未來不只是自駕車 一場移動革命正在開始

在將來，我們每個人都將是網路地圖上的一個點。

你這輩子去過什麼地方？住家、學校、工作場所、餐廳、健身房，也許還去過里約的節慶，或是巴黎的廉價旅館？那所有的回憶與規律，全都和你的身體從一個地點移動到另一個地點有關。移動是我們生命中習以為常的一部分，很容易被忽略。它占據了我們每一天的數小時，占用我們好一部分的開銷。它是我們存在的中心，幾乎和進食同樣重要，假如不移動，我們就無法見到其他人。在我們進入二十一世紀第三個十年的現在，人們移動的方式也發生巨變。

對別人解釋這本書的內容時，他們聽到這裡通常會打斷我們，插嘴道：「就是自駕車（driverless car），對不對？」

將來不只會有一種機器導航，而會是比那大上許多的變化。在世界各地，你都能看見即將來臨的改變。城市面對令人窒息的塞車與霾害問題，開始直面有百年歷史的汽車經濟及其限制，並實施能控制該產業的措施。許多城市正在加長林蔭道路與建造自行車道，馬德里等城市開始禁止汽車進出市中心，還有其他城市要求進入阻塞區域的汽車付費，並鼓勵共用腳踏車與汽車共乘。與此同時，科技爆炸帶來了新一代連網的機器與服務。沒錯，汽車正一步步轉變成機器人。

我們所知的汽車──吞食汽油的機器、我們駕駛的機器──走過了精采的一個世紀。我們的都市地理是為滿足汽車的需求打造，因汽車而生的高速公路網路，催生了新的近郊住宅區，而鬧區大片大片的土地也由開發商規劃成停車場。城市在我們的計畫下，演變為供大批四輪造物活動的保護區，宛若汽車與卡車的生態園區。人們單一栽培的汽車散布至世界各地，從洛杉磯與卡拉卡斯（Caracas）到莫斯科，還在較近期擴散至北京與新德里。汽車重塑了地表，也汙染了地表以上的空氣。

汽車並不會消失，但它的重要性正漸漸消退。接下來十年間，我們許多人會找到新的移動方式，新一階段的人類移動將與過去不同，不會有單一的標誌性科技。我們將面對形形色色的選擇，大部分都是由數位網路追蹤與調控的科技。新科技取得成功時，將變得更環保、更便宜、更快、更安全，完勝烏煙瘴氣、嚴重壅塞的現況。交通移動會再次重整我們的產業環境、改變我們生活的時間表，並且重塑我們的城市，無論是家庭或全國的財政經濟都將深受影響。無論是好是壞，它也將對我們星球的未來造成巨大的影響。

等在前方的許多變化，都和數位知識有關──我們漸漸意識到自己的所在位置、目的地與前往目的地的方式。這份智慧，和充滿恐怖無知的汽車時代現狀，形成了強烈對比。

我們過去究竟有多麼無知？請想像一九三○年代的邦妮（Bonnie）與克萊德（Clyde），這對鴛鴦大盜肆虐美國大平原，四處殺人與搶銀行──明明開車駛在公共高速公路上，卻沒有人知道他們的所在處。警方必須找到一個個目擊證人，在地圖插上一個個不同顏色的大頭釘，試圖推測大盜此時的位置與下一個搶劫目標。上一世紀大部分的時候，汽車就和鬣狗同樣無拘無束地到處跑，沒有人能知道它們的確切位置。對數百、數千萬名青少年而言，這份無知象徵了自由。我們要開車出門……至於開車去哪裡，那就不得而知了。父母相信我們不會去搶銀行， 但即使知道我們會去什麼地方，他們也無法百分之百確定。

同樣無知的，還有城市規劃師。在不久以前，高速公路工程師會將附有偵測計數器（counting sensor）的線繩從道路一側拉到另一側，蒐集簡單的資料，但這也只能觀察「車群」的行為，工程師也沒有多少能用以管控車流的工具。交通阻塞就如同自然現象，避無可避，於是大部分的城市對它來勢洶洶的壓力妥協，花大筆大筆預算拓寬道路與高速公路，並開發更多停車用地。這只會導向充滿浪費的現況：我們浪費了能源、時間與金錢。恐怖的車陣，以及單獨坐在五千英磅（約十九萬新台幣）鐵塊內、大排長龍的一個個汽車駕駛，完全顯現出現況的無效率。

無知現況所導致的浪費，也象徵無盡的機會。到今天，規劃師與創業家能測量與計算各種事物，同時加強精確度，將注意力從車群轉移到個人。這是推進新企業的燃料。舉例而言，巴黎一個通勤族每天坐在Renault Clio 車上，在擁擠的環城大道（Boulevard Périphérique）上一吋、一吋前進。假設有人能提供某種服務或應用程式，讓她單程的通勤時間減少半小時，也就是讓她多得每週五小時的自由時間，她願意為那些距離與時間付出多少錢？

空間與時間的市場正蓬勃發展，這些市場不久前還在我們無法觸及之處，但現在我們有各式各樣的科技助力──各種偵測器能每秒讀取我們的位置，包括5G 在內的高速網路能將數據傳送至雲端，進步的人工智慧能將數據轉化成有用的資訊，例如我們要去哪裡，還有讓我們抵達目的地的最佳途徑。短短十年前，作為比特幣（Bitcoin）等加密貨幣（cryptocurrency）基礎誕生的區塊鏈（blockchain）與其他分散式帳本（distributed ledger）科技，能提供安全的管道，供汽車共享資訊與協調行動。共享資訊是創造超效率網路（hyperefficient network） 的基礎──即使手握方向盤的是我們也一樣。

還有一種基礎科技是電池。新型移動機械主要靠電力運轉，這也是電腦的「食物」。簡單而言，大部分的新運輸工具，都是裝了輪胎或翅膀的網路化電腦，就連腳踏車也變聰明了。

我們所知的移動，代表網際網路的第三階段。網路時代的初始，是上一世紀的最後十年，當時無論是信件或音樂，形形色色的資訊都數位化了。那接下來十年，隨著智慧型手機的科技爆炸，資訊的可動性大幅提升，那是第二階段。手機與網路化電腦的結合，將全宇宙的知識裝進了我們的口袋與包包，彷彿在人腦加裝一個電子區塊。現在，我們習慣成天帶著與網路連線的科技到處跑，甚至對它們成癮。在進入第三階段的同時，反而變成逐漸進步的科技帶我們到處跑。

在逐漸來臨的移動時代，幾乎所有會滾動或飛行的交通工具，都將與網路連線。想親眼看見這句話的意思，你可以打開Uber或中國的滴滴出行等共乘應用程式，螢幕上的小點代表我們的未來──在將來，我們每個人都將是網路地圖上的一個點。

經過二十年誇飾炒作的科技熱潮──所謂「物聯網」（Internet of Things）──的第一個大波，就是汽車共乘。據說在物聯網的世界，冰箱會自動訂鮮奶，智慧燈泡會在我們走進房間時亮起。這些機器對機器的應用程式之中，終於有許多慢慢進入市場了，不過物聯網最大、最富裕的場域將會是移動與交通。該領域其他的市場和它相比，根本是小巫見大巫。

這不表示我們下一次買車，買到的就會是自駕車，也不表示我們不久後就能搭乘飛行自駕車，從尖峰時段的車陣上空飛過。我們接下來會看到，這些科技正在開發，也將在各地先後不一地起飛，不過對我們大部分的人來說，移動轉型的開端不會是路邊一臺奇蹟般的新機器，而會是一系列新的問題。

(本文摘自約翰．羅桑、史蒂芬．貝克著《移動革命：解放雙手、智慧上路，重新定義未來移動，都市暢行無阻》，寶鼎出版提供)

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