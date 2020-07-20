沒親手解僱過員工 不是好管理者

好的管理者，不但要懂得招人，也要懂得裁人，甚至是裁掉自己親手招進來的人。圖／freepik

親自解僱不改進的吊車尾員工，是管理者的成人禮。

有位老闆喜歡每天在辦公室閒晃幾圈，美其名曰「走動式管理」。有一次，老闆又在辦公室閒晃，他發現幾乎所有人都在拚命地敲鍵盤，但是有一個員工時而靜靜地閉目養神，時而端著咖啡望著窗外發呆，一副懶洋洋的樣子。

A是公司業務部總監，一天他和研發部總監B聊天。A說：「業務部壓力大，員工流失率高，一年走掉百分之三十的員工，根本來不及招人，把我愁壞了。你們怎麼樣？」B說：「我們很好啊。我絕不解僱一個員工，最近三年流失率幾乎為零，所有人都找到了家的感覺。」

你覺得A和B，誰是更合格的管理者？ 他們都不是。員工流失率，是考驗管理者知人善任的一個非常重要的指標。這個指標太高、太低都不好。

太高，顯然不好。

有人測算過，徵才的過程花費大概是這名員工年薪的百分之五十。過高的員工流失率意味著失控的徵才成本。離職的業績損失，大概是這名員工年薪的百分之三十∼百分之四百。過高的員工流失率也意味著巨大的業績損失。

太低，其實更不好。

極低的員工流失率通常來自對低績效的容忍。允許績效差的員工留在團隊，損失的不僅是薪資，更是本應獲得的業績。另外，績效差的員工通常更不願離開，因為他可能找不到另一份工作。為了安全，他會想辦法擠走績效好的人，團隊會愈來愈沒有戰鬥力。

那麼，多高的員工流失率是合理的呢？

二○一三年，全美商業系統的平均員工流失率是百分之十五．一。根據怡安翰威特（Aon Hewitt）諮詢公司的數據，二○一六年中國商業系統的平均員工流失率是百分之二十．八。然而，一般認為百分之十是合理的員工流失率。

傑克．威爾許認為，管理者很容易認識到員工流失率太高的問題，卻很難認識到流失率太低的危害。所以，他提出了著名的「末位淘汰制」（也叫「活力曲線」），並把員工分為：百分之二十的優秀員工、百分之七十的中等員工和百分之十的吊車尾員工。吊車尾員工必須提升自己，或者轉調，或者面臨淘汰。這項制度被認為是給奇異帶來無限活力的法寶之一。

當然，關於這項制度也有不少爭議。中國的法律規定，企業不能以末位淘汰為由解僱員工。所以一些公司會用PIP（performance improvement program，績效改進計畫），尋求在法律允許的範圍內實行末位淘汰制。

好的管理者，不但要懂得招人，也要懂得裁人，甚至是裁掉自己親手招進來的人。這就像熱愛美食的人，也要堅持運動，否則脂肪就會不斷堆積，直到走不動路。

保持合理的員工流失率，在操作上非常困難、感情上極其痛苦。管理者應該怎麼做呢？

第一，區分好壞。

員工流失率只是一個籠統的指標。百分之十離開的員工中，有多少是優秀員工，多少是吊車尾員工呢？ 優秀員工流失，叫「壞流失率」；吊車尾員工流失，叫「好流失率」。

我在微軟時，公司就考核我管理的部門的好流失率和壞流失率。如果部門的壞流失率不為零，也就是優秀員工在我手下流失了，那是大罪，會有人來仔細和我聊到底出了什麼問題。如果部門的好流失率太低，也會有人來找我，說明我沒有積極處理吊車尾員工。

第二，避免驚訝。

很多管理者之所以不懂得如何解僱員工，是因為績效考核制度不健全，使得他們無法公平地分出百分之二十的優秀員工、百分之七十的中等員工和百分之十的吊車尾員工。他們解僱令自己不滿意的員工，而不是不稱職的員工。也許管理者不滿意就是因為員工不稱職，但因為績效考核制度不完善，員工很難心服口服。

另外，好的管理者必須經常和員工溝通。對優秀員工要支持，對中等員工要幫助，對吊車尾員工要提醒，讓他們及時得到對自己績效的反饋。不能平時都說他們好，考核時卻說他們差—要避免驚訝。

有效溝通的結果是：一名優秀員工主動離職，管理者不驚訝；管理者讓一名吊車尾員工離職，吊車尾員工不驚訝。

第三，果斷解僱。

對持續不改進的吊車尾員工，要果斷解僱。對他們的容忍是對優秀員工的不公。

很多管理者總喜歡讓人事部門出面，不願親自解僱員工。解僱員工是對管理者的一項考試，不能找人代考。親自面對員工，其一，考驗管理者解僱的理由是否能讓員工心服口服；其二，考驗管理者面對員工的失望、沮喪甚至憤怒，思考自己這麼做是否真的合理。

沒有親手解僱過員工的管理者，不是好管理者。

員工流失率

第一，合理的員工流失率不是壞事，比如百分之十；流水不腐，戶樞不蠹。
第二，流失率有好壞之分，百分之二十的優秀員工離職，是壞流失率；百分之十的末位員工離職，是好流失率。
第三，親自解僱不改進的吊車尾員工，是管理者的成人禮。

劉潤著《每個人的商學院・管理進階：勾勒更精密的管理藍圖》，寶鼎出版提供

(劉潤著《每個人的商學院・管理進階：勾勒更精密的管理藍圖》，寶鼎出版提供)

【領導者的試煉】 延伸閱讀

放手吧！不適任員工退場之必要

留下不會成長與無法改進的人 才是殘忍與「假仁慈」

公司為何充滿無能人物？彼得原理告訴你

迪士尼傳奇CEO艾格 分享領導10大原則

領導力從「I am OK, You are OK」做起

《彼得．杜拉克的管理聖經》經典不敗

經營者的責任 管理大師杜拉克的提醒

心態決定命運！稻盛和夫經營成功之道

不要只會說！優秀主管有8個特徵

歡迎訂閱 樂讀電子報 Instagram 回工商書房首頁
工商書房編輯
你可能還喜歡

6月外銷訂單410億美元 登歷年同月新高

股匯不同調 新台幣創二周新高價

台商回流、前瞻計畫 營造廠在建工程增加

調整飲用水業務 雀巢：擬售大陸瓶裝水