重返十信風暴前夕 你不知道的七海官邸現場

編按：1985年一樁動搖國本的經濟犯罪十信案， 當時不能說的機密案情，資深記者王駿以小說精彩解密。本文摘自新書《十信風暴》第一章〈七海官邸〉。

自這一年六月，俞國華擔任行政院長後，幾乎每星期六下午，都會輕車簡從，座車直駛七海官邸後門，由後面直接進入強人寢室。每星期六下午的會面很少中斷，除了俞國華出國訪問，或者強人剛好身體不適，兩人通常都會在星期六下午，在強人寢室會面。

這一天，俞國華座車緩緩駛進七海官邸，剛往後門那兒繞過去，不巧，同樣一輛黑頭車，卻從官邸後頭，往外開出。兩輛車，那輛出，俞國華這輛進，兩車交會之際，車速同時放慢，俞國華朝那車細看，前頭司機是個禿子，後座坐的是誰，卻看不清楚。這時，就聽司機老卞自顧自說：「那是翁局長的車。」俞國華一時不解，操著浙江奉化腔問道：「哪個翁局長？」

老卞答道：「調查局，翁文維，翁局長。我沒看到翁局長，但我認識他司機，羅光頭，腦袋上沒一根毛，以前在五十二軍，和我在駕訓隊睡上下舖，熟朋友。」

說話之際，老卞已把車子穩穩停在七海官邸後頭，侍從開了門，俞國華熟門熟路，進了強人臥房。強人身體大不如前，只要回到官邸，多數時間，都是躺在床上。那張床，可以搖起來，睡覺時放平；睡醒了，搖起來，半坐半躺。此時，調查局長翁文維剛走，侍從人員送進一碗銀耳蓮子湯，強人斜倚搖起床上，一口口細細啜著蓮子湯。見俞國華進來，強人放下碗，輕輕嘆了口氣：「嗐，連碗甜湯都不讓喝。這蓮子湯，竟然是平淡無味，難吃啊！」

俞國華笑了笑，拉了張椅子，逕自坐在強人床旁。強人抹抹嘴，繼續言道：「你看到沒有？電視台晚上歌舞節目，胡攪瞎搞，弄出個什麼七先生，戴副大眼鏡，嘴裡撐了大暴牙，提著把雨傘，拎個公事包，穿著雙黑雨鞋，裝瘋賣傻，胡言亂語。這和當年那大俠歐陽德，有什麼差別？」

幾年前，有家電視台播個連續劇，裡頭有個角色，叫怪俠歐陽德，反穿羊皮襖，蓄兩撇八字鬍，戴個黑框眼鏡，手裡拿根旱煙管，言語滑稽，動作古怪，收視率頗高。當時，強人正值盛年，當著行政院長，不高興這角色，一聲令下，就禁了這檔連續劇。幾年之後，電視上又出了個「七先生」，也是風靡一時，強人看了，頗不高興。俞國華見強人生氣，趕忙接碴道：「我待會兒要新聞局給電視公司打電話，關照一聲，要他們收斂點。」

強人輕輕彈嗽兩聲，喊來侍從，把床再搖高點，並收走半碗沒喝完蓮子湯。強人瞧著俞國華道：「我要他們告訴你，準備十信卷宗，說明案情。你準備好了吧？」

俞國華聞言，彎身伸手，提起椅旁公事包，取出厚厚一疊卷宗。重要內容，在卷宗最上面，央行舊屬寫了一份簡要節略。俞國華不知強人為何追究十信，更不知是哪位耳報神，向強人通了訊息，說是十信污七八糟爛帳一堆。他曉得，強人御下有方，情治網絡綿密，機要訊息來源不拘路數，四面八方，都有匯報管道。他為強人父子當差半世紀，向來奉命唯謹，低調小心辦事，強人要他說明十信案情，他就按部就班，老老實實，報告十信景況。

這台北十信，為蔡家產業，眼前由第二代蔡辰洲當家。這人手裡頭除了十信之外，還有眾多事業，自六十八年以降，十信弊端百出，行徑離譜，囂張至極。主管官署財政部、台北市財政局不是沒處置，不過，處分太輕，彷彿就是給十信撓撓癢、搔搔胳肢窩、抓抓手指頭，公文來，公文往，一堆處置辦法，卻從來不曾認真嚴辦。以致於，遷延日久，養癰貽患，膿包愈腫愈大，只差沒戳破。要是真戳破，則必然膿血四溢，潰爛一片。 俞國華細說從頭，把十信人頭貸款、超額貸款、估價不實、重複抵押、挪用社款諸般症狀，一一向強人報告。 總結來說，蔡辰洲除了掌管十信之外，還有個企業集團，統稱為「國泰塑膠關係企業」。這一大家子企業，許多並非蔡辰洲自創，而是以「吃倒帳」方式，所併吞納入。這些企業，當初就經營不善，向十信借款後，還不出貸款，加上體質虛弱，虧損嚴重，就被蔡辰洲吃下，納入自家旗下集團。這些企業先天不良，後天失調，很難經營。蔡辰洲為了維持這些企業，想方設法蒐羅資金。 1985年蔡辰洲涉十信案。圖／中時報系資料照

一開始，是用國泰塑膠公司名義，向民間調度頭寸，以高利吸收存款，年利率高達二四％，而一般銀行定期存款利率，則為六％左右。蔡家家大業大，民間游資見是蔡辰洲吸收存款，認為蔡家招牌夠硬，不會倒帳，故而資金蜂擁而來。

說到這兒，俞國華稍微遲疑，停頓了幾秒鐘，瞧瞧強人臉色，之後，慢吞吞低聲言道：「外頭一直有傳言，說是有黨政軍高級幹部家眷，貪圖高利息，在國泰塑膠那兒，存放了大筆資金。只不過，到底是哪些人？存放了多少資金？還沒有掌握明細名單，也沒有明確證據，就是傳言而已。」

強人聞言，面色如常，看不出喜怒。於是，俞國華繼續往下稟報。

蔡辰洲經由國泰塑膠，以高利吸收民間游資，挹注集團企業所需，等於是飲鴆止渴。大環境不好，景氣差，拿這些資金輸血救命，源源不絕投入各關係企業，只能勉強續命，無法改善體質。時間一久，不但關係企業依舊需要資金挹注，已投入資金更須支付鉅額利息。如此這般，兩頭壓擠，蔡辰洲兩三年內，即告捉襟見肘。

之後，蔡辰洲就把十信當成聚寶盆，不斷將十信資金往外挪移，持續掏空十信。挪用、掏空方法很簡單，就是利用國泰塑膠集團旗下各家企業員工，當作人頭，再拿不值錢土地當抵押品，向十信套出大量資金。甚至，到了後來，連抵押品都省了，直接勾結舞弊，搬運十信現金。十信違規放款存在多年，但這幾年急遽加劇，原因就是蔡辰洲拿十信當活水源頭，去救那一籮筐無底洞關係企業。

俞國華說得明白，強人聽得清楚。強人愈聽，眉頭愈皺，待俞國華告一段落，強人問道：「一家信用合作社，這樣胡弄瞎搞，難道沒王法了，怎麼主管單位沒出手制止？」

就此，俞國華又細細解釋信用合作社管理制度，說是財政部、台北市政府財政局為行政主管官署，而台灣省合作金庫，則是上級業務督導單位。因而，這裡頭就扯上了財政部、省政府、市政府，大家都有分。

強人沉默片刻，想了想，張口就問到了要害：「是誰去檢查？」

俞國華答道：「財政部與台北市財政局，雖然是主管官署，但都沒有檢查人力。我們中央銀行，有個金融業務檢查處，有專人負責檢查銀行與保險公司，如果查到弊病，就行文財政部金融司，由財政部做處分。至於信用合作社，則是委託台灣省合作金庫，派人檢查。查到弊病，也是行文財政部、財政局，由這兩單位去處分。」

強人皺著眉頭道：「怎麼亂七八糟的，檢查與處分竟然由不同單位管？」

俞國華有點尷尬道：「說得也是，這是多少年傳下來的制度，的確不合理。」

強人續問：「那麼，就說說這幾年來，查到了什麼問題？」

俞國華定了定神，低頭看著卷宗節略，慢慢唸了幾段。

「七十一年八月，台北市財政局建請財政部，勒令十信停辦非社員存款業務半年。財政部金融司同意，簽報部長，卻被退回。又簽報，又退回。前後，金融司簽報三次，遷延達四個月，財政部長徐立德才勉強判准。」

「七十一年十月，中央銀行與財政部聯手檢查十信，發現違規放款繼續增加。嗣後，財政部金融司上簽呈，建議改組十信理事會，責令蔡辰洲不得代行理事主席職位。簽呈送上去，部長室退回。又送，又退回。幾經周折，最後決定，不改組十信理事會。」

「七十二年三月一日至五日，合作金庫檢查十信業務，發現違規放款繼續暴增，輾轉呈報財政部，部長徐立德依舊束手，未採取必要措施。」

「七十二年四月九日，台北市財政局以機密函件，稟報財政部，言及十信違規行徑愈發猖狂，肆無忌憚，財政局已無力以常規法令，約束十信。故而，台北市財政局擬具四項方案，建請財政部擇取採行。這四項方案包括：一、解除十信全體理事職權。二、解除現任理事主席職權。三、勒令十信停止無擔保放款業務。四、由財政部派員，進駐十信，強制接收放款業務，防止違規放款繼續惡化。」

「嗣後，財政部金融司根據財政局密文，擬具公文，呈報部長徐立德，建議採取第三、第四兩項措施，同時，也解除十信理事蔡辰洲職務。財政部金融司是項建議，往上呈報之後，為部長徐立德否決，未採行任何處置，放任十信情勢繼續惡化。」

俞國華連讀數宗檔案，還要繼續往下唸，卻為強人伸手止住：「夠了，曉得了，這就是五鬼搬運。當年，我在上海打老虎，打的就是這類金融老虎。那時，局面艱困危險，奸商囤積居奇，打不勝打。沒想到，如今台灣局面安定，竟也有這種五鬼搬運。聽你連續講了幾件公文，這徐立德，他是怎麼搞的？真的可惡，要是照財政局、金融司所擬方案，早早下辣手，重辦十信，現在怎麼會搞成這樣局面？」

俞國華見強人發脾氣，噤聲不語，緩了緩，稍待片刻，這才又長話短說，做出總結道：「概略而言，十信從民國六十八年就有重大違規行為，在那之後，直到現在，五年之間，包括財政部、中央銀行、台北市財政局、台灣省合作金庫，都知道有問題，也都揭發了問題，也都勒令十信改進。不過，十信依然故我，犯行愈來愈嚴重，而各財金部門始終沒有採取強硬決斷措施，徹底阻止十信犯行。」

講到這兒，俞國華想到，他長期擔任央行總裁，現在又是行政院長，這事情，自己怎麼樣都脫不了干係。因而，他接著自責道：「當然，我長期擔任央行總裁，也須擔負部分責任。」

沒等他說完，強人搖搖手道：「不關你的事，你在阿爹與我身邊，待了幾十年時間，我曉得你乾淨。」

強人接著又道：「三年前，民國七十年底，碰上第二次能源危機，局面有點悶，所以，我同時換掉財政、經濟兩部部長。其實，原來那兩個部長，都是誠篤老實之輩，只因作風刻板，墨守成規，為了弄點新氣象，所以，換掉二人。徐立德這人，聰明伶俐，那時，為了培養國家幹部，辦了國家建設研究班，他是第一期第一名畢業，能力、學養都出色，因而，那次派他去當財政部長。」

「聽你這樣說，來來飯店俱樂部的事情，應該是真的了。早知如此，去年內閣改組，就該把他換下去，不該讓他當完財政部長，又去經濟部，當經濟部長。」

強人所言，來來飯店俱樂部之事，俞國華也早有耳聞，此時聽強人提起，曉得徐立德這下要倒楣了。俞國華心裡還是不明白，為何強人今天要算十信總帳？看樣子，強人打算戳破這膿包。

俞國華悶然不語，腦海裡卻驀然靈光乍現，想到剛才進來之際，調查局長翁文維才離開，莫非，強人已有布置，打算徹底割掉十信這毒瘤？

(本文摘自王駿著《十信風暴：台灣史上最大金融弊案》，鏡文學提供)

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