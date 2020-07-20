沒親手解僱過員工 不是好管理者

親自解僱不改進的吊車尾員工，是管理者的成人禮。

有位老闆喜歡每天在辦公室閒晃幾圈，美其名曰「走動式管理」。有一次，老闆又在辦公室閒晃，他發現幾乎所有人都在拚命地敲鍵盤，但是有一個員工時而靜靜地閉目養神，時而端著咖啡望著窗外發呆，一副懶洋洋的樣子。

A是公司業務部總監，一天他和研發部總監B聊天。A說：「業務部壓力大，員工流失率高，一年走掉百分之三十的員工，根本來不及招人，把我愁壞了。你們怎麼樣？」B說：「我們很好啊。我絕不解僱一個員工，最近三年流失率幾乎為零，所有人都找到了家的感覺。」

你覺得A和B，誰是更合格的管理者？ 他們都不是。員工流失率，是考驗管理者知人善任的一個非常重要的指標。這個指標太高、太低都不好。

太高，顯然不好。

有人測算過，徵才的過程花費大概是這名員工年薪的百分之五十。過高的員工流失率意味著失控的徵才成本。離職的業績損失，大概是這名員工年薪的百分之三十∼百分之四百。過高的員工流失率也意味著巨大的業績損失。

太低，其實更不好。

極低的員工流失率通常來自對低績效的容忍。允許績效差的員工留在團隊，損失的不僅是薪資，更是本應獲得的業績。另外，績效差的員工通常更不願離開，因為他可能找不到另一份工作。為了安全，他會想辦法擠走績效好的人，團隊會愈來愈沒有戰鬥力。

那麼，多高的員工流失率是合理的呢？

二○一三年，全美商業系統的平均員工流失率是百分之十五．一。根據怡安翰威特（Aon Hewitt）諮詢公司的數據，二○一六年中國商業系統的平均員工流失率是百分之二十．八。然而，一般認為百分之十是合理的員工流失率。

傑克．威爾許認為，管理者很容易認識到員工流失率太高的問題，卻很難認識到流失率太低的危害。所以，他提出了著名的「末位淘汰制」（也叫「活力曲線」），並把員工分為：百分之二十的優秀員工、百分之七十的中等員工和百分之十的吊車尾員工。吊車尾員工必須提升自己，或者轉調，或者面臨淘汰。這項制度被認為是給奇異帶來無限活力的法寶之一。

當然，關於這項制度也有不少爭議。中國的法律規定，企業不能以末位淘汰為由解僱員工。所以一些公司會用PIP（performance improvement program，績效改進計畫），尋求在法律允許的範圍內實行末位淘汰制。

好的管理者，不但要懂得招人，也要懂得裁人，甚至是裁掉自己親手招進來的人。這就像熱愛美食的人，也要堅持運動，否則脂肪就會不斷堆積，直到走不動路。

保持合理的員工流失率，在操作上非常困難、感情上極其痛苦。管理者應該怎麼做呢？

第一，區分好壞。

員工流失率只是一個籠統的指標。百分之十離開的員工中，有多少是優秀員工，多少是吊車尾員工呢？ 優秀員工流失，叫「壞流失率」；吊車尾員工流失，叫「好流失率」。

我在微軟時，公司就考核我管理的部門的好流失率和壞流失率。如果部門的壞流失率不為零，也就是優秀員工在我手下流失了，那是大罪，會有人來仔細和我聊到底出了什麼問題。如果部門的好流失率太低，也會有人來找我，說明我沒有積極處理吊車尾員工。

第二，避免驚訝。

很多管理者之所以不懂得如何解僱員工，是因為績效考核制度不健全，使得他們無法公平地分出百分之二十的優秀員工、百分之七十的中等員工和百分之十的吊車尾員工。他們解僱令自己不滿意的員工，而不是不稱職的員工。也許管理者不滿意就是因為員工不稱職，但因為績效考核制度不完善，員工很難心服口服。

另外，好的管理者必須經常和員工溝通。對優秀員工要支持，對中等員工要幫助，對吊車尾員工要提醒，讓他們及時得到對自己績效的反饋。不能平時都說他們好，考核時卻說他們差—要避免驚訝。

有效溝通的結果是：一名優秀員工主動離職，管理者不驚訝；管理者讓一名吊車尾員工離職，吊車尾員工不驚訝。

第三，果斷解僱。

對持續不改進的吊車尾員工，要果斷解僱。對他們的容忍是對優秀員工的不公。

很多管理者總喜歡讓人事部門出面，不願親自解僱員工。解僱員工是對管理者的一項考試，不能找人代考。親自面對員工，其一，考驗管理者解僱的理由是否能讓員工心服口服；其二，考驗管理者面對員工的失望、沮喪甚至憤怒，思考自己這麼做是否真的合理。

沒有親手解僱過員工的管理者，不是好管理者。

員工流失率



第一，合理的員工流失率不是壞事，比如百分之十；流水不腐，戶樞不蠹。

第二，流失率有好壞之分，百分之二十的優秀員工離職，是壞流失率；百分之十的末位員工離職，是好流失率。

第三，親自解僱不改進的吊車尾員工，是管理者的成人禮。

(劉潤著《每個人的商學院・管理進階：勾勒更精密的管理藍圖》，寶鼎出版提供)

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