是自願的。當你考慮結束時，則是被迫要做出這項決策（持有或是脫手），即使你根本不知道該怎麼辦。你可以永遠待在場外，但你一旦進場，就必須知道要留下來或出場。

我覺得賣掉股票的最佳理由是因為它不再上漲，或者更糟，它開始下跌。當然，原因會更加複雜。光是這個題目便可以寫一本書，但邊做邊學比讀書更有用。我們很可能在賣掉股票後看到股價又漲上去了，沒有人規定你不准把它們再買回來。同一檔股票由40元開始，來回買賣12次，最後以100元脫手，總勝於買進和脫手時都是40元。

如果股票開始跌了，而你是在40元買進的，你不會急著賣掉。但若你最後一筆是在100元買進的，你可能會跳腳。假如你是向上分批買進而不是平均買進，萬一股價開始大跌，你留在場內的時間也不會太久。40元買進、100元賣出的人，最後得到的均價很可能是60 元。

很多時候，一開始乍看是極小的反應，後來卻演變成由高點大幅滑落。我記得數年前我在8元或9元買進某支股票，在12 元及17元分批加碼，後來上漲時又不斷分批買進。有一天到了25元，這支股票看起來好像要噴出了。於是，我又加碼。當天下午2點15分到收盤之間，整個股市好像沸騰了。但這支股票爆大量後收在平盤。翌日，我全部賣掉，我打算幾天後再買回來。結果這支股票再也沒有好的表現，後來就破產下市了。

有些人靠著來回操作一些最喜愛的個股而賺了一大筆財富。但這不是問題。有多少人是靠機運賺到錢，又有多少人是仰賴判斷？我認為他們大多是靠著機運，外加一些其他條件，但絕對少有人是靠著判斷。你很難找到靠判斷賺大錢的人，甚至更難在當中找到有能力在公司達到巔峰時換股的人。

每個人都會面臨到的一個實際問題是─換股之後會賺更多，如同我建議的；或是把一切寄望在長期？答案顯然有利於換股。事實上，藉由我的方法，你很有機會成為贏家，若遵循傳統方法，你可能一點機會也沒有。

我再補充一點，每當有人告訴你，他在一檔股票賺了一倍或二倍，你就問他花了多長的時間。六個月內就讓本錢翻一倍是很棒的事，但若十二年才讓本錢翻一倍，每年只不過是6%的速度罷了。

(本文摘自傑洛德．羅布著《投資人的生存戰役：短線投資經典之作！安全度過1929年大崩盤的投資大師，傳授77則令散戶受用無窮的投資心法》，堡壘文化提供)

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