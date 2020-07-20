注音符號硬記！張雅琴曾用最笨的方法學英文

學英文絕非一蹴可幾，更別妄想一步登天，若抱著此種錯誤的想法，成功的大門絕不會為你而開。

起步的階段總是最辛苦的，為了記住發音，我曾以中文的注音符號來練習念英文單字，對初學的我來說，的確幫助不小。國中三年，英文成績沒有很差，但也不是頂尖，只維持在中等程度，不好不壞。

直到上高中，我的英文能力才突飛猛進。

蕭聖雪，一個令我難以忘懷的名字，她是我高一上學期的英文老師，我非常慶幸能遇到她。至今我仍清楚記得她的模樣：個子小、年紀大，戴著一副和電視演員倪敏然演的「七先生」相似的深度近視眼鏡，鏡片看起來一圈一圈的。 她用全英文教英文，課堂上絕不說中文，對才高一的我們來說，自然非常吃力。於是，有很多同學回家後向父母訴苦，愛女心切的家長們，便出面向校長反映此事，他們的理由是：我的孩子英文已經不好了，整堂課都聽英文一定聽不懂，如此學習效果只會更差。校長只好找蕭老師來詢問原委，經蕭老師解釋她的用意與教法，並負責與家長溝通後，校長也就不再干涉。

之後蕭老師寫了一封信，影印發給每個同學帶回家給家長看，內容大抵是表明自己教學方式對學生的益處，可惜還是有不少家長把孩子轉到別班上課。當然，不可否認地，這種教法對學生來說，剛開始會很辛苦，但對聽力與發音的訓練，卻能奠定相當扎實的根基。而且會多國語言的蕭老師，英文發音非常正確，一旦聽習慣之後，效果是加倍的。

從蕭老師身上，我學到的不只是英文，還有一種擇善固執、堅持到底的精神。只要你認定是對的事，不管別人如何批評與阻撓，也要埋頭苦幹去做。當然，從蕭老師那兒，我也學到了許多增強英文能力的方法。

我開始聽ICRT，聽不懂是很正常的，但總能聽會一些簡單的單字。我還背過字典，從A開始，一個字、一個字背，還沒全部背完，我的英文就已經相當好了。

除此之外，我跟ICRT還有另一段淵源。我在政大新聞系的時候曾經在ICRT實習，他們本來不收台灣人的，全部都是美國人，而且裡面規定很嚴格，不能講中文，不過我那時候去的時候考試成績不錯，加上只是實習，所以破格錄取。這段時間讓我最震撼的是，我以為自己英文很好，不過進去之後發現他們打出來的文章我竟然讀不來，因為全部都是大寫的，我平常看慣小寫，大寫變成需要轉換，常常被卡住，但又需要在短時間內整理好新聞，壓力很大，不過經過那段時間的訓練，現在就完全沒問題了，這也是個難忘的經驗。

在當年，ICRT是學英文免費又快速的工具，不過隨著時代發展，訊息太多，這已經不是主流的學習方式了。我現在推薦的是CNN，它是二十四小時的新聞頻道，可以取代ICRT。而且我採訪波斯灣戰爭的時候曾經接觸過CNN的人，感受到他們對於新聞報導的專業與嚴謹，內容用詞也不會過於艱澀。

唱歌學英文，對於訓練自己正確發音也是一種很有效的方法。我很喜歡聽，也愛唱西洋歌曲，因此從國中開始就養成K書時聽收音機的習慣。我尤其喜歡聽純粹播放西洋歌曲的節目，沒有主持人喋喋不休的干擾，直到現在，我仍然喜歡那種功能簡單的小型收音機，聽的也是純音樂節目。因為有興趣，自然會跟著唱，並學習歌手的咬字與唱腔。但是沒有錢買專輯，並不清楚歌手在唱什麼，我就會向同學借歌詞，了解涵義後，再對照著唱，兩遍就可以把歌詞全部背起來，就這樣我學會很多首Bee Gees的歌。「你會這樣唱，自然就會這麼說」—我發現這種方法真的很管用。唱歌學英文，能有效地幫助抑揚頓挫的正確發音和講完整的句子，而且能訓練自己順利流暢地把每個單字發音連貫起來，而不是一個音、一個音地念句子。

像現在我跟導播對稿子的時候都會再念一遍，這時候我會念我自己的自然語法，就是說，咦？這個好像不是這樣念，那就多念兩遍，還是不順就趕快去查，果然發現文法有點問題。我發現自己多年前學的英文已經內化了，念出來就會直覺到可能不太對勁，仔細想想，奇怪，我沒學過這個文法，為什麼知道這樣的念法不對呢？我在美國讀書時的大量會話的確有蠻大的幫助，另一個原因就是唱歌學英文了。流暢的曲調讓文字朗朗上口，也同時讓你自然而然懂得文法。但這個也有例外，有一些比較rap的歌曲，文法就不一定是正確的。我學的是比較傳統，像〈草原上的屋子〉（Little House on the Prairie）或是〈鄉間小路帶我回家〉（Take Me Home, Country Roads）〈丹尼男孩〉（Danny boy）那些老歌，文法就不會出錯。

還記得當初為此還跟爸爸爭取很久，他問我：「妳學英文一定要買那個嗎？」我說，一定要。其實我分不清楚自己是喜歡老歌還是喜歡學英文，總之爸爸最後還是讓我買了，幸好我也沒有辜負他，聽著卡帶搭配著一本一本的歌詞，讓我英文打下了很好的根基。

大學時代，曾有朋友認為我的英文聽不出來是華人講的，而以為我是美國長大的ABC。在美國求學時，也有外籍友人誤認我來自奧勒岡州，我不知道為什麼，但是我的流利英文，都是高中時辛苦扎下的基礎。

除了有好的老師、好的方法之外，最重要的還要下定決心。學英文絕非一蹴可幾，更別妄想一步登天，若抱著此種錯誤的想法，成功的大門絕不會為你而開。我不是天才，為了學好英文，我自認付出很大的代價。

高中時，班上同學幾乎都會買英文教學錄影帶、錄音帶、西洋歌曲、英文九百句等課外的輔助教材，可是因為父親不讓我買，我只好厚著臉皮向同學借，還得看人家的臉色，在幫她們做值日生、掃廁所等各種交換條件之下，她們才點頭答應下課十分鐘時借我。也因為時間有限，一借到我就拚命抄，能抄多少是多少，抄到就算賺到的。

我還利用中午的打掃空檔學英文。那時我負責的清潔區域是一棟很老舊的倉庫，裡頭存放了許多舊書，當我發現其中有些硬皮（所謂的精裝本）的原文故事書時，有如發現新大陸般興奮，於是我想到可以利用掃完後的時間看，但因時間有限且愛不擇手，便打算借回家好好欣賞。當我向管理這些書籍的老師報告後，她說：「依規定是不能外借的，不過看妳那麼喜歡，妳就拿去看吧！」午休時刻，當同學都在睡覺時，我把書藏在抽屜裡偷偷地看，就這樣看完了《湯姆歷險記》。後來因為學校要把一些太過破爛的書處理掉，那位老師便將幾本要丟棄的故事書送給我，那種快樂的感覺真是無法言喻！這些書，至今都還擺在我的書架上。

張雅琴著《今天不挑戰，和張雅琴開心學英文》，圓神出版提供

(本文摘自張雅琴著《今天不挑戰，和張雅琴開心學英文》，圓神出版提供)

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