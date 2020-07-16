巴菲特投資法的高年級實習生 股市冒險之旅

投資與人生的道理其實是相通的，而且必須一以貫之。

巴菲特認為每個人一生大概可以看到七次黃金從天上掉下來，例如2008年的金融海嘯。最近的2020年全球疫情引爆股市泡沫，又是一次財富重分配的機會，面對百年罕見的世界變局，如果能將本書融會貫通，培養獨立思考的判斷能力，建構自己的投資哲學，藉以擬定攻守兼備的投資策略，十年後的你會感謝現在危機入市的自己。

有幸身為學習巴菲特投資法的高年級實習生，我希望以本書拋磚引玉，將有緣人引進股神的智慧殿堂。至於進入寶山能否滿載而歸，就靠個人修行。

在說明本書的緣由和大綱前，先報告一下我的股市冒險之旅。

第一人生：投資自己

台灣科技業大起飛的年代，我剛好恭逢其盛，退伍就進入電子業打拚。感謝老闆的肯定與賞識，每年薪水一直加，分紅配股一直發，一路做到負責整個事業部的部長職位。在職場的十年，全心全力投入工作，我也樂在其中，然而這段期間只有投資自己，沒時間投資股票。

後來因為公司逐漸以代工為主，淡出我個人較有熱情的自有品牌生意，加上間接受到蘋果創辦人賈伯斯在史丹佛大學演講的啟發，我毅然辭去這份錢多事多離家近的好差事，聽從自己內心的聲音，放棄符合他人期望的人生。

第二人生：追求自我

離開職場後，我希望做點令人感動的事，因緣際會投入攝影領域。當時我認為台灣最厲害的攝影大師是柯錫杰老師，於是向他毛遂自薦，在他的工作室邊打雜邊見習。

這段期間，我也著迷於二十世紀最偉大藝術家畢卡索（Pablo Picasso）的創作，於是就自取了「Picasso」這個英文名字，加上因為我姓胡，所以就簡稱「畢卡胡」。後來覺得自己對攝影的熱情與投入遠遠不及攝影大師，又發現手上的前公司股票上市後翻漲數倍，就轉念想說自己的MBA與電子業的學經歷應該可以在股市發揮所長。誰知道，現實與想像相差十萬八千里。

複雜的事情簡單做，就是專家

剛開始學習投資，我直接在股市橫衝直撞，囫圇吞棗許多投資大師的著作，也大膽涉獵各種投資工具，不管技術面、籌碼面與基本面分析都「面面俱到」，當沖、權證及融資券都輕率嘗試。我就像拿著火把在彈藥庫奔跑，還好命大，在股市倖存至今。

投入股市沒多久，就遇上2008年的金融海嘯，持股好像每天一輛車掉到海裡，那時候都不敢讓家人知道。但愈是這樣，我愈要把事情搞清楚，天天埋首書堆與財報找答案，深信市場終究會還好公司一個公道，心情因此愈來愈篤定。很幸運地，隔年我的股票投資就轉虧為盈，化險為夷。

在股市打滾多年，走過許多冤枉路，讓我領悟到投資還是簡單比複雜好，長期比短期好，少做比多做好。後來逐漸以價值投資為重心，並師法全世界最偉大的投資家—華倫．巴菲特，將股神的投資哲學奉為圭臬。就像李小龍說的：「我不害怕練過一萬種踢法的人，但我害怕一種踢法練過一萬次的人。」從此我由人生賭徒轉變成巴菲特信徒，並打算將巴菲特投資法練一萬次。

簡單的事情重複做，就是行家

為了研究巴菲特論述的第一手資料，當年還請岳父幫忙從美國扛回一本重達1.5公斤的《1965～2012年的巴菲特致股東信》。這就像股神親授的九陽真經，讓我如獲至寶。

效法巴菲特的投資操作，我深入研究公司的第一手資料，不管是閱讀公司年報和季報，或是參加公司法說會或股東會，避免第二手資料的斷章取義或誇大報導。但面對台股上千家公司，沒有選股工具就像大海撈針，個股評價也只能用Excel試算表土法煉鋼，研究一家公司就要搞半天，讓我非常苦惱。不像美股有《價值線投資調查》，提供美國數千家上市公司的財報與評價，也是巴菲特從小用到大的投資利器。

2010年，我不知哪來的勇氣，發願做出一款媲美《價值線》的台股投資工具。歷時三年、耗資數百萬元，終於自行開發出《台股價值站》。這是第一個、也是唯一一個應用巴菲特投資法的台股App，不僅利己，也嘉惠投資同好。另外值得一提的是，2017年與瑪麗．巴菲特共進午餐時，我展示這款活用巴菲特選股的App功能，她也大為讚賞，真令人開心！

重複的事情用心做，就是贏家

我的股市冒險之旅，從早期不知天高地厚、中期載浮載沉，到現在穩健獲利，堪稱是一段「見山是山，見山不是山，見山還是山」的歷程。

見山是山：前公司上市後股價翻漲數倍，發現股票是一種高報酬的投資工具。

見山不是山：金融海嘯的持股市值腰斬，親身體會系統性風險的巨大衝擊，驚覺股市瞬間多空易位，叫人捉摸不定。

見山還是山：市場價格終究會反映公司價值，不必在意股市的短期波動，讓一流公司幫自己賺錢，才是投資的本質與正道。

我的投資操作也漸入佳境，從追求高風險高報酬到低風險高報酬，從頻繁進出到用心於不交易，從大起大落到大賺小賠。近年來更逐漸領悟股神的投資精髓，打通自己的任督二脈。如今我將巴菲特的投資標準，精煉成「三好一公道選股術」，並效法巴菲特的投資操作，創立一套健全分析的「一流投資架構」，自利利人。

投資與人生的道理其實是相通的，而且必須一以貫之。例如巴菲特請比爾．蓋茲吃麥當勞會用折價券，習慣用便宜價買好東西，就連打高爾夫球也不願意跟球友賭一桿進洞，因為勝率太低，不划算。所以一法通萬法通，本書闡述的巴菲特投資法，也可用《易經》的三大原則「簡易、變易、不易」來對應。

簡易：學會「三好一公道選股術」，再直接查看《台股價值站》，就能找到許多績優成長股。選股省時省力，投資事半功倍。

變易：掌握「一流投資架構」要領後，就能守正用奇，不必拘泥於固定數字條件。就像張三丰在武當山當著敵人的面傳授太極劍法，張無忌就能得其意而忘其形。

不易：巴菲特投資法萬變不離其宗，就是學習如何評估公司價值和如何看待市場價格。我將其總結為十二字口訣：「找好公司，等好價位，大賺小賠」。

(本文摘自畢卡胡著《畢卡胡的三好一公道選股攻略：學習巴菲特如何打敗大盤，年賺20%》，方智出版提供)

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