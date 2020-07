注音符號硬記！張雅琴曾用最笨的方法學英文

學英文絕非一蹴可幾,更別妄想一步登天,若抱著此種錯誤的想法,成功的大門絕不會為你而開。

起步的階段總是最辛苦的,為了記住發音,我曾以中文的注音符號來練習念英文單字,對初學的我來說,的確幫助不小。國中三年,英文成績沒有很差,但也不是頂尖,只維持在中等程度,不好不壞。

直到上高中,我的英文能力才突飛猛進。

蕭聖雪,一個令我難以忘懷的名字,她是我高一上學期的英文老師,我非常慶幸能遇到她。至今我仍清楚記得她的模樣:個子小、年紀大,戴著一副和電視演員倪敏然演的「七先生」相似的深度近視眼鏡,鏡片看起來一圈一圈的。 她用全英文教英文,課堂上絕不說中文,對才高一的我們來說,自然非常吃力。於是,有很多同學回家後向父母訴苦,愛女心切的家長們,便出面向校長反映此事,他們的理由是:我的孩子英文已經不好了,整堂課都聽英文一定聽不懂,如此學習效果只會更差。校長只好找蕭老師來詢問原委,經蕭老師解釋她的用意與教法,並負責與家長溝通後,校長也就不再干涉。

之後蕭老師寫了一封信,影印發給每個同學帶回家給家長看,內容大抵是表明自己教學方式對學生的益處,可惜還是有不少家長把孩子轉到別班上課。當然,不可否認地,這種教法對學生來說,剛開始會很辛苦,但對聽力與發音的訓練,卻能奠定相當扎實的根基。而且會多國語言的蕭老師,英文發音非常正確,一旦聽習慣之後,效果是加倍的。

從蕭老師身上,我學到的不只是英文,還有一種擇善固執、堅持到底的精神。只要你認定是對的事,不管別人如何批評與阻撓,也要埋頭苦幹去做。當然,從蕭老師那兒,我也學到了許多增強英文能力的方法。

我開始聽ICRT,聽不懂是很正常的,但總能聽會一些簡單的單字。我還背過字典,從A開始,一個字、一個字背,還沒全部背完,我的英文就已經相當好了。

除此之外,我跟ICRT還有另一段淵源。我在政大新聞系的時候曾經在ICRT實習,他們本來不收台灣人的,全部都是美國人,而且裡面規定很嚴格,不能講中文,不過我那時候去的時候考試成績不錯,加上只是實習,所以破格錄取。這段時間讓我最震撼的是,我以為自己英文很好,不過進去之後發現他們打出來的文章我竟然讀不來,因為全部都是大寫的,我平常看慣小寫,大寫變成需要轉換,常常被卡住,但又需要在短時間內整理好新聞,壓力很大,不過經過那段時間的訓練,現在就完全沒問題了,這也是個難忘的經驗。

在當年,ICRT是學英文免費又快速的工具,不過隨著時代發展,訊息太多,這已經不是主流的學習方式了。我現在推薦的是CNN,它是二十四小時的新聞頻道,可以取代ICRT。而且我採訪波斯灣戰爭的時候曾經接觸過CNN的人,感受到他們對於新聞報導的專業與嚴謹,內容用詞也不會過於艱澀。

唱歌學英文,對於訓練自己正確發音也是一種很有效的方法。我很喜歡聽,也愛唱西洋歌曲,因此從國中開始就養成K書時聽收音機的習慣。我尤其喜歡聽純粹播放西洋歌曲的節目,沒有主持人喋喋不休的干擾,直到現在,我仍然喜歡那種功能簡單的小型收音機,聽的也是純音樂節目。因為有興趣,自然會跟著唱,並學習歌手的咬字與唱腔。但是沒有錢買專輯,並不清楚歌手在唱什麼,我就會向同學借歌詞,了解涵義後,再對照著唱,兩遍就可以把歌詞全部背起來,就這樣我學會很多首Bee Gees的歌。「你會這樣唱,自然就會這麼說」—我發現這種方法真的很管用。唱歌學英文,能有效地幫助抑揚頓挫的正確發音和講完整的句子,而且能訓練自己順利流暢地把每個單字發音連貫起來,而不是一個音、一個音地念句子。

像現在我跟導播對稿子的時候都會再念一遍,這時候我會念我自己的自然語法,就是說,咦?這個好像不是這樣念,那就多念兩遍,還是不順就趕快去查,果然發現文法有點問題。我發現自己多年前學的英文已經內化了,念出來就會直覺到可能不太對勁,仔細想想,奇怪,我沒學過這個文法,為什麼知道這樣的念法不對呢?我在美國讀書時的大量會話的確有蠻大的幫助,另一個原因就是唱歌學英文了。流暢的曲調讓文字朗朗上口,也同時讓你自然而然懂得文法。但這個也有例外,有一些比較rap的歌曲,文法就不一定是正確的。我學的是比較傳統,像〈草原上的屋子〉(Little House on the Prairie)或是〈鄉間小路帶我回家〉(Take Me Home, Country Roads)〈丹尼男孩〉(Danny boy)那些老歌,文法就不會出錯。

還記得當初為此還跟爸爸爭取很久,他問我:「妳學英文一定要買那個嗎?」我說,一定要。其實我分不清楚自己是喜歡老歌還是喜歡學英文,總之爸爸最後還是讓我買了,幸好我也沒有辜負他,聽著卡帶搭配著一本一本的歌詞,讓我英文打下了很好的根基。

大學時代,曾有朋友認為我的英文聽不出來是華人講的,而以為我是美國長大的ABC。在美國求學時,也有外籍友人誤認我來自奧勒岡州,我不知道為什麼,但是我的流利英文,都是高中時辛苦扎下的基礎。

除了有好的老師、好的方法之外,最重要的還要下定決心。學英文絕非一蹴可幾,更別妄想一步登天,若抱著此種錯誤的想法,成功的大門絕不會為你而開。我不是天才,為了學好英文,我自認付出很大的代價。

高中時,班上同學幾乎都會買英文教學錄影帶、錄音帶、西洋歌曲、英文九百句等課外的輔助教材,可是因為父親不讓我買,我只好厚著臉皮向同學借,還得看人家的臉色,在幫她們做值日生、掃廁所等各種交換條件之下,她們才點頭答應下課十分鐘時借我。也因為時間有限,一借到我就拚命抄,能抄多少是多少,抄到就算賺到的。

我還利用中午的打掃空檔學英文。那時我負責的清潔區域是一棟很老舊的倉庫,裡頭存放了許多舊書,當我發現其中有些硬皮(所謂的精裝本)的原文故事書時,有如發現新大陸般興奮,於是我想到可以利用掃完後的時間看,但因時間有限且愛不擇手,便打算借回家好好欣賞。當我向管理這些書籍的老師報告後,她說:「依規定是不能外借的,不過看妳那麼喜歡,妳就拿去看吧!」午休時刻,當同學都在睡覺時,我把書藏在抽屜裡偷偷地看,就這樣看完了《湯姆歷險記》。後來因為學校要把一些太過破爛的書處理掉,那位老師便將幾本要丟棄的故事書送給我,那種快樂的感覺真是無法言喻!這些書,至今都還擺在我的書架上。

張雅琴著《今天不挑戰,和張雅琴開心學英文》,圓神出版提供

(本文摘自張雅琴著《今天不挑戰,和張雅琴開心學英文》,圓神出版提供)

