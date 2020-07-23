未來移動世界 企業該如何存活？

一旦軟體侵占某種工作，就能以極低的成本無限複製，吞噬一個又一個產業。

每一次工業革命都可看見相同的狀況，如克雷頓．克里斯汀生（Clayton Christensen）在《創新的兩難》（The Innovator’s Dilemma）一書中所寫的，魁梧的在位者必須在破壞自家生意的同時，找到存活的法門。這種現象並不少見，在科技業更是如此。若以電腦業為例， 過去和這些大型汽車公司處境最相似的，想必是曾經的電腦業巨擘IBM公司了。

二十世紀中期，IBM掌握大權，我們甚至可以說，相較於全球汽車市場內底特律的三巨頭、豐田與戴姆勒的總和，IBM在自己產業內的勢力大得多。想當初，IBM可是定義了電腦。

在那輝煌的過去，IBM和今日的汽車公司有不少共同點，它製造許多大型機器，還經營無人能敵的行銷網路，有大多為男性、穿著一身藍西裝的銷售員軍團。銷售員天天走訪企業顧客，將IBM的機器販售給各家企業，這就是它生意的核心。至於保養機器與機器使用的軟體等工作，則簽在維護合約裡。

那是一個充滿浪費的世界，IBM因而獲得巨大的利益。現在都市裡每一戶人家都需要自己的車，當時也一樣，每一間公司都非買自用的電腦不可，也根本沒辦法共用電腦。更重要的是，每間公司都需要足夠的運算能力，應付每年最忙碌的數月，例如稅季，或零售商面對的節慶大採購。因此，在較寧靜的時節裡，企業購買的大部分硬體，只能待在保冷的房間裡尸位素餐。那些無所事事的電腦，就像是停在車道與車庫裡殺時間的汽車。

IBM的機器相當昂貴，但運算力本身的價格卻呈指數級下跌。一九六○年代提出的摩爾定律（Moore’s law）準確預估了電腦業的趨勢：每十八個月，電腦的運算力便會翻倍，價格則會打對折。IBM無法在此情況下長久經營，公司設了大工廠，持續生產龐大的電腦，還僱了高薪銷售員團隊，這些都是無可縮減的費用。然而在一九八○年代，個人電腦開始盛行，顧客發現只要花兩千美元買一臺個人電腦，便能完成I B M那些昂貴機器可做的工作了。

時間到了一九九○年代早期，IBM公司瀕臨倒閉，董事會僱來小路易斯．V．葛斯納（Louis V. Gerstner Jr.）這個外人，希望他能拯救「藍色巨人」IBM。葛斯納曾在美國運通（American Express）擔任高層經理，之後任食品集團RJR納貝斯克公司（RJR Nabisco） 執行長，但他對電腦所知甚少。話雖如此，他對市場的走向有充足的認知，知道IBM必須找到新的賺錢方法。

葛斯納得到的結論，和今日的汽車公司神似：讓公司轉型，改而提供服務。若運算力已成日用商品，那IBM可以幫助顧客以聰明的方式應用電腦，藉此賺錢。接下來十年，IBM公司漸漸遠離製造業，專注於服務與軟體。IBM的轉型十分不容易，公司縮水的同時解僱了數萬名員工，營收也不停下跌。儘管如此，葛斯納的團隊最後成功了。

IBM活了下來，卻不再是電腦業霸主。在轉型期間，IBM面對許多在電腦運算新時代土生土長的公司，微軟（Microsoft）等軟體公司根本不生產機器，因此不受傳統產業龐大的成本所限。網路世界的原住民── Google ──甚至什麼都不生產。

我們撰寫此書的當下，Google母公司── Alphabet ──的價值是IBM的七倍。關鍵是，IBM雖不再販售大量機器，它的核心業務仍離不開漸趨便宜的科技，因此銷售額深受影響──這點和移動業特別相關。相較之下，對Google而言，科技不過是工具。科技的價格下跌對IBM有害，對Google卻十分有益，它還利用這愈發平價、愈發強大的工具，販售截然不同的商品：廣告。Facebook也是基於類似的原理做生意。

現在，請將焦點放在移動革命。我們不知道哪些公司會成為連網車服務的冠軍，也不知道哪一種自駕科技會大獲全勝。此時此刻，我們不曉得未來的新型交通工具會長什麼模樣、叫什麼名字。但我們幾乎能肯定，在將來，移動將會變便宜。

這便是數位科技入侵產業造成的影響，它能使過去稀少的東西變得更多、更便宜，而背後的動力便是電腦運算力的指數成長，以及軟體與半導體的本質。一旦軟體侵占某種工作，就能以極低的成本無限複製，吞噬一個又一個產業。

在價格狂跌的產業裡，企業該如何存活？一種解決方法，是以其他公司的風險與努力為基礎，販售自己提供的服務。這，就是Google 與Facebook 在電腦產業達成的成就。

而在移動產業，Uber公司與Lyft也在建造同樣的商業模式。它們不必買鋼鐵與玻璃，不必和全美汽車工人聯合會（United Auto Workers）討價還價，不必和戴姆勒、福斯汽車或中國一間間新製造商競爭。此外，它們不必鋪柏油路或造橋，那是政府的工作。因此，汽車共乘公司的成本與風險相當低，也沒有生產商品的責任，若在自然界，它們想必會是特別狡猾的寄生生物。

共乘公司不過是手機上的應用程式（小氣到了極致的它們，甚至不投資地圖科技，而是將大部分地圖相關的工作交給Google完成）。然而，這些公司與汽車公司不同，它們得以和數百萬名顧客形成隱密的連結，開採豐饒的顧客資訊，而且更重要的是，它們能形成數千萬個金錢交易關係。無論在舊時代或新時代的經濟體制，能直接和顧客的銀行帳戶做生意，就等同走在發大財的捷徑上。

(本文摘自約翰．羅桑、史蒂芬．貝克著《移動革命：解放雙手、智慧上路，重新定義未來移動，都市暢行無阻》，寶鼎出版提供)

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