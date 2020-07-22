當變色龍有何不好？能力是優勢也可能是陷阱

「隨機應變者」有一個核心的自我價值觀和目標，他們並不會擔心改變自己會對自己的信仰造成影響。「堅持真實者」則與之相反。

真實性與自我保護之間的界線應該在哪裡呢？我曾對一群專業人士進行過研究調查，他們的工作原本是負責分析研究及專案工作，之後轉變成向客戶提供諮詢建議並推銷新的業務。這樣的轉變是典型的「自己動手做」的轉變。

在許多案例中，投資銀行家和顧問們在轉換到新角色之前，就已經獲得了一個新的頭銜；而在另一些情況下，在原本的工作還沒有太大變化的基礎上，他們的職位就獲得了提升，同時還留下大量的客戶讓他們負責(當然，他們也能獲得很多報酬)。

在這個過程中，我偶然發現一個人們在進行工作轉變時出現的有趣對比現象，即在轉變過程中，他們如何理解真實性問題，和關於通往真實捷徑但覺得違背真我的直覺發現。

我所研究的大多數人都覺得自己無法勝任新的職位，同時覺得在該職位上沒有安全感，別人給他們的建議也都沒有太大用處。其他人總是告訴他們應該要更有衝勁，表現得更自信，或是加強自己的存在感。一個投資銀行家告訴我，在他擔任副總裁的第一年快要結束時，得到的回饋是：專業技能很好，但需要不斷創新，抓住機會，在客戶會議上要更有表現力。但是他認為客戶真正想要的是一個有經驗的合作夥伴，而不是成為那些想要獲得更多存在感的人的助手。

被調查的對象中，一組人在轉變過程中嘗試做真實的自己，更傾向去做自己所熟悉並讓自己覺得舒服的事，我將他們稱為「堅持真實者」；而另一組人則嘗試做一些不同的事，就像我嘗試改變我的教學方式一樣，我將他們稱為「隨機應變者」或「變色龍」。

有一些人要比別人更擅長這樣的角色轉換，轉換得更加自然。心理學家馬克‧史奈德將這些「隨機應變者」(或是「變形者」)—(美國前總統歐巴馬在自傳中對自己的描述)定義為那些願意並且能很自然地適應環境需求的人，他們並不會產生一種覺得自己很虛假的內疚感。

「隨機應變者」有一個核心的自我價值觀和目標，他們並不會擔心改變自己會對自己的信仰造成影響。「堅持真實者」則與之相反，他們認為如果要根據環境而改變自己，會讓他們遠離了自己最自然的風格，這是對他們真實性的一種威脅。他們的自我定義包含的東西太多，不僅包括內心深處的價值觀，還包括他們的領導、演講、穿著以及行事風格。

下方的自我評估「你是一個『隨機應變者』還是『堅持真實者』(或是介於兩者之間？)」列舉了一些馬克用來進行自我評估的問題，幫助你瞭解要到什麼樣的程度，才可以被稱為一個「隨機應變者」。

自我評估：你是一個「隨機應變者」還是「堅持真實者」(或是介於兩者之間？)

以下是心理學家馬克‧史奈德的「自我監控」量表中的一些例子：



1.我覺得很難模仿別人的行為。

2.我的行為通常會表現出內心的真實情感、態度和信念。

3.在派對和社交聚會上，我不會試圖做或說別人喜歡的事情。

4.我只能為我自己相信的想法進行爭論。

5.我可以即興演講，即使我幾乎沒有任何關於該話題的訊息。

6.我猜我能夠透過一個表演來打動或娛樂人們。

7.當我不確定該如何在當下氛圍中行動時，我會透過別人的行為來找尋線

索。



在第五、六與第七題回答「是」的人，比較像是「隨機應變者」；在一至四題回答「是」的人，就是典型的「堅持真實者」。

「隨機應變者」在事業發展初期常常會有很大的進步，因為他們靈活的處事方式讓別人覺得他們像領導者。

下面「典型的『隨機應變者』」，向我們闡述了所羅門兄弟公司(Salomon Brothers，華爾街著名投資銀行)的麥克‧路易士(Michael Lewis)的故事。透過我自己的研究，我發現「隨機應變者」和「堅持真實者」處理事情時會得到截然不同的結果—別人怎麼看你，你得到多少建議，以及你對工作和自己的認識程度等面向都很不同。

和路易士的方法一樣，很多來找我學習如何成為一個「隨機應變者」的管理者們的努力都獲得了回報，他們成功獲得了管理高層的關注，管理高層看到新上任的管理者正在為自己的新角色所付出的努力，進而讓他們對這些新人的指導變得更加容易。他們會和新人分享自己的過往經驗—一位管理高層把這種訓練方式稱作「揭開神祕的面紗」(Unveiling the Mysteries)。這些管理高層會分享新人們一些隱性知識，關於產生不同結果中的細微差別：例如，如何組織一場會議，如何和客戶建立一個平等的關係，如何判斷政策形勢，如何評估一個有爭議的市場定位等。

除此之外，還會分享一些更重要的事：如何成功地成為一個值得信賴的顧問。他們的支援和所提供的觀點，同樣會幫助這些「隨機應變者」塑造一個更加清晰的自我形象：他們想要做什麼以及想要成為什麼樣的人。要知道，要從和你風格截然不同的人那裡學到這些東西是很難的，所以公司中的管理高層能給你提供更為合適的指導。

「隨機應變者」還會從自己的情緒反應中學到很多東西。這時他們會證實之前的自我懷疑是有道理的，但另一方面，他們會對自己在情緒反應中所學到的東西感到驚訝。當他們的外在表現力卡在某一個水準時(因為他們利用直接經驗而非自省判斷來行事)，例如，一個顧問告訴我說，他意識到他嘗試要做的那個「有趣的自己」可能永遠不會成為真正的自己。他說：「我沒有辦法做到，用詼諧幽默的方式來取悅客戶。這是我的缺點嗎？我想我需要提升這方面的能力，但我發現這沒有辦法成為我最強的能力。我對於現在的自己很有信心，我相信自己現在的舉止也能得到好的效果。」

另一位「隨機應變者」告訴我當他太過偏離真實的自己時，他覺得非常沮喪，但之後他能從中學到很多。他說：「對於更加努力意味著什麼，我曾經有一個很幼稚的想法。我不會去研究客戶們的想法，也不在乎他們的反應。我發現我應該堅持自己慣用的方式，只要稍稍改變一些就好。我的自我認識在不斷變化中。有時候很痛苦，也會擔心很多，但我還是能從中學到很多東西。」

與此相反，「堅持真實者」遵循著舊的方式和風格，因此停滯不前。他們透過展示自己高超的技能來證明自己的能力，這裡引用以下他們所相信的觀點：「注重實質結果，而不是形式。」一般情況下，他們把上級的成功歸納為：「光說不做，沒實際能力」。那些技能高超的專業人士所追求的，看上去往往沒有太大的吸引力。他們認為，相較於那些「隨機應變者」善於變換自己的能力，高超的技能是更為真實的，並以此為豪。

但是，客戶需要的並不僅僅是一些精密的分析或是所謂的「正確答案」，他們需要的是一段良好的關係，這段關係能對他們的業務提供幫助。一段時間以後，「堅持真實者」的上司們發現：他們就是沒有辦法理解成功的祕訣，所以導師就不再花時間來幫助他們，因此，這些「堅持真實者」的學習進展就會變得很慢。

在很多工作中，憑藉著自己精湛的技能，「堅持真實者」獲得了成果。儘管如此，在他們想要成為一名優秀的領導者過程中，還是會遭遇很多挫折。對於一名優秀的領導者來說，他們的悟性和他們目前的知識一樣重要，成功需要的是把要擔任的新角色內在化。

有些諷刺的是，「堅持真實者」嘗試保持真實性，卻削弱了他們夢想成為的那種領導者的能力。相反地，「隨機應變者」會假裝自己是一個優秀領導者，最後真的成為了這樣的人。這些人反而能更快達到自己的目標，最終成為一個真實的、不一樣的、能力更強的自己。他們用一種新的方法來行事，最終成就了一個新的、真實的自己。

「堅持真實者」的方法最大的問題在於，他們是基於過去來定義真實性，因此他們認為改變就意味失去真實性。一位顧問是這樣說的：「就我個人經歷而言，要從『我是一個什麼都知道的人』轉變成為顧客提供意見的過程，是非常艱難的。如果我沒有辦法比別人瞭解更多，沒辦法看到整個分析過程，沒辦法瞭解所有的觀點，那就好像我之前賴以生存的基礎都沒了。」

這位顧問所說的， 闡釋了哥倫比亞大學心理學教授托瑞‧希金斯(Tory Higgins)所說的「阻礙」(Prevention)—與「促進」(Promotion)是處於對立面。當你在「促進模式」時，你會不停地追求目標，注重你能從自己的努力中獲取多少。而在「阻礙模式」時，你會試圖避開那些可能對目前的你造成威脅的事，將焦點放在你可能會失去什麼。正如本章所看到的，成為一個優秀的領導者需要處在一個「促進模式」，但是在轉變過程中遇到的很多問題都會觸發「阻礙模式」。

在我研究的調查對象中，儘管大多數「堅持真實者」都把自己局限在要做真實的自我中，但是他們並沒有完全地做到真實的自我：害怕自己做錯時，他們就會選擇退縮。一位顧問向我說道：「我的做事風格是有創造性、善於辯論、要求很高。但是和客戶在一起的時候，我會更加謹慎。我會少開玩笑，也很少進行沒有依據的推測。」

就像我之前一樣，我堅持要把每堂課都準備好，因為我害怕如果真的和學生相處時，可能會發生什麼意外之事。比起「隨機應變者」努力在主管面前留下印象的表現，這位顧問在客戶面前所展現出猶豫不決的態度，也並非真實的自己。

(本文摘自艾米妮亞‧伊貝著《破框能力：全球TOP50管理大師教你突破「專業」陷阱》，今周刊提供)

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