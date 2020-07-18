謝金河：這是我們一起見證的大時代

編按：1985年一樁動搖國本的經濟犯罪十信案， 當時不能說的機密案情，資深記者王駿以小說精彩解密。本文摘自新書《十信風暴》推薦序。

一九八○年代是我們一生中最豐富的年代，對於一個從校園走入社會的年輕人來說，這是世界巨變，也是機會最多的年代；我在一九八四年到《財訊》雜誌社上班，也目擊了人生最刺激，也是最具變化的年代。

一九八四年，我到《財訊》上班，一面在政大東亞研究所上課。我從政大企管系畢業，沒有報考政大企研所，卻考入了政大東亞所，當年只有一個衝動，是為了追逐鄧小平在一九七八年改革開放的「中國夢」，我預知從文革解放出來的中國必有一場巨大變化。

那個時候，我騎著摩托車到政大國關中心上課，每天去圖書館閱讀《文匯報》、《大公報》，甚至是《人民日報》，也看了很多被禁的雜誌，而且，也借出了馬列思想、毛澤東思想的簡體字版禁書，拿出來到外頭影印。我沒有出國唸書，卻埋首在中國改革開放的浪潮，思索著中國的出路。在八○年代，我心中有一個意識，相信中國經濟的大浪一定會起來。

另一邊，我目睹台灣社會的巨大變化，八○年代的精彩是台灣走過一段「台灣錢淹腳目」的時代。我在一九八四年到《財訊》上班，一九八五年日本與美國簽了《廣場協議》，這個協議一簽，日圓開始步上漫長升值之路。我一直都記得，在《財訊》上班的那一天，日圓兌美元是二六三．五比一，從這一刻開始，日圓一直不斷的升值，到了一九八九年日本發生泡沫經濟，日圓已升至七九．七五兌一美元。

在這個日圓升值的年代，新台幣也出現了精彩絕倫的巨大變化。當時的中央銀行總裁俞國華讓台幣每天升一分，在八○年代初期，新台幣兌美元從四○．六兌一美元，到了九○年新台幣居然升到二五．五六兌一美元。在這個台幣「一天升一分」的升值軌道下，熱錢湧入了台灣，於是台灣錢從淹膝蓋、淹肚臍、淹鼻孔，等錢淹到了鼻孔，台灣經濟也走完最美好的主升段。台商出走，台灣進入蟄伏的三十年，留在台灣的人只能眼睜睜看著中國的巨浪。

八○年代的前期還是蔣經國在執政，台灣爆發了美麗島事件後，一連串的要求政治民主化的開放浪潮一直沒有停止過，台灣也在開放黨禁、報禁中被巨浪推著走向民主化的道路。而在這個社會、政治、經濟巨變的重要一刻，台灣爆發了十信風暴，這是國泰蔡家金融版圖掀起的巨浪，《財訊》也因為十信的深入報導，從此奠定了在媒體業的地位，也是我跟王駿一起見證大時代的最重要交集。

一九八四年底，《財訊》有一篇十分重要的文章，我記得這篇文章的標題是〈蔡辰洲何去何從？國泰塑膠的過去、現在與未來！〉這篇文章分析了蔡辰洲的政商關係，也從國泰塑膠高負債，蔡辰洲從市場上借高利應急，預料國泰蔡家很可能出大事。

這篇文章在一九八四年十一月底出刊，沒想到在一九八五年農曆過年前夕，我記得是二月七日，十信出現擠兌風暴，這場金融大火燒向國泰信託、國泰人壽，那時候的財金經大檔頭是俞國華，在蔣經國充分操權下，俞國華從央行總裁到行政院長，央行由張繼正接棒，財長從徐立德，到陸潤康，再加上當時央行副總裁錢純，財政部次長何顯重，這些財經官員都成了《財訊》雜誌報導最熱門的人物。

那個時候王駿在工商時報採訪財政部新聞，李孟洲跑央行，一起跑財政部的還有中國時報的俞允之、新生報的吳克剛、中央日報的陳正毅，還有聯合報的林雨鑫，我們經常相約一起喝咖啡，一起跑十信的機關，這是我們一起見證的大時代。

十信風暴擠兌掀起台灣政經大鍋蓋，蔡辰洲那時是商業團體立委，他組成了十三兄弟幫，縱橫政壇，在立法院形成一股很大的政治勢力，連政戰系統的蕭政之、王昇都捲入其中，逼得蔣經國下令調查。

在十信風暴的吹襲下，台灣經濟面臨巨大傷害，那一年台灣的股市跌到六三六點，台灣的經濟前景看起來岌岌可危，很多人積極辦理移民，覺得台灣看不到明天的太陽，十信的擠兌風暴帶給台灣很大的信心危機。沒想到大危機也是大轉機，誰也沒想到一九八五年台股跌到六三六點，不到五年內，台股居然靠著熱錢推升房市與股市。

我記得在一九八五年底的《財訊》社論上，邱永漢先生信心十足地告訴大家「股市與房市，無論景氣好壞，將不斷的漲升！」我看到這個標題，內心覺得十分不可思議，那個時候台灣社會人心惶惶，大家對前途看法都很悲觀，股市、房市怎麼可能不論景氣好壞繼續漲升？

那個時候，我還是初出茅廬的實習生，卻這麼見識了一個大時代，大水淹台灣，也讓台灣創造出一個充滿巨大活力的蓬勃大時代。不過水漲，也會有水退的時候，到了一九八九年中國大陸發生六四天安門事件，這時台灣股市已漲到萬點，正朝著一二六八二邁進，此時經濟發展基期很高的台灣，開始有人把目光轉向結束文革，經過十幾年改革開放奠下良好基礎的中國大陸，這是台灣過去三十年的巨大變化。

十信是台灣經濟與政治發展中，非常重要起承轉合的點，那個時候，我們都是還不到三十歲的小夥子。王駿筆鋒銳利靈活，他每天駐守在財政部，永遠都有第一手的新聞，那個時候的《財訊》也很搶手，很多官員座車後都放著一本《財訊》，從這當中，大家也可以感受到當時《財訊》的威力。

這次王駿，又把那個時代他親眼目睹的十信寫成了小說，《財訊》與我也都入鏡了，讓我們一起重回一九八五年的熱鬧時代，大家捧著王駿的巨著，一起憶當年，這是很棒的享受。感謝王駿帶給我們滿滿的回憶，大家可以感受到那個時代的俞國華、徐立德、陸潤康、何顯重、張繼正、錢純，還有蔡辰洲、蔡辰男等國泰蔡家成員在風暴巨浪中的神靈活現，這是我們一起見證的大時代。

(本文摘自王駿著《十信風暴：台灣史上最大金融弊案》，鏡文學提供)

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