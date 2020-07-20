報禁時代搶獨家！十信弊案追追追

編按：1985年一樁動搖國本的經濟犯罪十信案， 當時不能說的機密案情，資深記者王駿以小說精彩解密。本文摘自新書《十信風暴》第十三章〈工商時報〉。

台灣還是戒嚴時期，許多行業都受管制。十信能坐大，是因政府管制金融業，各種金融事業執照有限，沒法子添增。同樣，新聞業也受管制，雜誌、通訊社容易申辦，報紙、電視、廣播電台，則是執照固定，只能有那麼多，無法增設。不但限制報館家數，每天所發行報紙頁數，也受管制，最多只能有三大張，十二個版。

此時，台灣經濟早已起飛，廣告需求大增，而報紙家數固定、版面固定，因而，無論是工商業者還是市井小民，要登個廣告，得求爺爺、告奶奶、託人情、講關係。如此一來，外頭就有個說法，說幾家報館印報機，其實就是印鈔機，機器一開，鈔票嘩啦嘩啦往裡頭賺。

報社當中，就數《中國時報》與《聯合報》最賺錢，兩家報紙還發胖擴展，成了報系。《聯合報》，另有《經濟日報》與《民生報》。《中國時報》，則有《工商時報》與《時報週刊》。中時與聯合，向來是死對頭，隔三差五，就在自家報紙上，吹自己是「第一大報」。只要一吹自己是第一大報，第二天，對頭保證回擊，說他們才是第一大報。

到底誰第一大報，言人人殊，沒個準答案。可以確定的是，《中國時報》與《聯合報》，其每日發行份數，都超過一百萬份。儘管每份報紙只有三大張，十二個版面，但報館卻是人力密集產業，養了大量人工。這裡面，有記者、編輯、校對、美術繪圖員、撿字工人、排版工人、印刷工人，雜勤工人、以及總管理處大量行政人員。其他，還有警衛、司機、清潔工，種類族繁不及備載。所有這些工作人員，只有行政人員白天上班，其他同仁，都是晚上上班。因而，白天報館有如死城，要到晚上，才活過來。

這一天，七十四年二月十一日，星期一，黃昏之後，天色慢慢暗了下來，到處都亮了燈。台北市萬華大理街一百三十二號，《中國時報》大本營，這時，報館員工逐漸進報社上班，白日裡人煙稀少，這時候，人氣漸旺。中國時報系，面積挺大，圍牆之內，自成格局，主樓是一棟四層長條老樓房，朝東背西，前頭是柏油地面停車場，後頭則是更大一片停車荒地。後頭這塊地，已決定起造新大樓，但此時尚未動工，還是停車荒地。

中時報系、聯經報系，這兩個死對頭報業集團，各自座落於台北市西區與東區。《聯合報》，早早就在忠孝東路四段，靠近基隆路口那兒，一連起造三棟大樓。這時，東區已然崛起，《聯合報》三棟大樓西南方斜對面，國父紀念館旁邊，已經劃出空地，準備興建台北市議會新廈。

至於《聯合報》大廈東南方斜對面，原來陸軍後勤司令部汽車基地保養處、聯勤四四兵工廠、眷村群，都已遷走，空出極大面積，將成為台北市明日新興與新星都會區。現在，這兒已經大興土木，建起了台北市政府新廈，以及世貿展覽館。

中時報系，則窩在萬華，附近有華西街風化區，街面上流氓多、流浪漢多、流鶯多，與東區完全兩樣。不過，中時報系大本營，卻是高牆環繞，自成一格，有個園區模樣，不似《聯合報》那樣，三棟大樓就臨街矗立。

這會兒工夫，記者跑完新聞，紛紛回到報社。無論是開車，或者騎摩托車，抑或走路步行，都得從大理街大門進報社。這當口，天色暗了下來，大理街《中國時報》大門那兒，警衛室裡，十三吋小螢幕彩色電視，正放著中視公司益智節目《大家一起來》。

那電視機雖小，音量卻挺大，就聽見主持人趙樹海魔音穿腦，邊拍手，邊高聲吼道：「大家一起來！」隨即，攝影棚裡現場來賓跟著鼓掌，吵成一團。就在這時候，《工商時報》財政記者小方，騎著野狼一二五摩托車，放慢速度，一個左轉，滑進了報社大門。

在報社後頭停好了摩托車，小方先趕緊到二樓員工福利餐廳，吃頓晚飯，然後，開工寫新聞。二樓餐廳，賣自助餐，擺了二十多張長條餐桌，這時幾乎都坐滿了。中間靠牆一桌，坐了六個人，全是《工商時報》採訪組同仁，年紀都在三十以下。這家報社，成軍至今不過六年多，報社年輕，報社記者也年輕。

這一夥六個記者，邊吃邊扯，聲浪不小。領頭那人，叫張海濤，是財金組召集人，正聽著身旁記者發牢騷。發牢騷記者，叫阿洲，跑金融路線，圓圓臉龐，油光滿面，嘴裡邊嚼邊說：「人家聯經系，事前都計畫好，打團體戰，《聯合報》與《經濟日報》緊密合作。哪像我們？《中國時報》和《工商時報》各幹各的，也不合作，也不通訊息。我總覺得，我們《工商時報》在時報系裡，好像後娘生的，出去跑新聞，都矮《中國時報》記者一截。」

阿洲話才說完，跑社會、司法路線記者油脂小生接著話碴子道：「你們知道嗎？聯經報系記者每天回報社，都可以領一張餐券，價值五十塊錢，去頂樓餐廳，吃一份客飯，點一道現場熱炒菜。像現在，我們六個人，如在聯合報系，就可以點六道熱炒，吃得多過癮。人家每月薪水、採訪獎金、福利，都比我們好。你們知道嗎？他們那五十塊錢餐券，如果不去餐廳吃掉，竟然可以拿去搭計程車，抵用五十塊錢車資。」

一旁，財政記者小方為報社開脫道：「人家那熱炒，可是容易吃的？我們時報系，不怕漏新聞，若漏新聞，再去跑一條獨家新聞回來即可。聯經報系不是這樣，他們比報，比得瘋狂，只要我們這兒登了雞毛蒜皮一條小獨家，他們那兒，就會一大早打呼叫器，把記者吵起來，質問記者，今天為何漏了這條新聞？他們那日子，比起我們，苦多了，那客飯，不吃也罷，還是吃吃時報福利餐廳自助餐算了。」 說到這兒，話題轉入新聞。自今天起，十信停業三天，原本，財政部宣布，就是三天完全停業。後來，考慮正規客戶存款、提款需求、票據交換需求，這停業就打了折扣，變成停止放款，其他業務照舊。因而，今天十信鬧了大擠兌，這一桌子六個人，除了海濤是召集人，沒去跑新聞外，其他五人，都在外頭蹦了一整天，裝了一肚皮新聞。

(本文摘自王駿著《十信風暴：台灣史上最大金融弊案》，鏡文學提供)

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