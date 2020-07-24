為什麼要像水一樣？人需要破框能力

李小龍所說的「像水一樣」，是指不要僅僅局限在一個形象中，而是要能適應新的環境，在新的環境中塑造一個新的自我形象。

在我最喜歡的TED演講之一「我是誰？再想想」(Who Am I? Think Again)中，演講者赫頓‧帕塔爾(Hetain Patel)引用了李小龍所說的名言：「像水一樣。」赫頓是一位表演藝術家，對身分研究特別感興趣，因為他認為我們每個人都會有很多個不同自我。

他的父親是移民到英國的印度人，因為他的印度血統和外貌，人們常常對他的形象只有單一的認識。在這個關於真實性的演講中，他認真又有趣地講述了自己如何透過模仿自己的偶像—他的父親、蜘蛛人、李小龍以及他的中國老師(老師是一名女性，因此他的語調偏向了女性)，來認識自己的。例如，在製作一段影片時，他像他的父親一樣留起了鬍子，並記錄了留鬍子以後對他的自我形象產生的影響。

赫頓非常喜歡李小龍，因為李小龍不斷地嘗試將新方法與自己的想法融合，來創造新的藝術。李小龍認為應該「運用一切你能運用的資源」。他所說的「像水一樣」，是指不要僅僅局限在一個形象中，而是要能適應新的環境，在新的環境中塑造一個新的自我形象(例如，把水倒進杯子裡，它就是杯子的形狀；把水倒進瓶子裡，它就是瓶子的形狀)。

赫頓也歸納說：「這和我們常有的假設相反，模仿他人可以讓某種特殊的東西被顯露。所以每一次未能成功模仿我的父親，我就會越來越像我自己；每一次未能成功地模仿李小龍，我就會成為更真實的自己。」克隆也說過類似的話：「人類所具有的一項很神奇的缺點是，我們沒有辦法完全模仿別人。在我們未能成功模仿我們的偶像時，就會發現真實的自己。這就是進步過程。」

下一頁的「開始行動：發現真實的自己」告訴我們，如何透過學習新的經歷，和模仿他人來重新認識真實的自己。

按照定義，學習常常是以一些不自然或是讓人們覺得虛假的行為開始的。我們之所以會覺得虛假，是因為我們常常會去做一些策略性計畫，並評估它會為我們帶來什麼樣的好處，而不是自然的真實情感驅使我們這樣做。

找到和下屬之間合適的距離、學會推銷自己的觀點、與上級打好關係、適應一個新的環境，與掩飾我們的黑暗面，要處理好這些事情不是一個自然而然的過程。我們常常以真實為藉口，將自己限制在一個封閉的環境中，拒絕接受新的資訊，嘗試新的環境。但是就像赫頓和李小龍所說的，有時候我們應該學會像水一樣，讓新的環境來塑造我們的自我形象。

開始行動：發現真實的自己

接下來的三天裡，找出你的偶像、你所崇拜的領導者，並認真觀察他們的言行舉止。

接下來的三周裡，對他們進行更深入的瞭解，瞭解是誰影響了他們，瞭解他們對於自己的工作有什麼樣的看法。與他們交流工作目標，並瞭解他們如何發現自己的工作目標。把你所蒐集到的資訊彙整起來，試著學習偶像們有用的好特質。

接下來的三個月裡，找到之前讓你感覺不舒服的環境。像是進行簡報，在討研會上發言，或是在重要的會議上發言。定下學習目標。盡可能做出不同以往的表現。

(本文摘自艾米妮亞‧伊貝著《破框能力：全球TOP50管理大師教你突破「專業」陷阱》，今周刊提供)

延伸閱讀

手機上癮了嗎？專家：試試這七個方法

職涯ABZ計畫：隨時做好跳船準備

李嗣涔：意料之外的，才是真實的人生