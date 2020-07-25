旺財運！把握中元節「補財庫」

很多人只知道七月是傳統鬼月，要祭拜好兄弟，讓整體環境磁場更正向。卻有很多人不知道，傳統七月的中元節，其實是一年當中最為理想的「補財庫」吉日。

中元節是「地官赦罪」的日子，這一天的祭祀是以「地官清虛大帝」為主。在這一天，除了祭祀外，有人會將自己的姓名和請求贖罪事項，書寫下來深埋在泥土裡，然後捐獻資源或金錢給弱勢團體，早期的社會是捐獻白米五斗。

雖然每個月的初一、初二、十五和十六，都可以執行，不過7月15日中元節的效果特別奇特。鬼月除了拜拜，普渡，放水燈，消災解厄，也是一年一度最靈驗的補財庫日， 以下是陶文老師的生肖運勢大解析(國曆8/7～9/6)。

鼠 ▎

農曆七月是傳統的鬼月，本月諸事不宜。不過對於老鼠而言，這卻是個難得的吉利月份，因為「歲祿吉星」和「本命三合星」，再加上「福祿星」照拂，心想事成的感覺容易上身。本月是「地官赦罪」的轉運月，拜拜祈福消災解厄，同時也心想事成。

牛 ▎

歲祿吉星照拂之月，再加上貴人星與龍德吉星併臨，即便是傳統的鬼月，依舊諸事皆宜。對於婚姻嫁娶，本月不宜。月犯白虎星，建議捲起袖子捐出熱血，一紅化九災。本月投資運勢頗佳，行商買賣與業務行銷值得努力。愛情運勢女優於男。

虎 ▎【宜謹慎／血光災厄】

詭異的七月，卻也是慈祥的孝親月，本月拜拜祈福可，重要吉事的執行不可。本命六沖之月，凡事謹慎為先。「驛馬星」不平穩的本月，交通安全宜多用心。捲起袖子捐出熱血，可望化解血光災厄。女士們宜細心面對愛情，需要多瞭解對象背景。

兔 ▎

傳統的七月，社會氣氛轉趨謹慎，感恩的心可化解許多畏懼。本月雖然很少人進行婚姻嫁娶之事，不過「正緣星」氣勢頗為明顯，愛情運勢容易如意順遂，但女士們還是需要留意別誤踩地雷。事業運勢頗佳，據理力爭，當仁不讓。

龍 ▎

「歲祿吉星」主事的本月，本來就是諸事皆宜。再加上龍族們的「三合吉星」和「文昌星」併臨，這是個值得「大幹一場」之月。有理想，有夢想，就該實現它，而這就是絕佳落實的月份。男士們面對愛情宜謹慎，避免誤踩地雷為先。

蛇 ▎

傳統的七月，自然會以謹慎的心情面對。好兄弟的部分，行禮如儀，尊重就好。由於「六合吉星」照拂，對蛇族而言，這是吉利的月份。財利運勢亦佳，順勢執行納財，見好便收，莫貪為宜。人的事務宜設妥防火牆，可免池魚之殃。



馬 ▎

傳統七月，卻是「歲祿星」職事的月份。本月尊重傳統，心存善念即可，其餘事務順勢為佳。職場事務值得用心用力，本月的付出容易獲得肯定。財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷有利可圖。健康星磁場不佳，請勿疲勞駕駛。

羊 ▎

傳統的七月，詭異的七月，諸事不宜的說法是值得尊重的。雖然「太陽」與「紅鸞」雙星併臨，婚姻嫁娶之事還是避之為宜。即便如此，女士們面對美麗的邂逅，仍舊值得期待與運作。財利運勢頗佳，投資求財值得積極運作。

猴 ▎

「五鬼小人星」主事的本月，重要吉事另擇他月為宜。尤其是人生重大吉事婚姻，更是需要迴避。不過這是「本命月」，許多事情還是容易由自己掌握，因此調整自己的思維，世界將會隨之改變。本月宜謹慎理財，因為劫財星氣盛。

雞 ▎

傳統的七月，總是布滿著神秘的氣氛，重要吉事尊重傳統，另擇他月再說為佳。劫財星在暗中使勁，這個月宜謹慎理財，投資求財見好便收。職場上抱持學習的心態，容易發掘開創財源的機會。男士們的愛情運作，宜提防誤踩地雷。

狗 ▎

文昌星和驛馬星併臨的本月，按理說應該是諸事皆宜。事實上也是如此，歲祿吉星和太歲三合星的照拂，大環境的確十分吉利。不過對於狗族們而言，可別讓這樣的吉利磁場給蒙蔽了，因為官司口舌星啟動，這是個應謹言慎行的月份。

豬 ▎【宜謹慎／看屋、賞屋，簽約先緩緩】

傳統七月，鬼影幢幢，諸事不宜是整體社會的認知，還是寧可信其有地順應民情為宜。這是個現實和理想出現矛盾的月份，機會出現了，不過來自於內在的聲音卻是保守的。「歲祿吉星」照拂，本月大利成家立業，看屋、賞屋，簽約則在節後再說。



(本文摘自陶文著《2020鼠年開財運賺大錢：易經論股鎖定最佳獲利點，風水造吉招財迎福好運到》，時報出版提供)

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