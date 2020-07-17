照鏡子練英文 鏡子越大信心越多

面對鏡子自言自語，最大的優點是，可以增加講話的自信與權威。

在學英文的過程，我們都會想到跟朋友「合作」，比如說我讀北一女時，每個星期三是「英文日」，我跟同班同學田田都會用英文練習conversation。有的人則可能會想找老外聊天，方法很多。不過，如果你找不到伴練習英文，怎麼辦？自言自語學英文可以嗎？這也未嘗不可，但是要看場合。

照鏡子自我練習



在電影情節中，經常會有男主角向女主角求婚的畫面。通常，男主角都會事先在鏡子前面演練一番：手拿鮮花，再看看領帶打得正不正，頭髮、儀態沒問題之後，才開始自言自語練習求婚的台詞。一次不行，再練兩次、三次，直到完全滿意才敢放心出門。我覺得這就是「自言自語學英文」的最佳模式──在家裡對著鏡子講英文。



為什麼自言自語講英文就得待在家裡？難道不能在公共場合講英文嗎？



沒有人說不可以，只是，我想你或許也有這樣的經驗：走在馬路上，如果迎面而來的人一邊走路一邊講話，而且只有一個人，恐怕大家都會立即「讓路」，閃得遠遠地。為什麼？你心裡一定會以為對方是瘋子，對不對？所以，如果你不想被當作是一個「講外國話的瘋子」，就請你乖乖地待在家裡自說自話吧！



我第一次面對鏡子講英文，大概是在高中。記得我好像講到一句I don’t think so.的時候，看到鏡中的我，差點兒驚叫起來，原來我突然發現，怎麼自己的樣子變得那麼醜！嚇得我趕緊改變好幾種音調，又換了語多pose，才繼續練習講英文。

鏡子越大，信心越多



面對鏡子自言自語，最大的優點是，可以增加講話的自信與權威。



講話其實也有「姿勢」的。有的人習慣兩手插在口袋裡講話，有的人則喜歡雙手緊抱著自己講話，有的人一手插腰講話，另一隻手則在空中比來比去。即使是講英文也是如此，尤其是講不熟悉的語言時，有的人不知如何是好，雙手不曉得該放哪裡，視線也不知道該看誰，最後只好「認罪」──低著頭看自己的雙腳。



如果你也有這樣的「毛病」，那麼不妨先面對著鏡子練習講英文。最好是大面的穿衣鏡，可以看到整個人。剛開始在鏡中看到自己，會覺得怪怪的，很不自在。一回生二回熟（何況那是你自己），然後，聽聽自己的發音標不標準，再看看「對方」的態度是不是不自然，一直練習到「兩個人」都很自然為止。



我讀哥大的時候，上課前都會先在家「彩排」課堂上要問的問題，也是對著鏡子練習的。你可不要小看，在課堂上站起來問一個問題的動作喔！這還是有學問的呢！因為我老是覺得鏡子裡面的我，看上去總是一副很「遜」的模樣，於是乎就聯想老師一定不喜歡笨學生，認為我不用功，分數也會給得比較少。所以，我就會站在鏡子前面一練再練，只為了在課堂上問問題時，能有好表現，讓老師留下好印象。



一到暑假，哥大有一些大學部的女學生會到研究所來修課，我發現她們都打扮得非常時髦，眉毛刷得很有個性，頭髮是梳側一邊型的，講話好有味道，跟布魯克‧雪德絲年輕時差不多。跟她們一比較，我就感到自己很老土，於是又回家猛照鏡子，不但看看自己的眉毛，也學學她們講話的神態。哇！怎麼味道差那麼多！我就會趕快回想她們是怎麼講的──眼神低低的，頭側向一邊，挑一挑眉毛，我就會跟著有樣學樣。我這樣做不是想讓自己「變美」，而是希望講話時更有自信。

照鏡子才能看到自己的缺點



也許會有人質疑照鏡子講英文的方法，但我仍然堅持自言自語學英文，就一定要面對著鏡子。因為這樣可以看看自己的表情、嘴型對不對，聲音聽起來自不自然、標不標準，這樣才真的對自己有幫助。否則，你也可以躺在床上自言自語學英文，但這只能算是「囈語」，效果有限。



我知道，除了我自己，某些新聞主播也是拿著稿子面對鏡子講話，再修正自己的缺點。例如聲音不夠大聲、講不清楚、坐姿不夠挺等等，都是靠這個方式來自我要求。

TIPS



面對鏡子講話，可以先拿英文書或報紙來念，習慣了之後再試著自己講。

如果你真的想在公共場合自言自語練習英文，請挑選最佳時刻──沒人的時候。

(本文摘自張雅琴著《今天不挑戰，和張雅琴開心學英文》，圓神出版提供)

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