八月運勢 處女座有偏財運 金牛座宜謹慎理財

有人說「牽掛是一種幸福」，那是因為用釋懷的心，用幸福牽掛幸福。因此，當放不下的時候，就暫時放著。以下是八月份各星座運勢。

白羊座 ▎需謹慎／宜情緒管理

諸事不宜，是需要慎重提出的建議。首先要妥善管理的將會是白羊們的情緒，心直可以，但嘴不能快。愛情、家庭、人際關係等事務，避開本月為宜。

金牛座 ▎需謹慎／宜借貸宜量力

謹慎理財是本月的重要課題，對於親友的借貸宜量力而為。搬家、入宅與修造等家庭事務，稍安勿躁為宜。走出家門，接觸大自然和群眾，具有開運的神效。

雙子座 ▎需謹慎／宜謹言慎行

謹言慎行，許多話不需要急於一時表達，許多抉擇也不適宜急著定奪。人言可畏，最好的趨吉避凶就是做好自己該做的事，管理好情緒與嘴巴。

巨蟹座 ▎需謹慎／宜轉移生活焦點

大環境不理想的本月，再加上事業運勢受到了影響，這是個以靜制動的月份。另外，需要謹言慎行，以免禍從口出。外出走走，轉移生活焦點是佳策良方。

獅子座 ▎需謹慎／忌賭氣式異動

六分鐘護一生，三分鐘顧平安。這是個不宜輕舉妄動的月份，尤其是忌諱情緒性的異動。多給自己三分鐘，保有一整年的平安。步步為營，事緩則圓。

處女座 ▎

偏財運出現戲劇性的變化，即是挑戰，也會是張力最強的位置。代表機會來了需要掌握，不過速戰速決卻是必要的策略。貴人與小人在一線之間，宜謹慎。

天秤座 ▎需謹慎／宜謹慎以對

大環境的不理想，天秤們也需要謹慎以對。首先，人多的地方謹言慎行，多看、多聽、多學習，少說話。其次是職場事務，遵從關鍵人的指示行動。

天蠍座 ▎

換個角度看世界，容易獲得不一樣的美。而換個心情接觸事情，處於瓶頸的事務則容易獲得化解。健康磁場不佳，事緩則圓，人緩則安。

射手座 ▎

一見鍾情是好事，但過於激情未必是好事，回歸現實面容易讓人從美麗的邂逅迷思中甦醒。投資求財也是如此，上個月逢高獲利，本月宜等待時機承接。

摩羯座 ▎需謹慎／宜降低應酬嚴守分際

家庭需要和諧，重要事務避之為宜。人脈磁場雖佳，不過還是需要嚴守分際，因為君子之交淡如水。投資理財運雖理想，不過還是就線論線為佳。

寶瓶座 ▎

衝動是忌諱，即便是理直氣壯，也需要以退為進的策略。財利運勢佳。工作方面值得努力，因為容易獲得預期中的肯定。愛情事務關懷就好。

雙魚座 ▎

上個月的謹慎，讓這個月的劫財星無法危害。投資求財更應審慎，一旦看不清楚盤勢，寧可觀察，也不宜貿然進場。本月以靜制動是理想的趨吉避凶。

(本文摘自陶文著《2020鼠年開財運賺大錢：易經論股鎖定最佳獲利點，風水造吉招財迎福好運到》，時報出版提供)

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